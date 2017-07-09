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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 9325
Норрчёпинг
1:3
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
33' Гол
Лундевалль Симон
0:2
35' Гол
Alex Dyer
41' Желтая карточка
Моберг-Карлссон Давид
1:2
48' Гол
Андерссон Себастьян
51' Желтая карточка
Лундквист Адам
1:3
87' Гол
Байрами Эмир
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Байрами Эмир.
84'
Норчепинг производит замену. Вальквист Линус уходит, и Смит Эрик заменяет его
82'
Эльфсборг производит замену. Ольссон Симон уходит, и Розенквист Расмус заменяет его
78'
Эльфсборг производит замену. Фрик Пер уходит, и Йонссон Юн заменяет его
78'
Норчепинг производит замену. Дагерстоль Филип уходит, и Блумквист Андреас заменяет его

71'
Эльфсборг производит замену. Густавссон Даниэль уходит, и Байрами Эмир заменяет его
65'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
Желтая карточка
51'
Лундквист Адам получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерссон Себастьян.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Моберг-Карлссон Давид получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алекс Диер.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лундевалль Симон.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nya Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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