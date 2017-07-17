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Стадион:
Эльфсборг
2:0
Первый тайм: 20'
Хаммарбю
0'
1:0
4' Гол
Лундевалль Симон
2:0
12' Гол
Joakim Nilsson II
20'
Первый тайм
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joakim Nilsson.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лундевалль Симон.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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