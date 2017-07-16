Второй тайм

94' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

94' Судья свистит, и матч окончен

92' Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Kika van Es заработал фол.

92' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

91' Jackie Groenen получает желтую карточку за споры

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

90' Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

89' Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

88' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

87' Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

87' Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

85' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

85' Desiree van Lunteren имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

84' Maria Thorisdottir из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

84' Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

84' Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Caroline Graham Hansen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Guro Reiten заработал фол.

83' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ингрид Хжелмсет вышел из ворот и забрал мяч.

81' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

79' Ингрид Вольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ингрид Хжелмсет вышел из ворот и забрал мяч.

79' Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) делает навес

78' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

78' Нора Х.Берге из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

77' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

77' Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

77' Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Lineth Beerensteyn

76' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

74' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

74' Caroline Graham Hansen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой слева.

73' Мидема Вивианн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

72' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

70' Caroline Graham Hansen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

69' Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) делает неудачный навес.

69' Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

68' Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Сегодняшная посещаемость составляет 21732 болельщиков

67' Удар от ворот произведет Голландия (Ж)

66' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает отличный навес.

66' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

65' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

64' Lieke Martens бьет из пределов штрафной и упускает момент!

64' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

64' Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.

63' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

62' Ингрид Хжелмсет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Марен Мьелде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

60' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес

59' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

59' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) наносит неточный удар с лета

59' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.

59' Нора Х.Берге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

56' Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.

56' Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)

56' Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

55' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.

55' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

54' Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Игроки ФК "Норвегия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

54' Элизе Хове Торснес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Шерида Спитсе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Элизе Хове Торснес из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

52' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

52' Марен Мьелде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес

52' Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

52' Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

51' Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

50' Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) в офсайде

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

50' Нора Х.Берге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес

49' После дальнего удара, который нанес Lieke Martens мяч отбит вратарем

48' Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ингрид Вольд

48' Ингрид Вольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Kika van Es выбил мяч подальше от ворот.

46' Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.