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Стадион: Зрители: 2376
АФК Эскильстуна
2:1
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
8' Гол
Pape Alioune Diouf
40' Желтая карточка
Разак Абдул
1:1
47' Гол
Chidi Dauda Omeje
76' Желтая карточка
Sebastian Hedlund
2:1
78' Гол
Ludvig Oehman
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Васби производит замену. Mohamed Turay уходит, и Simon Alexandersson заменяет его
83'
Васби производит замену. Чиди Дауда Омейе уходит, и Michel Termanini заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Людвиг Эхман.
Желтая карточка
76'
Sebastian Hedlund получает желтую карточку.
75'
Васби производит замену. Разак Абдул уходит, и Мид Джернейд заменяет его

63'
Кальмар производит замену. Carl Johansson уходит, и Исмаэл Лима заменяет его
Желтая карточка
61'
Разак Абдул получает желтую карточку.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чиди Дауда Омейе.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Разак Абдул получает желтую карточку.
24'
Кальмар производит замену. Эльм Виктор уходит, и Sebastian Hedlund заменяет его
18'
Кальмар производит замену. Торбьорнссон Маркус уходит, и Anton Maikkula заменяет его
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pape Alioune Diouf.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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