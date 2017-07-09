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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 10318
16' Желтая карточкаКарлссон Пер II
17' Желтая карточкаЭйд Махмуд
65' Желтая карточкаСахпекидис Филип
0:1
67' ГолГойтом Хенок
|
16'
17'
65'
67'
0:1
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
18
Эйд
Махмуд
Кальмар 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 18 Эйд Махмуд Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Anton Maikkula Полузащитник
- 14 Ларссон Стефан Полузащитник
- 38 Adam Hellborg
- 37 Isak Magnusson
- 33 Adrian Edquist
- 30 John Haakansson
- 35 Adel Ziarat Zadeh
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 5 Jesper Nyholm Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 29 Салетрос Антон Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 11 Маркканен Ээро Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 15 Вяйсянен Саули Защитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 38 Nebiyou Perry
- 17 Daniel Mushitu
- 40 Gabriel Aphrem
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Кальмар 2:1 Эстер ТМК
- 04.03.2017 Кальмар 3:0 Гефле К
- 26.02.2017 Ландскруна 2:2 Кальмар К
- 19.02.2017 Кальмар 1:1 Треллеборг К
- 06.02.2017 Нордшелланн 1:0 Кальмар ТМК
- 02.02.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Кальмар ТМК
- 30.01.2017 Кальмар 1:3 Одд ТМК
АИК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 05.03.2017 АИК 0:0 Далкурд К
- 25.02.2017 Кристианстад 0:3 АИК К
- 19.02.2017 АИК 1:0 ГАИС К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 08.02.2017 Митьюлланд 1:1 АИК ТМК
- 25.11.2016 АИК 2:1 Далкурд ТМК
- 18.11.2016 АИК 0:1 ВПС ТМК
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 06.11.2016 АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 10.07.2016 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 16.08.2015 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 05.07.2015 Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан
- 01.11.2014 Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.07.2014 АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.09.2013 АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 12.05.2013 Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан
- 05.08.2012 АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 09.04.2012 Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан
- 18.02.2012 АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 24.07.2011 АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.05.2011 Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
- 22.09.2010 АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.04.2010 Кальмар 0:3 АИК Аллсвенскан
- 22.08.2009 АИК 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.04.2009 Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
- 04.08.2008 Кальмар 3:2 АИК Аллсвенскан
- 30.03.2008 АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 28.10.2007 Кальмар 2:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|6.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|7.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|11.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Кальмар производит замену. Хальберг Мелькер уходит, и Isak Magnusson заменяет его
82'
Кальмар производит замену. Торбьорнссон Маркус уходит, и Anton Maikkula заменяет его
82'
АИК производит замену. Маркканен Ээро уходит, и Авдич Денни заменяет его
75'
Кальмар производит замену. Сахпекидис Филип уходит, и Adrian Edquist заменяет его
68'
АИК производит замену. Салетрос Антон уходит, и Вяйсянен Саули заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гойтом Хенок.
65'
Сахпекидис Филип получает желтую карточку.
64'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Терн Симон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
Эйд Махмуд получает желтую карточку.
16'
Карлссон Пер II получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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