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Стадион: Arena Kielce
1:0
Первый тайм: 7'
1:0
6' ГолГрэй Демарай
|
6'
1:0
Состав команд
23
Моусон
Алфи
10
Бэйкер
Льюис
15
Свифт
Джон
Англия (до 21 года) 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 2 Холгейт Мейсон Защитник
- 5 Чамберс Калум Защитник
- 23 Моусон Алфи Защитник
- 3 Чилвел Бенджамин Защитник
- 8 Уорд-Праус Джеймс Полузащитник
- 4 Чалоба Натаниэл Полузащитник
- 10 Бэйкер Льюис Полузащитник
- 11 Редмонд Натан Полузащитник
- 15 Свифт Джон Полузащитник
- 7 Грэй Демарай Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Митчелл Джонатан Вратарь
- 13 Ганн Эгнус Вратарь
- 6 Стивенс Джек Защитник
- 12 Таргет Мэтт Защитник
- 16 Холдинг Роб Защитник
- 18 Иорфа Доминик Защитник
- 17 Хаус Кортни Защитник
- 19 Хьюз Уилл Полузащитник
- 14 Мёрфи Джейкоб Полузащитник
- 20 Грилиш Джек Нападающий
- 9 Абрахам Тэмми Нападающий
- 22 Вудроу Коули Нападающий
- Главный тренер: Адриан Бутройд
Польша (до 21 года) 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Врабель Якуб Вратарь
- 4 Кендзера Томаш Защитник
- 6 Jan Bednarek Защитник
- 15 Ях Ярослав Защитник
- 2 Ярошински Павел Защитник
- 11 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 7 Линетти Кароль Полузащитник
- 8 Муравски Радослав Полузащитник
- 13 Lukasz Moneta Полузащитник
- 14 Ковнацки Давид Полузащитник
- 16 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дронговски Бартломей Вратарь
- 22 Стриек Максимилиан Вратарь
- 23 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Белик Крыстян Защитник
- 17 Давидович Павел Полузащитник
- 10 Patryk Lipski Полузащитник
- 19 Капустка Бартош Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 5 Ласицки Игор Полузащитник
- 18 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 21 Букса Адам Нападающий
- 9 Степински Мариуш Нападающий
- Главный тренер: Marcin Dorna
Предыдущие игры
Англия (до 21 года) (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 19.06.2017 Словакия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2017 Швеция (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 14.11.2016 Франция (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Англия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Англия (до 21 года) 5:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2016 Казахстан (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Англия (до 21 года) 6:1 Норвегия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.05.2016 Франция (до 20 лет) 1:2 Англия (до 21 года) МФВТ
- 27.05.2016 Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) МФВТ
- 25.05.2016 Парагвай (до 23 лет) 0:4 Англия (до 21 года) МФВТ
- 23.05.2016 Англия (до 21 года) 7:1 Гвинея (до 23 лет) МФВТ
- 19.05.2016 Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) МФВТ
- 26.03.2016 Швейцария (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 16.11.2015 Англия (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 12.11.2015 Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Англия (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2015 Норвегия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.06.2015 Англия (до 21 года) 1:3 Италия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 21.06.2015 Швеция (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 18.06.2015 Англия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) ЧЕ(2Г
Польша (до 21 года) (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.06.2017 Польша (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2017 Польша (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 15.11.2016 Польша (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.10.2016 Польша (до 21 года) 6:0 Черногория (до 21 года) ТМ(2Г
- 06.10.2016 Польша (до 21 года) 2:0 Украина (до 20 лет) ТМ(2Г
- 06.09.2016 Польша (до 21 года) 1:1 Венгрия (до 21 года) ТМ(2Г
- 26.03.2016 Польша (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) ТМ(2Г
- 23.03.2016 Польша (до 21 года) 1:0 Финляндия (до 21 года) ТМ(2Г
- 12.11.2015 Польша (до 21 года) 1:0 Норвегия (до 21 года) ТМ(2Г
- 13.10.2015 Польша (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 08.09.2015 Польша (до 21 года) 0:0 Швеция (до 21 года) ТМ(2Г
- 09.09.2014 Греция (до 21 года) 3:1 Польша (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 05.03.2014 Польша (до 21 года) 5:0 Литва (до 21 года) ТМ(2Г
- 19.11.2013 Польша (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 15.11.2013 Мальта (до 21 года) 1:5 Польша (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 15.10.2013 Турция (до 21 года) 1:0 Польша (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 12.10.2013 Польша (до 21 года) 2:0 Швеция (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 10.09.2013 Португалия (до 21 года) 6:1 Польша (до 21 года) ММ
- 06.09.2013 Швеция (до 21 года) 3:1 Польша (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 13.08.2013 Польша (до 21 года) 3:1 Турция (до 21 года) ЧЕ(2Г
Последние игры между собой
Англия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Польша (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.03.2008 Англия (до 21 года) 0:0 Польша (до 21 года) Товарищеские матчи. Сборные
Первый тайм
6'
ГОООООЛ - Грэй Демарай из команды Англия (до21) забивает из-за штрафной площади
6'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Удар от ворот произведет Польша (до21)
5'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) бьет головой мимо ворот
5'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
5'
Редмонд Натан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Уорд-Праус Джеймс из команды Англия (до21) подал угловой слева.
4'
Уорд-Праус Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Свифт Джон из команды Англия (до21) разыграл угловой с правого угла.
4'
Ях Ярослав выбил мяч на угловой.
4'
Редмонд Натан из команды Англия (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Холгейт Мейсон из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников.
3'
Удар от ворот произведет Англия (до21)
2'
Моусон Алфи из команды Англия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Пентек Кшиштоф.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Англия (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kielce. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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