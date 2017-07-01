- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Oerjans Vall
Состав команд
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
17
Фрик
Пер
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 10 Хакшабанович Сеад Полузащитник
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- 11 Fredrik Olsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 23 Jonathan Svedberg
- 8 Rebin Asaad
- 27 Marcus Johansson II
- Главный тренер: Ян Джонссон
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 4 Рандруп Андерс Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 16 Кабаши Ариан Нападающий
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Хальмстад 4:0 Эргрюте К
- 18.02.2017 Венерсборг 2:2 Хальмстад К
- 20.11.2016 Хельсинборг 1:2 Хальмстад А
- 17.11.2016 Хальмстад 1:1 Хельсинборг А
- 05.11.2016 Хальмстад 0:2 АФК Юнайтед С
- 30.10.2016 Треллеборг 0:2 Хальмстад С
- 24.10.2016 Хальмстад 0:1 Сириус С
Эльфсборг (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
- 26.02.2017 Иттерхугдаль 0:3 Эльфсборг К
- 19.02.2017 Эльфсборг 2:2 Вернаму К
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг А
- 16.10.2016 Эльфсборг 1:0 Хельсинборг А
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Эльфсборг: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
- 25.03.2016 Эльфсборг 3:0 Хальмстад Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2015 Эльфсборг 2:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 27.06.2015 Эльфсборг 1:1 Хальмстад Товарищеские матчи. Клубы
- 26.04.2015 Хальмстад 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.08.2014 Хальмстад 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 28.04.2014 Эльфсборг 4:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 13.07.2013 Эльфсборг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 07.04.2013 Хальмстад 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.03.2012 Эльфсборг 3:1 Хальмстад Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2011 Хальмстад 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.05.2011 Эльфсборг 3:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 08.08.2010 Хальмстад 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.03.2010 Эльфсборг 6:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 28.09.2009 Хальмстад 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 16.05.2009 Эльфсборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 21.03.2009 Эльфсборг 4:0 Хальмстад Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2008 Эльфсборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 16.07.2008 Хальмстад 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.06.2008 Хальмстад 2:2 Эльфсборг Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|23 - 12
|30
|2.
|Норрчёпинг
|13
|8
|3
|2
|21 - 12
|27
|3.
|Сириус
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|4.
|Эстерсунд
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|АИК
|12
|6
|3
|3
|11 - 7
|21
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|24 - 19
|19
|7.
|Юргорден
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Хеккен
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|10.
|Эребру
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|12.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|14 - 18
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|15.
|Хальмстад
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 18
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|0
|4
|9
|11 - 28
|4
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация