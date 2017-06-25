- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadion Miejski Tychy
Предыдущие игры
Англия (до 21 года) (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 22.06.2017 Англия (до 21 года) 3:0 Польша (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 19.06.2017 Словакия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 16.06.2017 Швеция (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 14.11.2016 Франция (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Англия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Англия (до 21 года) 5:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.10.2016 Казахстан (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Англия (до 21 года) 6:1 Норвегия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.05.2016 Франция (до 20 лет) 1:2 Англия (до 21 года) МФВТ
- 27.05.2016 Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) МФВТ
- 25.05.2016 Парагвай (до 23 лет) 0:4 Англия (до 21 года) МФВТ
- 23.05.2016 Англия (до 21 года) 7:1 Гвинея (до 23 лет) МФВТ
- 19.05.2016 Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 20 лет) МФВТ
- 26.03.2016 Швейцария (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 16.11.2015 Англия (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 12.11.2015 Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Англия (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.09.2015 Норвегия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.06.2015 Англия (до 21 года) 1:3 Италия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 21.06.2015 Швеция (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) ЧЕ(2Г
Германия (до 21 года) (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 24.06.2017 Италия (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 21.06.2017 Германия (до 21 года) 3:0 Дания (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 18.06.2017 Германия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 15.11.2016 Польша (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Германия (до 21 года) 1:0 Турция (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Австрия (до 21 года) 1:4 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Германия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Финляндия (до 21 года) 0:1 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 02.09.2016 Германия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) ТМ(2Г
- 29.03.2016 Россия (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.03.2016 Германия (до 21 года) 4:1 Фарерские острова (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 17.11.2015 Германия (до 21 года) 4:2 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.11.2015 Германия (до 21 года) 3:1 Азербайджан (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Фарерские острова (до 21 года) 0:6 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 09.10.2015 Германия (до 21 года) 4:0 Финляндия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 08.09.2015 Азербайджан (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 03.09.2015 Германия (до 21 года) 2:1 Дания (до 21 года) ТМ(2Г
- 27.06.2015 Португалия (до 21 года) 5:0 Германия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 23.06.2015 Чехия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 20.06.2015 Германия (до 21 года) 3:0 Дания (до 21 года) ЧЕ(2Г
Последние игры между собой
Англия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Германия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 30.03.2015 Англия (до 21 года) 3:2 Германия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
- 30.03.2015 Англия (до 21 года) 3:2 Германия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
- 16.11.2010 Германия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) Товарищеские матчи. Сборные
- 29.06.2009 Англия (до 21 года) 0:4 Германия (до 21 года) Европа
- 29.06.2009 Германия (до 21 года) 0:4 Англия (до 21 года) Европа
- 22.06.2009 Германия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) Европа
-
До начала матча осталось 1 день 12 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года), который состоится 27.06.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года), который состоится 27.06.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)
Англия (до 21 года)
31.6% (25)
Ничья:
19% (15)
Германия (до 21 года)
49.4% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Германия (до 21 года):
19% (15)
2:1 Англия (до 21 года):
17.7% (14)
1:1 Ничья:
16.5% (13)
0:1 Германия (до 21 года):
13.9% (11)
1:0 Англия (до 21 года):
7.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация