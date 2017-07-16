Стадион: Галгенваард Зрители: 21732
1:0
Конец матча
9' Желтая карточкаAda Stolsmo Hegerberg
1:0
66' ГолShanice Van de Sanden
90' Желтая карточкаJackie Groenen
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Kika van Es заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
92'
Тактическая замена. Danielle van de Donk уходит с поля и его заменяет Jill Roord
91'
Jackie Groenen получает желтую карточку за споры
91'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает подножку. Maria Thorisdottir заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
87'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
85'
Desiree van Lunteren имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Desiree van Lunteren на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Maria Thorisdottir из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
84'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Caroline Graham Hansen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает подножку. Guro Reiten заработал фол.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Lieke Martens выбил мяч подальше от ворот.
81'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Lieke Martens нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Тактическая замена. Mandy van den Berg уходит с поля и его заменяет Stefanie van der Gragt
79'
Ингрид Вольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Lineth Beerensteyn из команды Голландия (Ж) делает навес
78'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
78'
Нора Х.Берге из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
77'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
77'
Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Мидема Вивианн на финте ушёл от оппонента.
77'
Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Lineth Beerensteyn
76'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Ингрид Шьелдеруп уходит с поля и его заменяет Guro Reiten
74'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
74'
Caroline Graham Hansen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Мидема Вивианн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
72'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес
72'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Марен Мьелде заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
70'
Caroline Graham Hansen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) делает неудачный навес.
69'
Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
68'
Эмилия Хаави из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 21732 болельщиков
67'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
66'
Lieke Martens сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шанис ван де Санден из клуба "Голландия (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
66'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает отличный навес.
66'
66'
Тактическая замена. Кристина Хегланд уходит с поля и его заменяет Эмилия Хаави
65'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
64'
Lieke Martens бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
64'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
63'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
63'
Danielle van de Donk отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ингрид Хжелмсет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Kika van Es наказан за толчок Элизе Хове Торснес
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
60'
Maria Thorisdottir из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Lieke Martens заработал фол.
60'
Ингрид Шьелдеруп из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Danielle van de Donk заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
59'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) наносит неточный удар с лета
59'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
58'
58'
Тактическая замена. Frida Maanum уходит с поля и его заменяет Ингвильд Исаксен
58'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
После дальнего удара, который нанес Danielle van de Donk мяч отбит вратарем
56'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
56'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
56'
Мидема Вивианн имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
55'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Игроки ФК "Норвегия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Элизе Хове Торснес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Шерида Спитсе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ингрид Вольд наказан за толчок Lieke Martens
53'
Элизе Хове Торснес из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
52'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
52'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Кристина Хегланд нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
50'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
49'
49'
После дальнего удара, который нанес Lieke Martens мяч отбит вратарем
48'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Шанис ван де Санден заработал фол.
48'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ингрид Вольд.
48'
Ингрид Вольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
47'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Kika van Es выбил мяч подальше от ворот.
46'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Нора Х.Берге из команды Норвегия (Ж) бьет головой мимо ворот
46'
46'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Шерида Спитсе мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
43'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ada Stolsmo Hegerberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Ингрид Вольд выбил мяч на угловой.
42'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) играет в стеночку с партнером по команде. Danielle van de Donk это был.
41'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
40'
Ada Stolsmo Hegerberg имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
40'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
Шанис ван де Санден выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Марен Мьелде исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
39'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает подножку. Ингрид Шьелдеруп заработал фол.
39'
Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Норвегия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Элизе Хове Торснес из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Frida Maanum заработал фол.
36'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
35'
35'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж). Это Мидема Вивианн заработал фол.
33'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
31'
31'
Desiree van Lunteren выбил мяч подальше от ворот.
30'
Danielle van de Donk пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Ингрид Вольд наказан за толчок Lieke Martens
29'
Maria Thorisdottir возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Maria Thorisdottir получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
29'
Maria Thorisdottir на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Мидема Вивианн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Мидема Вивианн на финте ушёл от оппонента.
27'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
27'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) бьет головой мимо ворот
27'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес
27'
Jackie Groenen нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
Ингрид Шьелдеруп выбил мяч на угловой.
26'
26'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Шанис ван де Санден на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) в офсайде
24'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
24'
Anouk Dekker выбил мяч подальше от ворот.
23'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) в офсайде
22'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
22'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) бьет головой мимо ворот
19'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) подал угловой слева.
19'
Anouk Dekker выбил мяч на угловой.
19'
Элизе Хове Торснес из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников.
18'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
18'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Caroline Graham Hansen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
17'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
16'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Норвегия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
14'
14'
Lieke Martens бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
13'
13'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес
13'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
12'
Элизе Хове Торснес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает подножку. Maria Thorisdottir заработал фол.
11'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес
10'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Ada Stolsmo Hegerberg получает желтую карточку.
9'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Anouk Dekker.
9'
9'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает навес
8'
Mandy van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Caroline Graham Hansen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Anouk Dekker сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
6'
6'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Марен Мьелде выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Нора Х.Берге из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Mandy van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Элизе Хове Торснес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Mandy van den Berg атакует сзади соперника. Caroline Graham Hansen пострадал.
2'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) в офсайде
2'
Caroline Graham Hansen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Mandy van den Berg из команды Голландия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
1'
Lieke Martens имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает отличный навес.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Голландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Ада Хегерберг поможет своей сборной !
Наконец-то начинается этот турнир, будем следить !