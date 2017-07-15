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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 15501
Мальмё
3:3
Конец матча
Сириус
0'
1:0
6' Гол
Бергет Йо Инге
37' Желтая карточка
Левицки Оскар
2:0
40' Гол
Бергет Йо Инге
57' Желтая карточка
Alexander Nilsson II
2:1
66' Гол
Арвидссон Йеспер
68' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
3:1
69' Гол
Kingsley Sarfo
3:2
83' Гол
Stefano Holmquist
3:3
90' Гол
Филип Хагланд
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Филип Хагланд.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Vecchia.
75'
Сириус производит замену. Мозес Огбу уходит, и Андреас Эрикссон заменяет его
74'
Мальме производит замену. Бергет Йо Инге уходит, и Цибицки Павел заменяет его
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kingsley Sarfo.

Желтая карточка
68'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.
64'
Мальме производит замену. Бенгтссон Расмус уходит, и Franz Brorsson заменяет его
62'
Мальме производит замену. Эйкрем Магнус уходит, и Тиннерхольм Антон заменяет его
61'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Stefano Vecchia заменяет его
Желтая карточка
57'
Alexander Nilsson получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сириус производит замену. Johan Andersson уходит, и Махолли Шкодран заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергет Йо Инге.
Желтая карточка
37'
Левицки Оскар получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергет Йо Инге.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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