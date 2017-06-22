  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа A
Стадион:
Словакия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 6'
Швеция (до 21 года)
0'
1:0
5' Гол
Martin Chrien
6'
Первый тайм
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Chrien!
5'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
Угловой
5'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
5'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
Угловой
5'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
4'
Руснак Альберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
3'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Страндберг Карлос заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
2'
Франссон Александер из команды Швеция (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Franz Brorsson заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Словакия (до 21 года)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация