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Стадион: Шведбанк Зрители: 14482
3:2
Конец матча
15' Желтая карточкаFerid Ali
1:0
18' ГолСванберг Маттиас
1:1
31' ГолOmar Eddahri
45' Желтая карточкаНильсен Лассе
1:2
45' ГолFerid Ali
2:2
53' ГолЙотун Йошимар
3:2
65' ГолЛевицки Оскар
|
15'
18'
1:0
31'
1:1
45'
45'
1:2
53'
2:2
65'
3:2
Состав команд
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 15 Цибицки Павел Полузащитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 13 Йотун Йошимар Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 2 Конате Па Защитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 22 Сана Тобиас Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 26 Виннхейм Андреас Полузащитник
- Главный тренер: Перссон Магнус
АФК Эскильстуна 4-5-1
- Основной состав
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 14 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 16 Simon Alexandersson Нападающий
- Запасные игроки
- 70 Chidi Dauda Omeje Полузащитник
- 20 Фримпонг Эммануэль Полузащитник
- 5 Gustav Jarl
- 24 Cem Alpek
- 8 Haris Cirak
- 12 Aaron Bazoukou
- 6 Michel Termanini
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 05.03.2017 Мальмё 1:1 Русенборг ТМК
- 25.02.2017 Мальмё 2:1 Бранн ТМК
- 08.02.2017 Мальмё 3:1 Сириус ТМК
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд ТМК
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю А
- 30.10.2016 Гефле 1:0 Мальмё А
АФК Эскильстуна (последние 12 матчей: +0 =4 -8)
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|АИК
|12
|6
|3
|3
|11 - 7
|21
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 19
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|10.
|Эребру
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|12.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 18
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Виннхейм Андреас заменяет его
66'
Васби производит замену. Sasa Matic уходит, и Aaron Bazoukou заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Левицки Оскар.
62'
Васби производит замену. Раскай Анель уходит, и Haris Cirak заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йотун Йошимар.
46'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Левицки Оскар заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ferid Ali.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Нильсен Лассе получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омар Эддахри.
19'
Васби производит замену. Альборнос Маурисио уходит, и Фримпонг Эммануэль заменяет его
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сванберг Маттиас.
15'
Ferid Ali получает желтую карточку.
10'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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