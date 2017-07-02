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Стадион: Стадспраксваллен Зрители: 5627
26' Желтая карточкаFredik Fendrich
0:1
27' ГолДискеруд Миккел
0:2
76' ГолХюсен Тобиас
|
26'
27'
0:1
76'
0:2
Состав команд
3
Tom
Siwe
28
Рогне
Томас
10
Хюсен
Тобиас
Йёнчёпинг 4-3-3
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 14 Francisco Portillo III Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Нападающий
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jonathan Tamimi Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 27 Kalle Ekman
- 25 Eric Ayuk Mbu
- 16 Adam Faegerhag
- 1 Fran II
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 30 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 7 Альбек Мадс Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 10 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Разак Абдул Полузащитник
- 18 Сабах Лоусон Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Полузащитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 25 Erik Dahlin
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.11.2016 Хельсинборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 31.10.2016 Йёнчёпинг 0:0 АИК А
- 27.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Эребру А
- 24.10.2016 Юргорден 0:2 Йёнчёпинг А
- 16.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Хеккен А
- 01.10.2016 Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2016 Йёнчёпинг 0:1 Кальмар А
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 26.02.2017 Гётеборг 6:0 Арамеиска-Сюрьянска К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 07.02.2017 Брондбю 2:2 Гётеборг ТМК
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК А
- 17.10.2016 Гётеборг 3:3 Гефле А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|5.
|АИК
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|6.
|Эльфсборг
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Эребру
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|18
|10.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Гетеборг производит замену. Хюсен Тобиас уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
77'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Смедберг-Даленсе Мартин заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хюсен Тобиас.
73'
Йончепинг С производит замену. Стефан Карлссон уходит, и Jonathan Tamimi заменяет его
73'
Йончепинг С производит замену. Гравиус Христос уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его
69'
Гетеборг производит замену. Дискеруд Миккел уходит, и Бьёрдаль Хенрик заменяет его
61'
Йончепинг С производит замену. Йеспер Свенссон уходит, и Eric Ayuk заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дискеруд Миккел.
26'
Фредик Фендрих получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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