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Стадион: Тунаваллен Зрители: 2376
2:1
Конец матча
0:1
8' ГолPape Alioune Diouf
40' Желтая карточкаРазак Абдул
1:1
47' ГолChidi Dauda Omeje
76' Желтая карточкаSebastian Hedlund
2:1
78' ГолLudvig Oehman
|
8'
0:1
40'
47'
1:1
78'
2:1
Состав команд
18
Разак
Абдул
10
Omar
Eddahri
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 13 Пиермаур Томас Полузащитник
- 18 Разак Абдул Полузащитник
- 10 Omar Eddahri Полузащитник
- 70 Chidi Dauda Omeje Нападающий
- 19 Mohamed Turay Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эрландссон Тим Вратарь
- 3 Мид Джернейд Защитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 16 Simon Alexandersson Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 6 Michel Termanini
- 5 Gustav Jarl
- Главный тренер: Michael Jolley
Кальмар 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 4 Marko Biskupovic Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 20 Carl Johansson III Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Sebastian Hedlund Защитник
- 7 Исмаэл Лима Полузащитник
- 21 Anton Maikkula Полузащитник
- 12 Lumala Abdu Нападающий
- 33 Adrian Edquist
- 30 John Haakansson
- 37 Edvin Crona
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 21.05.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2017 Йёнчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 17.04.2017 Гётеборг 1:1 АФК Эскильстуна А
- 08.04.2017 АФК Эскильстуна 2:2 Эребру А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 23.03.2017 Мальмё 0:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле ТМК
- 05.03.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Сюрианска ТМК
- 28.02.2017 Фрей 1:1 АФК Эскильстуна ТМК
- 17.02.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Ассириска ТМК
- 11.02.2017 Сундсвалль 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 13.05.2017 Кальмар 0:1 Хеккен А
- 07.05.2017 Гётеборг 3:0 Кальмар А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё А
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар А
- 17.04.2017 Кальмар 1:3 Йёнчёпинг А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Кальмар 2:1 Эстер ТМК
- 18.03.2017 Гётеборг 1:1 Кальмар ТМК
- 11.03.2017 Эргрюте 3:0 Кальмар ТМК
- 04.03.2017 Кальмар 3:0 Гефле К
- 26.02.2017 Ландскруна 2:2 Кальмар К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 15
|34
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Гётеборг
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|11.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|15
|3
|5
|7
|11 - 20
|14
|14.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|15.
|Хальмстад
|15
|1
|5
|9
|10 - 21
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Васби производит замену. Mohamed Turay уходит, и Simon Alexandersson заменяет его
83'
Васби производит замену. Чиди Дауда Омейе уходит, и Michel Termanini заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Людвиг Эхман.
76'
Sebastian Hedlund получает желтую карточку.
75'
Васби производит замену. Разак Абдул уходит, и Мид Джернейд заменяет его
63'
Кальмар производит замену. Carl Johansson уходит, и Исмаэл Лима заменяет его
61'
Разак Абдул получает желтую карточку.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чиди Дауда Омейе.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Разак Абдул получает желтую карточку.
24'
Кальмар производит замену. Эльм Виктор уходит, и Sebastian Hedlund заменяет его
18'
Кальмар производит замену. Торбьорнссон Маркус уходит, и Anton Maikkula заменяет его
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pape Alioune Diouf.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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