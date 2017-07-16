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Стадион: Зрители: 5647
Эстерсунд
2:1
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
23' Гол
Менса Самуэль
1:1
31' Гол
Уокер Кевин
33' Желтая карточка
Бергквист Даг
49' Желтая карточка
Othman El Kabir
2:1
50' Гол
Бергквист Даг
68' Желтая карточка
Айеш Хосам
90' Желтая карточка
Исакссон Андреас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Исакссон Андреас получает желтую карточку.
87'
Юргорден производит замену. Эрикссон Магнус I уходит, и Яво Амаду заменяет его
78'
Эстерсунд производит замену. Бертильссон Юхан уходит, и Нури Брва заменяет его
73'
Юргорден производит замену. Othman El Kabir уходит, и Aliou Badji заменяет его
69'
Эстерсунд производит замену. Хопкатт Джейми уходит, и Папаяннопулос Сотирис заменяет его

Желтая карточка
68'
Айеш Хосам получает желтую карточку.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бергквист Даг.
Желтая карточка
49'
Othman El Kabir получает желтую карточку.
46'
Юргорден производит замену. Felix Beijmo уходит, и Радетинац Харис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Эстерсунд производит замену. Андерссон Андреас уходит, и Кейта Али II заменяет его
Желтая карточка
33'
Бергквист Даг получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уокер Кевин.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Менса Самуэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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