  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 14482
Мальмё
3:2
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
15' Желтая карточка
Ferid Ali
1:0
18' Гол
Сванберг Маттиас
1:1
31' Гол
Omar Eddahri
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:2
45' Гол
Ferid Ali
2:2
53' Гол
Йотун Йошимар
3:2
65' Гол
Левицки Оскар
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
82'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Виннхейм Андреас заменяет его
66'
Васби производит замену. Sasa Matic уходит, и Aaron Bazoukou заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Левицки Оскар.
62'
Васби производит замену. Раскай Анель уходит, и Haris Cirak заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Йотун Йошимар.

46'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Левицки Оскар заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ferid Ali.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Нильсен Лассе получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Омар Эддахри.
19'
Васби производит замену. Альборнос Маурисио уходит, и Фримпонг Эммануэль заменяет его
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сванберг Маттиас.
Желтая карточка
15'
Ferid Ali получает желтую карточку.
10'
Мальме производит замену. Розенберг Маркус уходит, и Сванберг Маттиас заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация