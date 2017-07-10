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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Юргорден
2:1
Второй тайм: 85'
Сундсвалль
0'
11' Желтая карточка
Уокер Кевин
16' Желтая карточка
Marcus Danielsson
0:1
23' Гол
Халлениус Линус
1:1
31' Гол
Чельстрём Ким
33' Желтая карточка
Герсон Ларс
42' Вторая желтая карточка
Marcus Danielsson
2:1
64' Гол
Othman El Kabir
85'
Второй тайм
79'
Сундсвалль производит замену. Герсон Ларс уходит, и Romain Gall заменяет его
79'
Юргорден производит замену. Othman El Kabir уходит, и Aliou Badji заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Othman El Kabir.
63'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Peter Wilson заменяет его
55'
Юргорден производит замену. Карлстрём Йеспер уходит, и Радетинац Харис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Marcus Danielsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
33'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чельстрём Ким.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Халлениус Линус.
Желтая карточка
16'
Marcus Danielsson получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Уокер Кевин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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