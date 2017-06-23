Стадион: Здзислав Кржижковяк Зрители: 12058
0:1
Конец матча
21' Желтая карточкаДжюрджевич Урош
0:1
38' ГолДенис Суарес
40' Желтая карточкаЙованович Вукашин
41' Вторая желтая карточкаДжюрджевич Урош
90' Желтая карточкаМерино Микель
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
92'
92'
Srdjan Plavsic из команды Сербия (до21) делает навес
91'
Ристич Михайло из команды Сербия (до21) делает подножку. Уильямс Иньяки заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Живкович Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Мерино Микель получает желтую карточку.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Мерино Микель из команды Испания (до21) делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
88'
Гачинович Мийат попал в створ, но вратарь справился с ударом.
88'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) делает навес
87'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
87'
Srdjan Plavsic из команды Сербия (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
87'
Тактическая замена. Лукич Саша уходит с поля и его заменяет Srdjan Plavsic
86'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
86'
Солер Карлос из команды Испания (до21) делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Гайя Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Живкович Андрия имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
85'
Лукич Саша из команды Сербия (до21) делает навес
84'
Лукич Саша из команды Сербия (до21) устремляется вперед с мячом.
83'
Майораль Борха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Оярсабаль Микель из команды Испания (до21) делает отличный пас
82'
Гайя Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Антонов Неманья из команды Сербия (до21) делает навес
82'
Родри Эрнандес из команды Испания (до21) делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
81'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21). Это Мерино Микель заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
79'
Aleksandar Filipovic из команды Сербия (до21) делает подножку. Денис Суарес заработал фол.
79'
Лукич Саша из команды Сербия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21) делает отличный пас
78'
Игрок клуба "Сербия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Солер Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Живкович Андрия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21). Это Антонов Неманья заработал фол.
78'
Игрок клуба "Сербия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Лукич Саша возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Лукич Саша получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
76'
Лукич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
74'
Гачинович Мийат бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
74'
Ристич Михайло из команды Сербия (до21) делает навес
73'
После дальнего удара, который нанес Максимович Неманья мяч отбит вратарем
71'
Тактическая замена. Радоньич Неманья уходит с поля и его заменяет Ристич Михайло
71'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
71'
Денис Суарес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Оярсабаль Микель из команды Испания (до21) в офсайде
69'
Родри Эрнандес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников.
69'
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68'
68'
67'
Живкович Андрия из команды Сербия (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Гачинович Мийат нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
66'
Денис Суарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
66'
Денис Суарес не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
64'
Живкович Андрия из команды Сербия (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
63'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
63'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Велькович Милош из команды Сербия (до21) делает подножку. Денис Суарес заработал фол.
60'
Гайя Хосе из команды Испания (до21) делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Filip Manojlovic из команды Сербия (до21) остановил атаку, перехватив мяч.
60'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
60'
Солер Карлос из команды Испания (до21) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
59'
Уильямс Иньяки имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) делает отличный навес.
58'
Денис Суарес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Солер Карлос из команды Испания (до21) делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
53'
Велькович Милош пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
53'
Мерино Микель выбил мяч на угловой.
53'
52'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21) разыграл угловой с левого угла.
52'
Гонсалес Диего VII выбил мяч на угловой.
52'
Радоньич Неманья из команды Сербия (до21) делает передачу за спину защитников.
51'
Гонсалес Диего VII нарушает правила. Максимович Неманья пострадал
51'
Денис Суарес из команды Испания (до21) подал угловой справа.
51'
Денис Суарес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Майораль Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Майораль Борха из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
51'
Майораль Борха из команды Испания (до21) играет в стеночку. Денис Суарес был стеночкой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
50'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
50'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
48'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
48'
Денис Суарес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Денис Суарес из команды Испания (до21) подал угловой слева.
47'
Денис Суарес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Filip Manojlovic ошибается в защите.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Антонов Неманья атакует сзади соперника. Уильямс Иньяки пострадал.
44'
Гонсалес Диего VII из команды Испания (до21). Это Лукич Саша заработал фол.
44'
Денис Суарес из команды Испания (до21) подал угловой справа.
44'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Майораль Борха не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
43'
41'
Джюрджевич Урош получает вторую желтую карточку. Удаление.
41'
Джюрджевич Урош из команды Сербия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Мерино Микель.
40'
Йованович Вукашин получает желтую карточку за споры
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
40'
Солер Карлос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Гайя Хосе из команды Испания (до21) делает отличный навес.
40'
Гайя Хосе из команды Испания (до21) устремляется вперед с мячом.
38'
Арсальюс Альваро сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Денис Суарес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) делает навес
38'
Арсальюс Альваро из команды Испания (до21) играет в стеночку с партнером по команде. Уильямс Иньяки это был.
37'
Aleksandar Filipovic коснулся мяча рукой.
37'
Радоньич Неманья из команды Сербия (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
37'
Радоньич Неманья из команды Сербия (до21) устремляется вперед с мячом.
36'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21) делает подножку. Солер Карлос заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
33'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
33'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
32'
Гайя Хосе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
32'
Лукич Саша из команды Сербия (до21). Это Родри Эрнандес заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
После дальнего удара, который нанес Джюрджевич Урош мяч отбит вратарем
28'
Родри Эрнандес из команды Испания (до21) делает подножку. Джюрджевич Урош заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
26'
Денис Суарес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Гонсалес Диего VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Aleksandar Filipovic из команды Сербия (до21) делает навес
24'
Джюрджевич Урош из команды Сербия (до21) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
24'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21) делает передачу за спину защитников.
24'
Арсальюс Альваро ошибается в защите.
24'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Сербия (до21)
22'
Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Джюрджевич Урош получает желтую карточку.
21'
Джюрджевич Урош атакует сзади соперника. Гайя Хосе пострадал.
21'
Джюрджевич Урош из команды Сербия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Гайя Хосе.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Гонсалес Диего VII наказан за толчок Джюрджевич Урош
19'
Уильямс Иньяки из команды Испания (до21) в офсайде
18'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Солер Карлос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Гонсалес Диего VII из команды Испания (до21) делает отличный пас
16'
Джюрджевич Урош мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
16'
Радоньич Неманья из команды Сербия (до21) делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Денис Суарес из команды Испания (до21) делает подножку. Гачинович Мийат заработал фол.
15'
Aleksandar Filipovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гайя Хосе из команды Испания (до21) делает навес
13'
Солер Карлос из команды Испания (до21) делает подножку. Лукич Саша заработал фол.
11'
Aleksandar Filipovic из команды Сербия (до21) делает подножку. Гайя Хосе заработал фол.
11'
Денис Суарес из команды Испания (до21) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Испания (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
8'
Лукич Саша из команды Сербия (до21) делает подножку. Уильямс Иньяки заработал фол.
7'
Джюрджевич Урош из команды Сербия (до21) опасно играет. Чуть не пострадал Мерино Микель.
7'
Игрок клуба "Сербия (до21)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Гонсалес Диего VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лукич Саша из команды Сербия (до21) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Удар от ворот произведет Испания (до21)
4'
Велькович Милош имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
4'
Йованович Вукашин из команды Сербия (до21) делает передачу одноклубнику.
4'
Живкович Андрия из команды Сербия (до21) подал угловой справа.
4'
Мерино Микель выбил мяч на угловой.
4'
Гачинович Мийат из команды Сербия (до21) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Велькович Милош выбил мяч подальше от ворот.
3'
Радоньич Неманья из команды Сербия (до21) сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джюрджевич Урош мяча так и не получил
2'
Джюрджевич Урош из команды Сербия (до21) в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сербия (до21)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Zdzislawa Krzyszkowiaka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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