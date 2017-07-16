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Стадион: Френдс Арена Зрители: 16273
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаАффан Амин
48' Желтая карточкаВальквист Линус
1:0
75' Гол в свои воротаТело Кристофер
90' Желтая карточкаГойтом Хенок
|
23'
48'
75'
1:0
90'
Состав команд
34
Линнер
Оскар
39
Аффан
Амин
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Nicolas Marcelo Stefanelli Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 29 Салетрос Антон Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 11 Маркканен Ээро Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Норрчёпинг 4-4-2
- Основной состав
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 11 Тело Кристофер Защитник
- 9 Моберг-Карлссон Давид Полузащитник
- 25 Дагерстоль Филип Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Элиассон Никлас Полузащитник
- 19 Андерссон Себастьян Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 18 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 7 Блумквист Андреас Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- 29 Julius Lindgren
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 06.07.2017 АИК 5:0 Класвик ЛЕ
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 29.06.2017 Класвик 0:0 АИК ЛЕ
- 22.06.2017 Флора 2:0 АИК ТМК
- 04.06.2017 АФК Эскильстуна 1:3 АИК А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру А
- 06.05.2017 Хальмстад 0:1 АИК А
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль А
- 27.04.2017 АИК 1:0 Сириус А
- 22.04.2017 Йёнчёпинг 2:1 АИК А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 02.04.2017 АИК 0:0 Хеккен А
- 26.03.2017 АИК 2:0 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2017 Сириус 0:1 АИК ТМК
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 13.07.2017 Норрчёпинг 2:1 Тракай ЛЕ
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 06.07.2017 Приштина 0:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 29.06.2017 Норрчёпинг 5:0 Приштина ЛЕ
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг А
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
- 21.05.2017 Мальмё 1:2 Норрчёпинг А
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар А
- 12.05.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Норрчёпинг А
- 08.05.2017 Норрчёпинг 0:0 Сундсвалль А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Норрчёпинг 3:0 Йёнчёпинг А
- 23.04.2017 Хеккен 1:2 Норрчёпинг А
- 17.04.2017 Норрчёпинг 0:2 Сириус А
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг К
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 26.03.2017 АИК 2:0 Норрчёпинг ТМК
Последние игры между собой
АИК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан
- 26.03.2017 АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 17.04.2016 Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан
- 14.02.2016 АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2015 Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 10.05.2015 АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.03.2015 АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 28.03.2015 АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 31.08.2014 Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан
- 20.04.2014 АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 21.10.2013 АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 30.05.2013 Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 23.09.2012 Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан
- 20.05.2012 АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.02.2012 АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 15.08.2011 Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 22.06.2011 АИК 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 26.04.2009 Норрчёпинг 1:2 АИК Шведский кубок
- 18.10.2008 АИК 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|27 - 15
|34
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|3.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Сириус
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Эстерсунд
|15
|7
|5
|3
|24 - 18
|26
|6.
|Юргорден
|15
|7
|3
|5
|27 - 18
|24
|7.
|Эльфсборг
|14
|6
|4
|4
|28 - 21
|22
|8.
|Хаммарбю
|14
|5
|6
|3
|22 - 16
|21
|9.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|19 - 24
|21
|10.
|Хеккен
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|11.
|Гётеборг
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|6
|5
|15 - 21
|15
|13.
|Сундсвалль
|15
|3
|5
|7
|11 - 20
|14
|14.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|15.
|Хальмстад
|15
|1
|5
|9
|10 - 21
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Гойтом Хенок получает желтую карточку.
87'
АИК производит замену. Карлссон Пер II уходит, и Хаукссон Хаукур заменяет его
77'
Норчепинг производит замену. Дагерстоль Филип уходит, и Скрабб Симон заменяет его
75'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Тело Кристофер отправил мяч в свои ворота.
68'
АИК производит замену. Терн Симон уходит, и Блумберг Юхан заменяет его
63'
Норчепинг производит замену. Моберг-Карлссон Давид уходит, и Смит Эрик заменяет его
60'
АИК производит замену. Аффан Амин уходит, и Ольссон Кристоффер заменяет его
54'
Норчепинг производит замену. Хольмберг Карл уходит, и Тораринссон Гудмундур заменяет его
48'
Вальквист Линус получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
23'
Аффан Амин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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