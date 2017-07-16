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Стадион: Де Вайверберг
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Состав команд
11
Katrine
Veje
12
Stine
Larsen
Дания (жен) 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Стина Петерсен Вратарь
- 5 Simone Boye Защитник
- 3 JANNI ARNTH Защитник
- 2 Лине Роддик Защитник
- 8 Theresa Nielsen Полузащитник
- 17 Лине С.Йенсен Полузащитник
- 7 Sanne Troelsgaard Полузащитник
- 11 Katrine Veje Полузащитник
- 10 Pernille Harder Полузащитник
- 12 Stine Larsen Нападающий
- 9 Nadia Nadim Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Line Johansen Вратарь
- 6 Nanna Christiansen Полузащитник
- 19 Cecilie Sandvej
- 20 Stine Ballisager Pedersen
- 21 Sarah Dyrhauge
- 18 Mie Jans
- 23 Luna Gewitz
- 14 Nicoline Soerensen
- 4 Maja Kildemoes
- 13 Sofie Junge
- 16 Maria Christensen
- 15 Frederikke Thoegersen
- Главный тренер: Nils Nielsen
Бельгия (жен) 4-4-2
- Основной состав
- 1 Justien Odeurs Вратарь
- 4 Maud Coutereels Защитник
- 10 Aline Zeler Защитник
- 3 Heleen Jaques Защитник
- 2 Davina Philtjens Защитник
- 20 Julie Biesmans Полузащитник
- 8 Lenie Onzia Полузащитник
- 6 Tine de Caigny Полузащитник
- 7 Elke van Gorp Полузащитник
- 9 Tessa Wullaert Нападающий
- 11 Janice Cayman Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Lorca Van De Putte Защитник
- 18 Laura de Neve
- 19 Imke Courtois
- 22 Laura Deloose
- 17 Jana Coryn
- 23 Elien van Wynendaele
- 15 Yana Daniels
- 21 Nicky Evrard
- 13 Sara Yuceil
- 14 Davinia Vanmechelen
- 12 Diede Lemley
- 16 Nicky van den Abbeele
- Главный тренер: Ives Serneels
Предыдущие игры
Дания (жен) (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 01.07.2017 Дания (жен) 1:2 Англия (жен) ТМС
- 08.03.2017 Австралия (жен) 1:1 Дания (жен) КА(
- 06.03.2017 Россия (жен) 1:6 Дания (жен) КА(
- 03.03.2017 Португалия (жен) 0:6 Дания (жен) КА(
- 01.03.2017 Дания (жен) 0:1 Канада (жен) КА(
- 15.09.2016 Молдова (жен) 0:5 Дания (жен) Е2ОМ
- 07.06.2016 Дания (жен) 6:0 Польша (жен) Е2ОМ
- 02.06.2016 Дания (жен) 4:0 Словакия (жен) Е2ОМ
- 07.04.2016 Польша (жен) 0:0 Дания (жен) Е2ОМ
- 26.11.2015 Словакия (жен) 0:1 Дания (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Швеция (жен) 1:0 Дания (жен) Е2ОМ
- 22.10.2015 Дания (жен) 4:0 Молдова (жен) Е2ОМ
- 08.04.2015 Швеция (жен) 3:3 Дания (жен) ТМС
- 11.03.2015 Норвегия (жен) 5:2 Дания (жен) КА(
- 09.03.2015 Португалия (жен) 2:2 Дания (жен) КА(
- 06.03.2015 Франция (жен) 4:1 Дания (жен) КА(
- 05.03.2015 Дания (жен) 2:0 Шотладния (жен) ТМ(1Л
- 04.03.2015 Япония (жен) 1:2 Дания (жен) КА(
- 10.03.2014 США (жен) 3:5 Дания (жен) ММ
- 07.03.2014 Япония (жен) 1:0 Дания (жен) ММ
Бельгия (жен) (последние 15 матчей: +7 =4 -4)
- 07.07.2017 Франция (жен) 2:0 Бельгия (жен) ТМС
- 15.09.2016 Сербия (жен) 1:3 Бельгия (жен) Е2ОМ
- 03.06.2016 Эстония (жен) 0:5 Бельгия (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Бельгия (жен) 6:0 Эстония (жен) Е2ОМ
- 08.04.2016 Англия (жен) 1:1 Бельгия (жен) Е2ОМ
- 30.11.2015 Бельгия (жен) 1:1 Сербия (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Босния и Герцеговина (жен) 0:5 Бельгия (жен) Е2ОМ
- 22.09.2015 Бельгия (жен) 6:0 Босния и Герцеговина (жен) Е2ОМ
- 16.09.2015 Бельгия (жен) 5:0 Польша (жен) Р
- 11.03.2015 Южная Корея (жен) 1:1 Бельгия (жен) Р
- 09.03.2015 Мексика (жен) 0:0 Бельгия (жен) Р
- 06.03.2015 Бельгия (жен) 0:1 ЮАР (жен) Р
- 04.03.2015 Чехия (жен) 2:2 Бельгия (жен) Р
- 11.02.2015 Испания (жен) 2:1 Бельгия (жен) ТМС
- 04.04.2012 Бельгия (жен) 1:0 Исландия (жен) Е2(
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия (жен)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Дания (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бельгия (жен)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвегия (жен)
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дания (жен) - Бельгия (жен), который состоится 16.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Дания (жен) - Бельгия (жен), который состоится 16.07.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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