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  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа A
Стадион:
Англия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 7'
Польша (до 21 года)
0'
1:0
6' Гол
Грэй Демарай
7'
Первый тайм
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Грэй Демарай из команды Англия (до21) забивает из-за штрафной площади
6'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
5'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) бьет головой мимо ворот
Угловой
5'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
5'
Редмонд Натан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
4'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
4'
Уорд-Праус Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
4'
Свифт Джон из команды Англия (до21) разыграл угловой с правого угла.
4'
Ях Ярослав выбил мяч на угловой.
4'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
Фол, нарушение
2'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Пентек Кшиштоф.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (до21)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kielce. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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