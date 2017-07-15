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Стадион: Зрители: 3647
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
50' Гол
Eric Larsson
60' Желтая карточка
Бенгтссон Андреас
66' Желтая карточка
Пекальски Иво
84' Желтая карточка
Герсон Ларс
90'+5
Второй тайм
90'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Jaudet Salih заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и Carlos Moros заменяет его
Желтая карточка
84'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
80'
Хальмстад производит замену. Пекальски Иво уходит, и Rebin Asaad заменяет его
79'
Сундсвалль производит замену. Халлениус Линус уходит, и Peter Wilson заменяет его

Желтая карточка
66'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
64'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
Желтая карточка
60'
Бенгтссон Андреас получает желтую карточку.
58'
Хальмстад производит замену. Кейта Абубакар уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Ларссон.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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