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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3647
1:0
Конец матча
1:0
50' ГолEric Larsson
60' Желтая карточкаБенгтссон Андреас
66' Желтая карточкаПекальски Иво
84' Желтая карточкаГерсон Ларс
|
50'
1:0
66'
84'
Состав команд
17
Наурин
Томми
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 8 Герсон Ларс Полузащитник
- 22 Сульевич Смайл Полузащитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 27 Romain Gall Нападающий
- 16 Carlos Moros
- 35 Linus Sahlin
- 30 Peter Wilson II
- 14 Samuel Aziz
- 23 Jaudet Salih
- Главный тренер: Joel Cedergren
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 4 Пекальски Иво Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 10 Хакшабанович Сеад Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Нападающий
- 11 Fredrik Olsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- 8 Rebin Asaad
- 27 Marcus Johansson II
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 27.05.2017 Кальмар 3:0 Сундсвалль А
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг А
- 17.05.2017 Эребру 0:2 Сундсвалль А
- 14.05.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 16.04.2017 Сундсвалль 1:2 Хеккен А
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль А
- 02.04.2017 Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна А
- 25.03.2017 Фрей 0:1 Сундсвалль ТМК
- 18.03.2017 Сундсвалль 0:0 Йёнчёпинг ТМК
- 04.03.2017 Сундсвалль 1:0 Умео ТМК
- 25.02.2017 Русенборг 1:1 Сундсвалль ТМК
Хальмстад (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 20.05.2017 Хальмстад 0:0 Эребру А
- 17.05.2017 Хеккен 2:1 Хальмстад А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 01.05.2017 Кальмар 2:0 Хальмстад А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 23.04.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хальмстад А
- 16.04.2017 Хальмстад 0:3 Мальмё А
- 09.04.2017 Йёнчёпинг 2:2 Хальмстад А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 18.03.2017 Хальмстад 3:1 Треллеборг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
- 04.03.2017 Норрчёпинг 7:0 Хальмстад К
- 25.02.2017 Хальмстад 4:0 Эргрюте К
- 18.02.2017 Венерсборг 2:2 Хальмстад К
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 18.07.2015 Сундсвалль 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 03.06.2015 Хальмстад 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 10.11.2013 Хальмстад 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.11.2013 Сундсвалль 1:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 17.11.2012 Сундсвалль 4:3 Хальмстад Аллсвенскан
- 10.11.2012 Хальмстад 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 24.10.2008 Хальмстад 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 12.05.2008 Сундсвалль 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 15
|34
|2.
|Норрчёпинг
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|3.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|4.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|14 - 9
|25
|5.
|Юргорден
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|22 - 17
|23
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|10.
|Гётеборг
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|11.
|Эребру
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|15
|3
|5
|7
|11 - 20
|14
|14.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|15.
|Хальмстад
|15
|1
|5
|9
|10 - 21
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Второй тайм
90'
Сундсвалль производит замену. Jonathan Morsay уходит, и Jaudet Salih заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сундсвалль производит замену. Сульевич Смайл уходит, и Carlos Moros заменяет его
84'
Герсон Ларс получает желтую карточку.
80'
Хальмстад производит замену. Пекальски Иво уходит, и Rebin Asaad заменяет его
79'
Сундсвалль производит замену. Халлениус Линус уходит, и Peter Wilson заменяет его
66'
Пекальски Иво получает желтую карточку.
64'
Хальмстад производит замену. Алхо Николай уходит, и Gabriel Gudmundsson заменяет его
60'
Бенгтссон Андреас получает желтую карточку.
58'
Хальмстад производит замену. Кейта Абубакар уходит, и Александр Рууд Тветер заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Ларссон.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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