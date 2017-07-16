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Стадион:
Эребру
4:0
Перерыв
Гётеборг
0'
1:0
10' Гол
Бесара Нахир
2:0
17' Гол
Герзич Нордин
3:0
22' Гол
Бесара Нахир
24' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
4:0
36' Гол
Бесара Нахир
40' Желтая карточка
Эрикссон Себастьян I
41' Желтая карточка
Альбек Мадс
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Альбек Мадс получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Эрикссон Себастьян I получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
Желтая карточка
24'
Бьярсмюр Маттиас получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герзич Нордин.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бесара Нахир.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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