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Стадион: Jaemtkraft Arena Зрители: 4893
72' Желтая карточкаFouad Bachirou
0:1
73' ГолDaryl Smylie
77' Желтая карточкаStefan Karlsson
79' Желтая карточкаJonathan Tamimi
84' Желтая карточкаКобозев Евгений
1:1
90' ГолБертильссон Юхан
|
72'
73'
0:1
77'
79'
84'
90'
1:1
Состав команд
23
Sam
Mensah
22
Нури
Брва
20
Gabriel
Somi
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Aly Keita Вратарь
- 24 Ronald Mukiibi Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 23 Sam Mensah Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 17 Curtis Edwards Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Fouad Bachirou Полузащитник
- 20 Gabriel Somi Полузащитник
- 9 Alhaji Gero Нападающий
- 8 Jamie Hopcutt Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Dennis Widgren Защитник
- 6 Doug Bergqvist Защитник
- 10 Hosam Aiesh Полузащитник
- 5 Боянич Дарьян Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Нападающий
- 18 Andreas Andersson I
- 13 Ludvig Fritzon
- Главный тренер: Graham Potter
Йёнчёпинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Fran II Вратарь
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 14 Francisco Portillo III Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 2 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- 17 Daryl Smylie Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 11 Вильяльмссон Арни Нападающий
- 12 Jesper Svensson Нападающий
- 29 Benjamin Tannus
- 8 Joakim Karlsson II
- 16 Adam Faegerhag
- 27 Kalle Ekman
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 05.03.2017 Эстерсунд 1:0 Хаммарбю К
- 25.02.2017 Нючепинг 1:5 Эстерсунд К
- 18.02.2017 Эстерсунд 2:1 Варбергс Боис К
- 04.02.2017 Мальмё 0:2 Эстерсунд ТМК
- 06.11.2016 Эстерсунд 2:4 Гефле А
- 31.10.2016 Эребру 1:5 Эстерсунд А
- 26.10.2016 Эстерсунд 2:0 Хаммарбю А
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.11.2016 Хельсинборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 31.10.2016 Йёнчёпинг 0:0 АИК А
- 27.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Эребру А
- 24.10.2016 Юргорден 0:2 Йёнчёпинг А
- 16.10.2016 Йёнчёпинг 1:1 Хеккен А
- 01.10.2016 Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.07.2016 Эстерсунд 1:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 27.02.2016 Йёнчёпинг 1:0 Эстерсунд Кубок
- 17.10.2015 Йёнчёпинг 0:1 Эстерсунд Суперэттан
- 16.05.2015 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
- 29.09.2014 Йёнчёпинг 4:0 Эстерсунд Суперэттан
- 30.05.2014 Эстерсунд 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 28.08.2013 Йёнчёпинг 1:1 Эстерсунд Суперэттан
- 04.05.2013 Эстерсунд 5:0 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|6.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|7.
|Юргорден
|13
|6
|3
|4
|24 - 15
|21
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|11.
|Гётеборг
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|13
|2
|5
|6
|9 - 18
|11
|14.
|Кальмар
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|15.
|Хальмстад
|13
|1
|4
|8
|9 - 19
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
90'
Йончепинг С производит замену. Томми Телин уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его
90'
Йончепинг С производит замену. Дзенис Кожица уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертильссон Юхан.
84'
Кобозев Евгений получает желтую карточку.
79'
Jonathan Tamimi получает желтую карточку.
77'
Стефан Карлссон получает желтую карточку.
74'
Эстерсунд производит замену. Gabriel Somi уходит, и Dennis Widgren заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарли Смайл.
72'
Фуад Бахиру получает желтую карточку.
69'
Эстерсунд производит замену. Jamie Hopcutt уходит, и Ludvig Fritzson заменяет его
67'
Эстерсунд производит замену. Ronald Mukiibi уходит, и Бертильссон Юхан заменяет его
52'
Йончепинг С производит замену. Фран уходит, и Кобозев Евгений заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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