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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 8954
Эребру
4:2
Конец матча
Норрчёпинг
0'
1:0
2' Гол
Maic Sema
1:1
29' Гол
Хольмберг Карл
32' Желтая карточка
Элиассон Никлас
33' Желтая карточка
Michael Almebaeck
35' Желтая карточка
Герзич Нордин
2:1
37' Гол
Maic Sema
2:2
42' Гол
Андерссон Себастьян
3:2
47' Гол
Бесара Нахир
4:2
50' Гол
Бесара Нахир
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Эребру производит замену. Герзич Нордин уходит, и Плесси Дамьен заменяет его
84'
Норчепинг производит замену. Шёлунд Даниэль уходит, и Смит Эрик заменяет его
84'
Эребру производит замену. Скольд Виктор уходит, и Divine Naah заменяет его
79'
Норчепинг производит замену. Тело Кристофер уходит, и Скрабб Симон заменяет его
74'
Эребру производит замену. Michael Omoh уходит, и Валгардссон Йортур заменяет его

Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маик Сема.
Желтая карточка
35'
Герзич Нордин получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Микаэль Альмебек получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Элиассон Никлас получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольмберг Карл.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маик Сема.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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