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Стадион: Зрители: 20337
Хаммарбю
3:1
Конец матча
Эребру
0'
10' Желтая карточка
Хамад Илоан
22' Желтая карточка
Ринг Себастьян
1:0
40' Гол
Торстейнбё Фредерик
2:0
49' Гол
Дибба Па
3:0
66' Гол
Дибба Па
3:1
83' Гол
Brendan Hines-Ike
88' Желтая карточка
Michael Omoh
90' Желтая карточка
Brendan Hines-Ike
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Brendan Hines-Ike получает желтую карточку.
89'
Эребру производит замену. Ринг Себастьян уходит, и Лундберг Йонатан заменяет его
Желтая карточка
88'
Michael Omoh получает желтую карточку.
84'
Хаммарбю производит замену. Торстейнбё Фредерик уходит, и Батан Стефан заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brendan Hines-Ike.

76'
Хаммарбю производит замену. Дибба Па уходит, и Romulo Cabral заменяет его
70'
Хаммарбю производит замену. Joseph Aidoo уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
69'
Эребру производит замену. Скольд Виктор уходит, и Валгардссон Йортур заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дибба Па.
57'
Эребру производит замену. Divine Naah уходит, и Плесси Дамьен заменяет его
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дибба Па.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торстейнбё Фредерик.
Желтая карточка
22'
Ринг Себастьян получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Хамад Илоан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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