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Стадион: Arena Lublin
1:0
Первый тайм: 6'
1:0
5' ГолMartin Chrien
|
5'
1:0
Состав команд
21
Беро
Матуш
15
Зреляк
Адам
Словакия (до 21 года) 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хован Адриан Вратарь
- 13 Шатка Любомир Защитник
- 3 Шкриньяр Милан Защитник
- 2 Ниняй Бранислав Защитник
- 14 Мазань Роберт Защитник
- 6 Лоботка Станислав Полузащитник
- 10 Руснак Альберт Полузащитник
- 21 Беро Матуш Полузащитник
- 8 Martin Chrien Полузащитник
- 7 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 15 Зреляк Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Якубех Адам Вратарь
- 12 Родак Марек Вратарь
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 16 Сковайса Лукаш Защитник
- 19 Вавро Денис Защитник
- 17 Гараслин Лукаш Защитник
- 9 Вестеницки Томаш Полузащитник
- 22 Бенеш Ласло Полузащитник
- 20 Качер Мирослав Полузащитник
- 18 Pavol Safranko Нападающий
- 11 Шпалек Николас Нападающий
- Главный тренер: Гапал Павел
Швеция (до 21 года) 4-4-2
- Основной состав
- 12 Anton Cajtoft Вратарь
- 2 Вальквист Линус Защитник
- 3 Jacob Une Larsson Защитник
- 15 Franz Brorsson II Защитник
- 20 Бинаку Эгзон Защитник
- 17 Мрабти Керим Полузащитник
- 16 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 8 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 18 Цибицки Павел Нападающий
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 23 Дальберг Понтус Вратарь
- 5 Лундквист Адам Защитник
- 14 Дагерстоль Филип Защитник
- 13 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 19 Элиассон Никлас Полузащитник
- 9 Танкович Муамер Полузащитник
- 22 Аффан Амин Полузащитник
- 6 Тибблинг Симон Полузащитник
- 21 Асоро Йоэль Нападающий
- 11 Энгвалль Густав Нападающий
- 4 Joakim Nilsson II
- Главный тренер: Haakan Ericson
Предыдущие игры
Словакия (до 21 года) (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.06.2017 Словакия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2017 Польша (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 12.11.2016 Словакия (до 21 года) 1:3 Норвегия (до 21 года) ТМ(2Г
- 09.11.2016 Словакия (до 21 года) 4:0 Шотландия (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Турция (до 21 года) 1:1 Словакия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Словакия (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2016 Кипр (до 21 года) 0:3 Словакия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 02.09.2016 Германия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) ТМ(2Г
- 29.03.2016 Словакия (до 21 года) 5:0 Турция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 17.11.2015 Словакия (до 21 года) 4:2 Голландия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 11.10.2015 Голландия (до 21 года) 1:3 Словакия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 08.10.2015 Словакия (до 21 года) 2:0 Кипр (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2015 Беларусь (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 30.03.2015 Словакия (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) ТМ(2Г
- 30.03.2015 Словакия (до 21 года) 0:0 Украина (до 21 года) ТМ(2Г
- 14.10.2014 Италия (до 21 года) 3:1 Словакия (до 21 года) ОТЕ2(2Г
- 10.10.2014 Словакия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) ОТЕ2(2Г
- 08.09.2014 Голландия (до 21 года) 0:1 Словакия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 04.09.2014 Словакия (до 21 года) 1:1 Шотландия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 09.06.2014 Швеция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) ТМ(2Г
Швеция (до 21 года) (последние 20 матчей: +11 =8 -1)
- 19.06.2017 Польша (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2017 Швеция (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 10.10.2016 Швеция (до 21 года) 4:2 Хорватия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2016 Эстония (до 21 года) 0:3 Швеция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 05.09.2016 Швеция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 01.09.2016 Хорватия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 03.06.2016 Швеция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 27.03.2016 Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Швеция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 17.11.2015 Грузия (до 21 года) 0:1 Швеция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Испания (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 09.10.2015 Швеция (до 21 года) 5:0 Эстония (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 08.09.2015 Польша (до 21 года) 0:0 Швеция (до 21 года) ТМ(2Г
- 03.09.2015 Швеция (до 21 года) 3:0 Сан-Марино (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 30.06.2015 Швеция (до 21 года) 0:0 Португалия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 27.06.2015 Дания (до 21 года) 1:4 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 24.06.2015 Португалия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 21.06.2015 Швеция (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 18.06.2015 Италия (до 21 года) 1:2 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2015 Швеция (до 21 года) 4:1 Албания (до 21 года) ТМ(2Г
- 13.06.2015 Финляндия (до 21 года) 0:0 Швеция (до 21 года) ТМ(2Г
Последние игры между собой
Словакия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.06.2014 Швеция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
Первый тайм
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Chrien!
5'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает навес
5'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Вальквист Линус выбил мяч на угловой.
5'
Лоботка Станислав из команды Словакия (до 21 года) делает навес
5'
Руснак Альберт из команды Словакия (до 21 года) разыграл угловой с правого угла.
4'
Руснак Альберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
3'
Мазань Роберт из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Страндберг Карлос заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Словакия (до 21 года)
2'
Франссон Александер из команды Швеция (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Швеция (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Беро Матуш из команды Словакия (до 21 года) делает подножку. Franz Brorsson заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Словакия (до 21 года)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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