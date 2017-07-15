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Стадион: Шведбанк Зрители: 15501
1:0
6' ГолБергет Йо Инге
37' Желтая карточкаЛевицки Оскар
2:0
40' ГолБергет Йо Инге
57' Желтая карточкаAlexander Nilsson II
2:1
66' ГолАрвидссон Йеспер
68' Желтая карточкаРакип Эрдаль
3:1
69' ГолKingsley Sarfo
3:2
83' ГолStefano Holmquist
3:3
90' ГолФилип Хагланд
|
6'
1:0
37'
40'
2:0
66'
2:1
68'
69'
3:1
83'
3:2
90'
3:3
Состав команд
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 13 Йотун Йошимар Защитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 21 Kingsley Sarfo Нападающий
- 23 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 2 Конате Па Защитник
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Бергквист Тедди Нападающий
- 15 Цибицки Павел Нападающий
- 45 Samuel Adrian
- 31 Franz Brorsson II
- Главный тренер: Перссон Магнус
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Kim Skoglund Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 10 Андерссон Элиас Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 16 Johan Andersson II Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 11 Alexander Nilsson II Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 21 Andreas Eriksson I
- 30 Lukas Jonsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 27.06.2017 Мальмё 1:1 Локомотив Загреб ТМК
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 11.03.2017 Мальмё 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 05.03.2017 Мальмё 1:1 Русенборг ТМК
Сириус (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 05.05.2017 Хеккен 2:2 Сириус А
- 01.05.2017 Сириус 1:1 Йёнчёпинг А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Сириус 4:0 Гефле ТМК
- 17.03.2017 Сириус 0:1 АИК ТМК
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 25.02.2017 Сириус 2:0 Юнгшиле К
- 19.02.2017 Арамеиска-Сюрьянска 0:5 Сириус К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 15
|34
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Гётеборг
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|11.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|15
|3
|5
|7
|11 - 20
|14
|14.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|15.
|Хальмстад
|15
|1
|5
|9
|10 - 21
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Филип Хагланд.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stefano Vecchia.
75'
Сириус производит замену. Мозес Огбу уходит, и Андреас Эрикссон заменяет его
74'
Мальме производит замену. Бергет Йо Инге уходит, и Цибицки Павел заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kingsley Sarfo.
68'
Ракип Эрдаль получает желтую карточку.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.
64'
Мальме производит замену. Бенгтссон Расмус уходит, и Franz Brorsson заменяет его
62'
Мальме производит замену. Эйкрем Магнус уходит, и Тиннерхольм Антон заменяет его
61'
Сириус производит замену. Alexander Nilsson уходит, и Stefano Vecchia заменяет его
57'
Alexander Nilsson получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сириус производит замену. Johan Andersson уходит, и Махолли Шкодран заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергет Йо Инге.
37'
Левицки Оскар получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергет Йо Инге.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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