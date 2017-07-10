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Стадион:
Гётеборг
1:1
Второй тайм: 83'
Хальмстад
0'
1:0
56' Гол
Альбек Мадс
1:1
79' Гол
Хакшабанович Сеад
83'
Второй тайм
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хакшабанович Сеад.
78'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
70'
Хальмстад производит замену. Матисен Маркус уходит, и Пекальски Иво заменяет его
64'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Бьёрдаль Хенрик заменяет его
61'
Хальмстад производит замену. Александр Рууд Тветер уходит, и Kosuke Kinoshita заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Альбек Мадс.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
21'
Гетеборг производит замену. Рогне Томас уходит, и Викландер Давид заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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