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Стадион: Берн Арена
1:0
10' ГолБесара Нахир
2:0
17' ГолГерзич Нордин
3:0
22' ГолБесара Нахир
24' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
4:0
36' ГолБесара Нахир
40' Желтая карточкаЭрикссон Себастьян I
41' Желтая карточкаАльбек Мадс
|
10'
1:0
17'
2:0
22'
3:0
24'
36'
4:0
41'
Состав команд
23
Maic
Sema
10
Бесара
Нахир
Эребру 4-4-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 4 Валгардссон Йортур Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хагинге Патрик Защитник
- 6 Плесси Дамьен Защитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 21 Divine Naah Полузащитник
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 46 Arvid Brorsson
- 30 Anton Fagerstroem
- Главный тренер: Alexander Axen
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 30 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 7 Альбек Мадс Полузащитник
- 20 Бьёрдаль Хенрик Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Нападающий
- 10 Хюсен Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Полузащитник
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- 25 Erik Dahlin
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 29.05.2017 Эребру 2:1 Сириус А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Мальмё 2:1 Эребру А
- 26.04.2017 Эребру 0:0 Хеккен А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 03.04.2017 Эребру 2:1 Йёнчёпинг А
- 25.03.2017 Эребру 4:1 Мариехамн ТМК
- 16.03.2017 Эребру 3:2 Хаммарбю ТМК
- 05.03.2017 Эребру 1:1 Хеккен К
- 25.02.2017 Норртелье 0:5 Эребру К
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 02.05.2017 Хеккен 4:0 Гётеборг А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 09.04.2017 Сириус 0:2 Гётеборг А
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё А
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
- 11.03.2017 Гётеборг 1:2 Норрчёпинг К
- 04.03.2017 Гётеборг 2:2 Сириус К
- 26.02.2017 Гётеборг 6:0 Арамеиска-Сюрьянска К
- 18.02.2017 Гётеборг 3:2 Юнгшиле К
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Гётеборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.09.2016 Гётеборг 3:2 Эребру Аллсвенскан
- 24.04.2016 Эребру 3:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 02.08.2015 Гётеборг 6:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.05.2015 Гётеборг 2:1 Эребру Кубок
- 08.04.2015 Эребру 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.09.2014 Эребру 3:4 Гётеборг Аллсвенскан
- 11.05.2014 Гётеборг 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 28.10.2012 Эребру 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.04.2012 Гётеборг 2:2 Эребру Аллсвенскан
- 18.09.2011 Эребру 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.04.2011 Гётеборг 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 01.11.2010 Эребру 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 13.05.2010 Гётеборг 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 23.09.2009 Эребру 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 28.04.2009 Гётеборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 09.08.2008 Эребру 4:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.04.2008 Гётеборг 4:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 15
|34
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Эребру
|4:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 22
|21
|10.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|11.
|Гётеборг
|0:4
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|15
|3
|5
|7
|11 - 20
|14
|14.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|15.
|Хальмстад
|15
|1
|5
|9
|10 - 21
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Альбек Мадс получает желтую карточку.
40'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
36'
24'
Бьярсмюр Маттиас получает желтую карточку.
22'
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герзич Нордин.
10'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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