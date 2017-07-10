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Стадион: Гамла Уллеви
1:0
56' ГолАльбек Мадс
1:1
79' ГолХакшабанович Сеад
|
56'
1:0
79'
1:1
Состав команд
28
Рогне
Томас
10
Хюсен
Тобиас
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 30 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 7 Альбек Мадс Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 10 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Викландер Давид Защитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Полузащитник
- 18 Сабах Лоусон Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 25 Erik Dahlin
- 24 Sebastian Ohlsson I
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 27 Marcus Johansson II Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 10 Хакшабанович Сеад Полузащитник
- 11 Fredrik Olsson III Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 4 Пекальски Иво Полузащитник
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 8 Rebin Asaad
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 26.02.2017 Гётеборг 6:0 Арамеиска-Сюрьянска К
- 11.02.2017 АИК 1:2 Гётеборг ТМК
- 07.02.2017 Брондбю 2:2 Гётеборг ТМК
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг А
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 24.10.2016 Гётеборг 1:0 АИК А
Хальмстад (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Хальмстад 4:0 Эргрюте К
- 18.02.2017 Венерсборг 2:2 Хальмстад К
- 20.11.2016 Хельсинборг 1:2 Хальмстад А
- 17.11.2016 Хальмстад 1:1 Хельсинборг А
- 05.11.2016 Хальмстад 0:2 АФК Юнайтед С
- 30.10.2016 Треллеборг 0:2 Хальмстад С
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
- 06.03.2016 Гётеборг 3:0 Хальмстад Кубок
- 04.10.2015 Гётеборг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 24.05.2015 Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.11.2014 Гётеборг 5:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 13.07.2014 Хальмстад 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.09.2013 Хальмстад 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 11.05.2013 Гётеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 25.07.2011 Гётеборг 3:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 26.05.2011 Хальмстад 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.07.2010 Хальмстад 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 17.07.2010 Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 27.10.2009 Гётеборг 2:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 06.07.2009 Хальмстад 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 17.09.2008 Гётеборг 3:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 09.04.2008 Хальмстад 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|2:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Гётеборг
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|11.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|1:2
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|14.
|Кальмар
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|15.
|Хальмстад
|1:1
|14
|1
|5
|8
|10 - 20
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хакшабанович Сеад.
78'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
70'
Хальмстад производит замену. Матисен Маркус уходит, и Пекальски Иво заменяет его
64'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Бьёрдаль Хенрик заменяет его
61'
Хальмстад производит замену. Александр Рууд Тветер уходит, и Kosuke Kinoshita заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Альбек Мадс.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
21'
Гетеборг производит замену. Рогне Томас уходит, и Викландер Давид заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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