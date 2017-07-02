- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Берн Арена Зрители: 8954
4:2
Конец матча
1:0
2' ГолMaic Sema
1:1
29' ГолХольмберг Карл
32' Желтая карточкаЭлиассон Никлас
33' Желтая карточкаMichael Almebaeck
35' Желтая карточкаГерзич Нордин
2:1
37' ГолMaic Sema
2:2
42' ГолАндерссон Себастьян
3:2
47' ГолБесара Нахир
4:2
50' ГолБесара Нахир
|
2'
1:0
29'
1:1
32'
35'
37'
2:1
42'
2:2
47'
3:2
50'
4:2
Состав команд
29
Michael
Omoh
23
Maic
Sema
10
Бесара
Нахир
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 21 Divine Naah Нападающий
- 46 Arvid Brorsson
- 30 Anton Fagerstroem
- 11 Alfred Ajdarevic
- Главный тренер: Alexander Axen
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 31 Лангер Михаэль Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 11 Тело Кристофер Защитник
- 9 Моберг-Карлссон Давид Полузащитник
- 18 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Элиассон Никлас Полузащитник
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 14 Смит Эрик Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- 27 Arnor Sigurdsson
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Норртелье 0:5 Эребру К
- 18.02.2017 Эребру 1:1 Отвидаберг К
- 03.02.2017 Яблонец 2:0 Эребру КА
- 31.01.2017 Эребру 1:0 Ольборг КА
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
- 27.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Эребру А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Венерсборг 2:2 Норрчёпинг К
- 19.02.2017 Норрчёпинг 1:1 Эргрюте К
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг А
- 16.10.2016 Норрчёпинг 1:2 Мальмё А
Последние игры между собой
Эребру: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
- 07.08.2016 Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан
- 22.05.2016 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 09.08.2015 Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.04.2015 Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 26.10.2014 Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 06.07.2014 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.09.2012 Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 21.06.2012 Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы)
- 13.05.2012 Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 24.07.2011 Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 25.05.2011 Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан
- 25.05.2010 Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок
- 29.09.2008 Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.04.2008 Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.02.2008 Норрчёпинг 1:0 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|5.
|АИК
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|6.
|Эльфсборг
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Эребру
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|18
|10.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Эребру производит замену. Герзич Нордин уходит, и Плесси Дамьен заменяет его
84'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Смит Эрик заменяет его
84'
Эребру производит замену. Скольд Виктор уходит, и Divine Naah заменяет его
79'
Норчепинг производит замену. Тело Кристофер уходит, и Скрабб Симон заменяет его
74'
Эребру производит замену. Michael Omoh уходит, и Валгардссон Йортур заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маик Сема.
35'
Герзич Нордин получает желтую карточку.
33'
Микаэль Альмебек получает желтую карточку.
32'
Элиассон Никлас получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольмберг Карл.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маик Сема.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация