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Стадион: Зрители: 16273
АИК
1:0
Конец матча
Норрчёпинг
0'
23' Желтая карточка
Аффан Амин
48' Желтая карточка
Вальквист Линус
1:0
75' Гол в свои ворота
Тело Кристофер
90' Желтая карточка
Гойтом Хенок
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Гойтом Хенок получает желтую карточку.
87'
АИК производит замену. Карлссон Пер II уходит, и Хаукссон Хаукур заменяет его
77'
Норчепинг производит замену. Дагерстоль Филип уходит, и Скрабб Симон заменяет его
Описание гола
75'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тело Кристофер отправил мяч в свои ворота.
68'
АИК производит замену. Терн Симон уходит, и Блумберг Юхан заменяет его

63'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Смит Эрик заменяет его
60'
АИК производит замену. Аффан Амин уходит, и Ольссон Кристоффер заменяет его
54'
Норчепинг производит замену. Хольмберг Карл уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
Желтая карточка
48'
Вальквист Линус получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
23'
Аффан Амин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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