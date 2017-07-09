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Стадион: Нва Паркен Зрители: 9325
1:3
Конец матча
0:1
33' ГолЛундевалль Симон
0:2
35' ГолAlex Dyer
41' Желтая карточкаМоберг-Карлссон Давид
1:2
48' ГолАндерссон Себастьян
51' Желтая карточкаЛундквист Адам
1:3
87' ГолБайрами Эмир
|
33'
0:1
35'
0:2
48'
1:2
51'
78'
87'
1:3
Состав команд
23
Alex
Dyer
17
Фрик
Пер
11
Issam
Jebali
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 31 Лангер Михаэль Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 11 Тело Кристофер Защитник
- 9 Моберг-Карлссон Давид Полузащитник
- 25 Дагерстоль Филип Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Элиассон Никлас Полузащитник
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 13 Сампстед Альфонс Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 7 Блумквист Андреас Полузащитник
- 18 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 4 Рандруп Андерс Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 16 Кабаши Ариан Нападающий
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Венерсборг 2:2 Норрчёпинг К
- 19.02.2017 Норрчёпинг 1:1 Эргрюте К
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
- 26.02.2017 Иттерхугдаль 0:3 Эльфсборг К
- 19.02.2017 Эльфсборг 2:2 Вернаму К
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг А
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 11
Эльфсборг: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 3
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 29.05.2016 Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.10.2015 Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 13.04.2015 Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан
- 27.07.2014 Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 20.07.2014 Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.09.2013 Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 10.05.2013 Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.04.2012 Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.10.2011 Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 09.05.2011 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 01.03.2011 Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 30.07.2008 Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.07.2008 Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|Эстерсунд
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|5.
|АИК
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|6.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|7.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|11.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Байрами Эмир.
84'
Норчепинг производит замену. Вальквист Линус уходит, и Смит Эрик заменяет его
82'
Эльфсборг производит замену. Ольссон Симон уходит, и Розенквист Расмус заменяет его
78'
Эльфсборг производит замену. Фрик Пер уходит, и Йонссон Юн заменяет его
78'
Норчепинг производит замену. Дагерстоль Филип уходит, и Блумквист Андреас заменяет его
71'
Эльфсборг производит замену. Густавссон Даниэль уходит, и Байрами Эмир заменяет его
65'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
51'
Лундквист Адам получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Моберг-Карлссон Давид получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алекс Диер.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лундевалль Симон.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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