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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 20337
10' Желтая карточкаХамад Илоан
22' Желтая карточкаРинг Себастьян
1:0
40' ГолТорстейнбё Фредерик
2:0
49' ГолДибба Па
3:0
66' ГолДибба Па
3:1
83' ГолBrendan Hines-Ike
88' Желтая карточкаMichael Omoh
90' Желтая карточкаBrendan Hines-Ike
|
10'
22'
40'
1:0
49'
2:0
66'
3:0
83'
3:1
88'
Состав команд
77
Матс
Солхеим
90
Хамад
Илоан
17
Дибба
Па
23
Maic
Sema
21
Divine
Naah
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 6 Joseph Aidoo Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 14 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 4 Bjoern Paulsen Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Маркстрём Тим Вратарь
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 9 Батан Стефан Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 7 Имад Халили
- 30 Olle Edlund
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 21 Divine Naah Полузащитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 4 Валгардссон Йортур Защитник
- 13 Лундберг Йонатан Полузащитник
- 46 Arvid Brorsson
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Anton Fagerstroem
- Главный тренер: Alexander Axen
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 26.02.2017 Хаммарбю 3:3 Варбергс Боис К
- 18.02.2017 Нючепинг 2:3 Хаммарбю К
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю А
- 30.10.2016 Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг А
Эребру (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Норртелье 0:5 Эребру К
- 18.02.2017 Эребру 1:1 Отвидаберг К
- 03.02.2017 Яблонец 2:0 Эребру КА
- 31.01.2017 Эребру 1:0 Ольборг КА
- 06.11.2016 Эльфсборг 2:1 Эребру А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 12.09.2016 Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 09.05.2016 Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.03.2016 Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан
- 30.04.2015 Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 19.08.2013 Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан
- 21.04.2013 Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан
- 13.09.2009 Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 11.05.2009 Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.03.2009 Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи. Сборные
- 07.03.2009 Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 28.07.2008 Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.07.2008 Хаммарбю 1:0 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|14
|8
|3
|3
|23 - 16
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|Эстерсунд
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|5.
|АИК
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|6.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Хеккен
|0:1
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|9.
|Эльфсборг
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|11.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Brendan Hines-Ike получает желтую карточку.
89'
Эребру производит замену. Ринг Себастьян уходит, и Лундберг Йонатан заменяет его
88'
Michael Omoh получает желтую карточку.
84'
Хаммарбю производит замену. Торстейнбё Фредерик уходит, и Батан Стефан заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Brendan Hines-Ike.
76'
Хаммарбю производит замену. Дибба Па уходит, и Romulo Cabral заменяет его
70'
Хаммарбю производит замену. Joseph Aidoo уходит, и Бакирчиоглу Кеннеди заменяет его
69'
Эребру производит замену. Скольд Виктор уходит, и Валгардссон Йортур заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дибба Па.
57'
Эребру производит замену. Divine Naah уходит, и Плесси Дамьен заменяет его
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дибба Па.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Торстейнбё Фредерик.
22'
Ринг Себастьян получает желтую карточку.
10'
Хамад Илоан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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