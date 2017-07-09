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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4893
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
72' Желтая карточка
Fouad Bachirou
0:1
73' Гол
Daryl Smylie
77' Желтая карточка
Stefan Karlsson
79' Желтая карточка
Jonathan Tamimi
84' Желтая карточка
Кобозев Евгений
1:1
90' Гол
Бертильссон Юхан
90'+8
Второй тайм
90'
Йончепинг С производит замену. Томми Телин уходит, и Вильяльмссон Арни заменяет его
90'
Йончепинг С производит замену. Дзенис Кожица уходит, и Йеспер Свенссон заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бертильссон Юхан.
Желтая карточка
84'
Кобозев Евгений получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Jonathan Tamimi получает желтую карточку.

Желтая карточка
77'
Стефан Карлссон получает желтую карточку.
74'
Эстерсунд производит замену. Gabriel Somi уходит, и Dennis Widgren заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дарли Смайл.
Желтая карточка
72'
Фуад Бахиру получает желтую карточку.
69'
Эстерсунд производит замену. Jamie Hopcutt уходит, и Ludvig Fritzson заменяет его
67'
Эстерсунд производит замену. Ronald Mukiibi уходит, и Бертильссон Юхан заменяет его
52'
Йончепинг С производит замену. Фран уходит, и Кобозев Евгений заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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