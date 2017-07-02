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Стадион: Френдс Арена Зрители: 15121
9' Желтая карточкаSaman Ghoddos
0:1
22' ГолGabriel Somi
31' Желтая карточкаАффан Амин
1:1
33' ГолГойтом Хенок
43' Желтая карточкаНури Брва
1:2
57' ГолGabriel Somi
70' Желтая карточкаВяйсянен Саули
73' Желтая карточкаFouad Bachirou
85' Желтая карточкаKen Sema
2:2
87' ГолАвдич Денни
|
22'
0:1
31'
33'
1:1
43'
57'
1:2
70'
73'
85'
87'
2:2
Состав команд
34
Линнер
Оскар
39
Аффан
Амин
36
Гойтом
Хенок
12
Ken
Sema
22
Нури
Брва
20
Gabriel
Somi
АИК 4-4-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 21 Сундгрен Даниэль Защитник
- 15 Вяйсянен Саули Защитник
- 5 Jesper Nyholm Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 29 Салетрос Антон Полузащитник
- 11 Маркканен Ээро Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 38 Nebiyou Perry
- 17 Daniel Mushitu
- 40 Gabriel Aphrem
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Aly Keita Вратарь
- 17 Curtis Edwards Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Dennis Widgren Защитник
- 12 Ken Sema Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Fouad Bachirou Полузащитник
- 20 Gabriel Somi Полузащитник
- 9 Alhaji Gero Нападающий
- 93 Saman Ghoddos Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Ronald Mukiibi Защитник
- 6 Doug Bergqvist Защитник
- 23 Sam Mensah Защитник
- 10 Hosam Aiesh Полузащитник
- 8 Jamie Hopcutt Нападающий
- 11 Бертильссон Юхан Нападающий
- 18 Andreas Andersson I
- Главный тренер: Graham Potter
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 05.03.2017 АИК 0:0 Далкурд К
- 25.02.2017 Кристианстад 0:3 АИК К
- 19.02.2017 АИК 1:0 ГАИС К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 08.02.2017 Митьюлланд 1:1 АИК ТМК
- 25.11.2016 АИК 2:1 Далкурд ТМК
- 18.11.2016 АИК 0:1 ВПС ТМК
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар А
- 31.10.2016 Йёнчёпинг 0:0 АИК А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 25.02.2017 Нючепинг 1:5 Эстерсунд К
- 18.02.2017 Эстерсунд 2:1 Варбергс Боис К
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд ТМК
- 06.11.2016 Эстерсунд 2:4 Гефле А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
- 22.10.2016 Мальмё 0:3 Эстерсунд А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|5.
|АИК
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|6.
|Эльфсборг
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Эребру
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|18
|10.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдич Денни.
86'
Эстерсунд производит замену. Ken Sema уходит, и Jamie Hopcutt заменяет его
85'
Ken Sema получает желтую карточку.
78'
АИК производит замену. Вяйсянен Саули уходит, и Авдич Денни заменяет его
77'
Эстерсунд производит замену. Gabriel Somi уходит, и Hosam Aiesh заменяет его
73'
Фуад Бахиру получает желтую карточку.
70'
Вяйсянен Саули получает желтую карточку.
69'
Эстерсунд производит замену. Saman Ghoddos уходит, и Doug Bergqvist заменяет его
66'
АИК производит замену. Сундгрен Даниэль уходит, и Салетрос Антон заменяет его
66'
АИК производит замену. Аффан Амин уходит, и Маркканен Ээро заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Somi.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Нури Брва получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гойтом Хенок.
31'
Аффан Амин получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Somi.
9'
Saman Ghoddos получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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