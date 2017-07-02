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Стадион: Зрители: 15121
АИК
2:2
Конец матча
Эстерсунд
0'
9' Желтая карточка
Saman Ghoddos
0:1
22' Гол
Gabriel Somi
31' Желтая карточка
Аффан Амин
1:1
33' Гол
Гойтом Хенок
43' Желтая карточка
Нури Брва
1:2
57' Гол
Gabriel Somi
70' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
73' Желтая карточка
Fouad Bachirou
85' Желтая карточка
Ken Sema
2:2
87' Гол
Авдич Денни
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдич Денни.
86'
Эстерсунд производит замену. Ken Sema уходит, и Jamie Hopcutt заменяет его
Желтая карточка
85'
Ken Sema получает желтую карточку.
78'
АИК производит замену. Вяйсянен Саули уходит, и Авдич Денни заменяет его
77'
Эстерсунд производит замену. Gabriel Somi уходит, и Hosam Aiesh заменяет его

Желтая карточка
73'
Фуад Бахиру получает желтую карточку.
Желтая карточка
70'
Вяйсянен Саули получает желтую карточку.
69'
Эстерсунд производит замену. Saman Ghoddos уходит, и Doug Bergqvist заменяет его
66'
АИК производит замену. Сундгрен Даниэль уходит, и Салетрос Антон заменяет его
66'
АИК производит замену. Аффан Амин уходит, и Маркканен Ээро заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Somi.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Нури Брва получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гойтом Хенок.
Желтая карточка
31'
Аффан Амин получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Somi.
Желтая карточка
9'
Saman Ghoddos получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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