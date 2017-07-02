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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5627
Йёнчёпинг
0:2
Конец матча
Гётеборг
0'
26' Желтая карточка
Fredik Fendrich
0:1
27' Гол
Дискеруд Миккел
0:2
76' Гол
Хюсен Тобиас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Гетеборг производит замену. Хюсен Тобиас уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
77'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Смедберг-Даленсе Мартин заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Тобиас.
73'
Йончепинг С производит замену. Стефан Карлссон уходит, и Jonathan Tamimi заменяет его
73'
Йончепинг С производит замену. Гравиус Христос уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его

69'
Гетеборг производит замену. Дискеруд Миккел уходит, и Бьёрдаль Хенрик заменяет его
61'
Йончепинг С производит замену. Йеспер Свенссон уходит, и Eric Ayuk заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дискеруд Миккел.
Желтая карточка
26'
Фредик Фендрих получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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