  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. Группа B
Стадион: Зрители: 7533
Македония (до 21 года)
2:4
Конец матча
Португалия (до 21 года)
0'
0:1
2' Гол
Ие Эдгар
0:2
22' Гол
Брума Арминду
1:2
40' Гол
Барди Энис
49' Желтая карточка
Бабунски Давид
1:3
57' Гол
Daniel Podence
63' Желтая карточка
Муслиу Визар
2:3
80' Гол
Маркоски Кире
86' Желтая карточка
Пасьенса Гонсало
88' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
2:4
90' Гол
Брума Арминду
90' Красная карточка
Жота Диогу
90' Желтая карточка
Барди Энис
90' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
97'
Фигейреду Тобиаш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
96'
Фигейреду Тобиаш нарушает правила. Зайков Джоко пострадал
Офсайд
96'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) в офсайде
96'
Удар от ворот произведет Македония (до21)

95'
Пасьенса Гонсало имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Канселу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Барди Энис получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
95'
Зайков Джоко из команды Македония (до21) делает подножку. Медейруш Юри заработал фол.
94'
Игрок клуба "Македония (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Португалия U21
92'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Жота Диогу уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
92'
Жота Диогу совершает грубый фол. Джорджев Никола был жертвой
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Брума Арминду!
91'
Медейруш Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бейтулаи Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Орта Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
90'
Муслиу Визар нарушает правила. Пасьенса Гонсало пострадал
89'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
Желтая карточка
88'
Шишковски Дамьян получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
88'
Жота Диогу из команды Португалия U21 бьет головой мимо ворот
88'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает навес
Желтая карточка
86'
Пасьенса Гонсало получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 опасно играет. Чуть не пострадал Бейтулаи Эгзон.
85'
Брума Арминду из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Удар от ворот произведет Португалия U21
85'
Барди Энис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
82'
Брума Арминду имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
82'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Муслиу Визар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает навес
81'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Элмас Эльиф сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Маркоски Кире записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
80'
Игроки ФК "Македония (до21)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Муслиу Визар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает навес
Офсайд
79'
Маркоски Кире из команды Македония (до21) в офсайде
79'
Джорджев Никола из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
78'
Орта Рикарду из команды Португалия U21 делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
77'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает навес
77'
Муслиу Визар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Жота Диогу из команды Португалия U21 делает навес
77'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
76'
Ие Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Орта Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Муслиу Визар наказан за толчок Жота Диогу
Офсайд
76'
Элмас Эльиф из команды Македония (до21) в офсайде
76'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
75'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Удар от ворот произведет Португалия U21
74'
Тактическая замена. Бабунски Давид уходит с поля и его заменяет Маркоски Кире
Фол, нарушение
73'
Жота Диогу из команды Португалия U21. Это Бабунски Давид заработал фол.
72'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Брума Арминду из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Шишковски Дамьян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
72'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой справа.
72'
Канселу Жоау имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
71'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
71'
Жота Диогу из команды Португалия U21 опасно играет. Чуть не пострадал Зайков Джоко.
70'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
70'
Зайков Джоко наказан за толчок Пасьенса Гонсало
69'
Тактическая замена. Daniel Podence уходит с поля и его заменяет Жота Диогу
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 7533 болельщиков
68'
Фигейреду Тобиаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мурати Мевлан из команды Македония (до21) делает навес
67'
Варела Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бабунски Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает подножку. Jovan Popzlatanov заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
65'
Родригес Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
64'
Невеш Рубен имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
64'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу одноклубнику.
Угловой
64'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой справа.
64'
Невеш Рубен исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
63'
Муслиу Визар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Муслиу Визар совершает грубый фол. Daniel Podence был жертвой
63'
Шишковски Дамьян вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес
62'
Барди Энис отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
61'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает подножку. Николов Бобан заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Пасьенса Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) подал угловой справа.
59'
Бейтулаи Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой справа.
59'
Невеш Рубен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
59'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 разыграл угловой с правого угла.
58'
Николов Бобан выбил мяч на угловой.
58'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
57'
Тактическая замена. Viktor Angelov уходит с поля и его заменяет Элмас Эльиф
57'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Daniel Podence записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
56'
Jovan Popzlatanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой справа.
55'
Пасьенса Гонсало из команды Португалия U21 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает навес
55'
Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Орта Рикарду
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес
53'
После дальнего удара, который нанес Медейруш Юри мяч отбит вратарем
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Джорджев Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
50'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Бабунски Давид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Бабунски Давид из команды Македония (до21). Это Пасьенса Гонсало заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
46'
Медейруш Юри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Бейтулаи Эгзон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой справа.
47'
Мурати Мевлан выбил мяч на угловой.
47'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
47'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
47'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает навес
47'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
46'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
45'
Бейтулаи Эгзон из команды Македония (до21). Это Брума Арминду заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Барди Энис из команды Македония (до21) делает подножку. Daniel Podence заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
44'
Брума Арминду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
43'
Канселу Жоау имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Удар от ворот произведет Португалия U21
41'
Николов Бобан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Барди Энис из команды Македония (до21) забивает из-за штрафной площади
40'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мурати Мевлан из команды Македония (до21) делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
39'
Николов Бобан из команды Македония (до21) делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
Угловой
38'
Daniel Podence из команды Португалия U21 разыграл угловой с правого угла.
38'
После дальнего удара, который нанес Медейруш Юри мяч отбит вратарем
38'
Медейруш Юри исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
37'
Муслиу Визар из команды Македония (до21). Это Пасьенса Гонсало заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
36'
Брума Арминду отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Брума Арминду на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Муслиу Визар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает навес
34'
Удар от ворот произведет Португалия U21
34'
Jovan Popzlatanov из команды Македония (до21) наносит неточный удар с лета
33'
Родригес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает подножку. Джорджев Никола заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
32'
Барди Энис наказан за толчок Медейруш Юри
32'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Daniel Podence пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает навес
Угловой
31'
Брума Арминду из команды Португалия U21 разыграл угловой с левого угла.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Шишковски Дамьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Невеш Рубен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Тактическая замена. Радески Марьян уходит с поля и его заменяет Муслиу Визар
Фол, нарушение
28'
Саншеш Ренату наказан за толчок Бейтулаи Эгзон
27'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
27'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Удар от ворот произведет Португалия U21
Фол, нарушение
25'
Ие Эдгар нарушает правила. Viktor Angelov пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Николов Бобан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Брума Арминду из команды Португалия U21 подал угловой слева.
24'
Пасьенса Гонсало имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
24'
Брума Арминду из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Португалия U21
23'
Барди Энис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Родригес Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Брума Арминду отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
21'
Родригес Кевин из команды Португалия U21 делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
21'
Viktor Angelov нарушает правила. Ие Эдгар пострадал
21'
Удар от ворот произведет Португалия U21
21'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
20'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Daniel Podence и мяч снова в игре
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
20'
Игроки ФК "Португалия U21" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
19'
Саншеш Ренату наказан за толчок Николов Бобан
19'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
Угловой
18'
Брума Арминду из команды Португалия U21 подал угловой слева.
18'
Pedro Rebocho получил травму и заменен. Родригес Кевин выходит на поле.
18'
Радески Марьян из команды Македония (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
14'
Джорджев Никола нарушает правила. Канселу Жоау пострадал
14'
Daniel Podence мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
14'
Jovan Popzlatanov выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает навес
Фол, нарушение
14'
Барди Энис наказан за толчок Канселу Жоау
Офсайд
13'
Viktor Angelov из команды Македония (до21) в офсайде
13'
Радески Марьян из команды Македония (до21) делает передачу за спину защитников.
12'
После дальнего удара, который нанес Николов Бобан мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Daniel Podence нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Невеш Рубен из команды Португалия U21 делает пас партнеру.
10'
Шишковски Дамьян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
9'
Брума Арминду из команды Португалия U21 подал угловой слева.
9'
Jovan Popzlatanov выбил мяч на угловой.
9'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес
9'
Игрок клуба "Португалия U21" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Португалия U21
8'
Зайков Джоко из команды Македония (до21) бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Барди Энис из команды Македония (до21) подал угловой справа.
8'
Радески Марьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Шишковски Дамьян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой слева.
6'
Jovan Popzlatanov выбил мяч на угловой.
6'
Daniel Podence из команды Португалия U21 делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
6'
Бабунски Давид из команды Македония (до21) нарушает. Невеш Рубен пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
4'
Брума Арминду из команды Португалия U21. Это Jovan Popzlatanov заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Македония (до21)
2'
Медейруш Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ие Эдгар из клуба "Португалия U21" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
2'
Медейруш Юри из команды Португалия U21 подал угловой слева.
2'
Jovan Popzlatanov выбил мяч на угловой.
2'
Канселу Жоау из команды Португалия U21 делает навес
1'
Зайков Джоко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Pedro Rebocho из команды Португалия U21 делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Португалия U21". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация