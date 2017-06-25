  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат Европы (до 21 года)
  5. 1/2 финала
Стадион:
Испания (до 21 года)
 
Позже
Италия (до 21 года)
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 15 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года), который состоится 27.06.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
86.2% (56)
Ничья:
7.7% (5)
Италия (до 21 года)
6.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания (до 21 года):
44.6% (29)
Испания (до 21 года):
18.5% (12)
Испания (до 21 года):
15.4% (10)
Испания (до 21 года):
6.2% (4)
Ничья:
4.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация