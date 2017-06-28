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Стадион:
Германия (до 21 года)
 
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Испания (до 21 года)
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До начала матча осталось 1 день 15 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия (до 21 года) - Испания (до 21 года), который состоится 30.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Германия (до 21 года) - Испания (до 21 года)
Германия (до 21 года)
31.9% (23)
Ничья:
15.3% (11)
Испания (до 21 года)
52.8% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания (до 21 года):
31.9% (23)
Германия (до 21 года):
22.2% (16)
Испания (до 21 года):
15.3% (11)
Ничья:
11.1% (8)
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