  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. 1/2 финала
Стадион:
Англия (до 21 года)
 
Позже
Германия (до 21 года)
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 12 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года), который состоится 27.06.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Германия (до 21 года)
Англия (до 21 года)
31.6% (25)
Ничья:
19% (15)
Германия (до 21 года)
49.4% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия (до 21 года):
19% (15)
Англия (до 21 года):
17.7% (14)
Ничья:
16.5% (13)
Германия (до 21 года):
13.9% (11)
Англия (до 21 года):
7.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация