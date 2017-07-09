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Стадион: Зрители: 10318
Кальмар
0:1
Конец матча
АИК
0'
16' Желтая карточка
Карлссон Пер II
17' Желтая карточка
Эйд Махмуд
65' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
0:1
67' Гол
Гойтом Хенок
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Кальмар производит замену. Хальберг Мелькер уходит, и Isak Magnusson заменяет его
82'
Кальмар производит замену. Торбьорнссон Маркус уходит, и Anton Maikkula заменяет его
82'
АИК производит замену. Маркканен Ээро уходит, и Авдич Денни заменяет его
75'
Кальмар производит замену. Сахпекидис Филип уходит, и Adrian Edquist заменяет его
68'
АИК производит замену. Салетрос Антон уходит, и Вяйсянен Саули заменяет его

Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гойтом Хенок.
Желтая карточка
65'
Сахпекидис Филип получает желтую карточку.
64'
АИК производит замену. Ольссон Кристоффер уходит, и Терн Симон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
17'
Эйд Махмуд получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Карлссон Пер II получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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