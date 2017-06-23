Стадион: ГОСиР Зрители: 7533
2:4
Конец матча
0:1
2' ГолИе Эдгар
0:2
22' ГолБрума Арминду
1:2
40' ГолБарди Энис
49' Желтая карточкаБабунски Давид
1:3
57' ГолDaniel Podence
63' Желтая карточкаМуслиу Визар
2:3
80' ГолМаркоски Кире
86' Желтая карточкаПасьенса Гонсало
88' Желтая карточкаШишковски Дамьян
2:4
90' ГолБрума Арминду
90' Красная карточкаЖота Диогу
90' Желтая карточкаБарди Энис
90' Желтая карточкаФигейреду Тобиаш
Новости после матча
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
97'
Фигейреду Тобиаш получает желтую карточку.
96'
Фигейреду Тобиаш нарушает правила. Зайков Джоко пострадал
96'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) в офсайде
96'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
95'
Пасьенса Гонсало имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Канселу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Барди Энис получает желтую карточку за споры
95'
Зайков Джоко из команды Македония (до21) делает подножку. Медейруш Юри заработал фол.
94'
Игрок клуба "Македония (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Португалия U21
92'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Жота Диогу уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
92'
Жота Диогу совершает грубый фол. Джорджев Никола был жертвой
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Брума Арминду!
91'
Медейруш Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Орта Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
Муслиу Визар нарушает правила. Пасьенса Гонсало пострадал
89'
89'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
88'
Шишковски Дамьян получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
88'
Жота Диогу из команды Португалия U21 бьет головой мимо ворот
88'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает навес
86'
Пасьенса Гонсало получает желтую карточку.
86'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 опасно играет. Чуть не пострадал Бейтулаи Эгзон.
85'
Брума Арминду из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Удар от ворот произведет Португалия U21
85'
Барди Энис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
82'
Брума Арминду имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
82'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
82'
81'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Элмас Эльиф сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Маркоски Кире записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
80'
Игроки ФК "Македония (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
79'
79'
Маркоски Кире из команды Македония (до21) в офсайде
79'
Джорджев Никола из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
78'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
77'
77'
77'
Жота Диогу из команды Португалия U21 делает навес
77'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
76'
Ие Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Орта Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Муслиу Визар наказан за толчок Жота Диогу
76'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) в офсайде
76'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
75'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Удар от ворот произведет Португалия U21
74'
Тактическая замена. Бабунски Давид уходит с поля и его заменяет Маркоски Кире
73'
Жота Диогу из команды Португалия U21. Это Бабунски Давид заработал фол.
72'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Брума Арминду из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
72'
Канселу Жоау имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
71'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
71'
Жота Диогу из команды Португалия U21 опасно играет. Чуть не пострадал Зайков Джоко.
70'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Зайков Джоко наказан за толчок Пасьенса Гонсало
69'
Тактическая замена. Daniel Podence уходит с поля и его заменяет Жота Диогу
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7533 болельщиков
68'
Фигейреду Тобиаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мурати Мевлан из команды Македония (до21) делает навес
67'
Варела Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бабунски Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает подножку. Jovan Popzlatanov заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
65'
Родригес Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
64'
Невеш Рубен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
64'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу одноклубнику.
64'
64'
Невеш Рубен исполняет штрафной удар, но его блокируют
63'
Муслиу Визар получает желтую карточку.
63'
Муслиу Визар совершает грубый фол. Daniel Podence был жертвой
63'
63'
62'
Барди Энис отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
61'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Пасьенса Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) подал угловой справа.
59'
59'
59'
Невеш Рубен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 разыграл угловой с правого угла.
58'
Николов Бобан выбил мяч на угловой.
58'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
57'
Тактическая замена. Viktor Angelov уходит с поля и его заменяет Элмас Эльиф
57'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Daniel Podence записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
56'
Jovan Popzlatanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
55'
Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Орта Рикарду
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
54'
53'
После дальнего удара, который нанес Медейруш Юри мяч отбит вратарем
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Джорджев Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
50'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Бабунски Давид получает желтую карточку.
49'
Бабунски Давид из команды Македония (до21). Это Пасьенса Гонсало заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
46'
Медейруш Юри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
47'
47'
Мурати Мевлан выбил мяч на угловой.
47'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
47'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
47'
47'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
46'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21). Это Брума Арминду заработал фол.
45'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает подножку. Daniel Podence заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
44'
Брума Арминду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
43'
Канселу Жоау имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Удар от ворот произведет Португалия U21
41'
Николов Бобан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
ГОООООЛ - Барди Энис из команды Македония (до21) забивает из-за штрафной площади
40'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мурати Мевлан из команды Македония (до21) делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
38'
Daniel Podence из команды Португалия U21 разыграл угловой с правого угла.
38'
После дальнего удара, который нанес Медейруш Юри мяч отбит вратарем
38'
Медейруш Юри исполняет штрафной удар, но его блокируют
37'
Муслиу Визар из команды Македония (до21). Это Пасьенса Гонсало заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
36'
Брума Арминду отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Брума Арминду на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
35'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
34'
Удар от ворот произведет Португалия U21
34'
Jovan Popzlatanov из команды Македония (до21) наносит неточный удар с лета
33'
Родригес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает подножку. Джорджев Никола заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
32'
Барди Энис наказан за толчок Медейруш Юри
32'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Daniel Podence пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает навес
31'
Брума Арминду из команды Португалия U21 разыграл угловой с левого угла.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Шишковски Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Невеш Рубен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Тактическая замена. Радески Марьян уходит с поля и его заменяет Муслиу Визар
28'
Саншеш Ренату наказан за толчок Бейтулаи Эгзон
27'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
27'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Удар от ворот произведет Португалия U21
25'
Ие Эдгар нарушает правила. Viktor Angelov пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Николов Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Пасьенса Гонсало имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
24'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Португалия U21
23'
Барди Энис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Родригес Кевин сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Брума Арминду отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
21'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
21'
Viktor Angelov нарушает правила. Ие Эдгар пострадал
21'
Удар от ворот произведет Португалия U21
21'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Daniel Podence и мяч снова в игре
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
20'
Игроки ФК "Португалия U21" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Саншеш Ренату наказан за толчок Николов Бобан
19'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
18'
18'
Pedro Rebocho получил травму и заменен. Родригес Кевин выходит на поле.
18'
Радески Марьян из команды Македония (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Джорджев Никола нарушает правила. Канселу Жоау пострадал
14'
Daniel Podence мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
14'
Jovan Popzlatanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Барди Энис наказан за толчок Канселу Жоау
13'
Viktor Angelov из команды Македония (до21) в офсайде
13'
Радески Марьян из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
12'
После дальнего удара, который нанес Николов Бобан мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Daniel Podence нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
10'
Шишковски Дамьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
9'
9'
9'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Португалия U21
8'
Зайков Джоко из команды Македония (до21) бьет головой мимо ворот
8'
Барди Энис из команды Македония (до21) подал угловой справа.
8'
Радески Марьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
6'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой слева.
6'
6'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес прямо в штрафную.
6'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) нарушает. Невеш Рубен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Брума Арминду из команды Португалия U21. Это Jovan Popzlatanov заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
2'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ие Эдгар из клуба "Португалия U21" отправил мяч головой в ворота.
2'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой слева.
2'
2'
1'
1'
Pedro Rebocho из команды Португалия U21 делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Португалия U21". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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