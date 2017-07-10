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Стадион: Теле2 Арена
2:1
Второй тайм: 85'
11' Желтая карточкаУокер Кевин
16' Желтая карточкаMarcus Danielsson
0:1
23' ГолХаллениус Линус
1:1
31' ГолЧельстрём Ким
33' Желтая карточкаГерсон Ларс
42' Вторая желтая карточкаMarcus Danielsson
2:1
64' ГолOthman El Kabir
|
11'
23'
0:1
31'
1:1
33'
64'
2:1
Состав команд
10
Мрабти
Керим
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- 6 Карлстрём Йеспер Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 11 Яво Амаду Полузащитник
- 19 Marcus Hansson
- 15 Souleymane Kone
- 12 Jonathan Augustinsson
- 30 Tommi Vaiho
- 20 Aliou Badji
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 22 Сульевич Смайл Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 23 Jaudet Salih
- 35 Linus Sahlin
- 30 Peter Wilson II
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 04.03.2017 Юргорден 1:0 Хельсинборг К
- 27.02.2017 Броммапойкарна 1:1 Юргорден К
- 20.02.2017 Юргорден 1:2 Дегерфорс К
- 12.02.2017 Юргорден 0:3 Волеренга ТМК
- 01.02.2017 Дебрецен 0:1 Юргорден КА
- 23.11.2016 Энскеде 0:3 Юргорден ТМК
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден А
Сундсвалль (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден А
- 30.10.2016 Кальмар 2:0 Сундсвалль А
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг А
- 21.10.2016 Гефле 1:1 Сундсвалль А
- 15.10.2016 Фалькенберг 1:1 Сундсвалль А
- 01.10.2016 Сундсвалль 3:1 Йёнчёпинг А
- 26.09.2016 Сундсвалль 0:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
- 06.11.2016 Сундсвалль 2:5 Юргорден Аллсвенскан
- 25.07.2016 Юргорден 1:3 Сундсвалль Аллсвенскан
- 31.10.2015 Юргорден 4:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 26.04.2015 Сундсвалль 0:2 Юргорден Аллсвенскан
- 06.08.2012 Сундсвалль 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 05.10.2008 Юргорден 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 04.05.2008 Сундсвалль 0:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|3
|1
|24 - 12
|33
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|2:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Гётеборг
|1:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|11.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|1:2
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|14.
|Кальмар
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|15.
|Хальмстад
|0:1
|14
|1
|4
|9
|9 - 20
|7
|16.
|АФК Эскильстуна
|14
|0
|4
|10
|11 - 29
|4
Второй тайм
79'
Сундсвалль производит замену. Герсон Ларс уходит, и Romain Gall заменяет его
79'
Юргорден производит замену. Othman El Kabir уходит, и Aliou Badji заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Othman El Kabir.
63'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Peter Wilson заменяет его
55'
Юргорден производит замену. Карлстрём Йеспер уходит, и Радетинац Харис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Marcus Danielsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чельстрём Ким.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Халлениус Линус.
16'
Marcus Danielsson получает желтую карточку.
11'
Уокер Кевин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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