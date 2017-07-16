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2017
Стадион:
Дания (жен)
 
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Бельгия (жен)
announcement
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дания (жен) - Бельгия (жен), который состоится 16.07.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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