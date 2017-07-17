Стадион: Рат Верлег Зрители: 9500
0:0
Конец матча
75' Желтая карточкаLina Magull
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Hasret Kayikci из команды Германия (Ж) в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
91'
Hasret Kayikci из команды Германия (Ж) в офсайде
91'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков
89'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
89'
Хеннинг Жозефина из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот
88'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
88'
Асллани Косоваре выбил мяч на угловой.
88'
Майер Леони из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.
87'
Тактическая замена. Андерссон Йоанна уходит с поля и его заменяет Эрикссон Магдалена
87'
Излакер Мэнди из команды Германия (Ж) в офсайде
87'
86'
После дальнего удара, который нанес Lina Magull мяч отбит вратарем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Майер Леони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
84'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
84'
Петер Бабетт из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот
83'
83'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
83'
Излакер Мэнди имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
83'
Марошан Дженифер отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
81'
Майер Леони из команды Германия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.
80'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Майер Леони из команды Германия (Ж) в офсайде
78'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
77'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
75'
Lina Magull получает желтую карточку.
75'
Lina Magull из команды Германия (Ж). Это Рубенссон Элин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Шелин Лотта мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
74'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
73'
Тактическая замена. Anna Blaesse уходит с поля и его заменяет Майер Леони
72'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
72'
Марошан Дженифер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Блакстениус Стина не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
71'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Hasret Kayikci нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Излакер Мэнди из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.
68'
Шелин Лотта нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
66'
Излакер Мэнди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
65'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Тактическая замена. Миттаг Аня уходит с поля и его заменяет Hasret Kayikci
64'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
64'
Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
64'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.
63'
63'
Андерссон Йоанна из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
62'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Каролин Сегер совершает грубый фол. Lina Magull был жертвой
60'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Lina Magull из команды Германия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.
59'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с левого угла.
59'
Сембрант Линда выбил мяч на угловой.
58'
57'
Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дальквист Лиза из команды Швеция (Ж) делает навес
56'
Тактическая замена. Fridolina Rolfoe уходит с поля и его заменяет Блакстениус Стина
56'
Шуг Оливия получил травму и заменен. Рубенссон Элин выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Шуг Оливия получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Шуг Оливия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Марошан Дженифер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
51'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает подножку. Sara Daebritz заработал фол.
50'
Излакер Мэнди из команды Германия (Ж) делает подножку. Фишер Нилла заработал фол.
50'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
49'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
49'
Anna Blaesse из команды Германия (Ж) делает навес
48'
48'
Lina Magull из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
46'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
43'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
43'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Самуэльссон Джессика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Миттаг Аня из команды Германия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Хут Свенья получил травму и заменен. Излакер Мэнди выходит на поле.
39'
Anna Blaesse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Anna Blaesse на финте ушёл от оппонента.
37'
Шульт Альмут вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Lina Magull нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
31'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.
30'
Anna Blaesse выбил мяч на угловой.
30'
Асллани Косоваре на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Хедвиг Линдаль вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
28'
Андерссон Йоанна выбил мяч на угловой.
28'
Sara Daebritz на финте ушёл от оппонента.
28'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает подножку. Lina Magull заработал фол.
25'
Хут Свенья из команды Германия (Ж) в офсайде
25'
Sara Daebritz из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.
25'
Марошан Дженифер нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
24'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Хут Свенья из команды Германия (Ж) делает навес
22'
Kristin Demann из команды Германия (Ж) в офсайде
21'
Хедвиг Линдаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
21'
Андерссон Йоанна выбил мяч на угловой.
21'
Anna Blaesse из команды Германия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
20'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
20'
Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает навес
20'
Хеннинг Жозефина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Шелин Лотта на финте ушёл от оппонента.
18'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
17'
Anna Blaesse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Сембрант Линда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Carolin Simon из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
13'
Самуэльссон Джессика выбил мяч на угловой.
13'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.
12'
Шелин Лотта нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
11'
Fridolina Rolfoe на финте ушёл от оппонента.
10'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
10'
Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
9'
9'
Sara Daebritz из команды Германия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
9'
Миттаг Аня не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Lina Magull из команды Германия (Ж) делает навес
7'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
7'
Kristin Demann бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Хеннинг Жозефина наказан за толчок Фишер Нилла
6'
Хедвиг Линдаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
6'
Дальквист Лиза выбил мяч на угловой.
6'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
6'
Фишер Нилла выбил мяч на угловой.
6'
Марошан Дженифер на финте ушёл от оппонента.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
5'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
5'
Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
5'
4'
4'
4'
Kristin Demann выбил мяч на угловой.
4'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.
3'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) разыграл угловой с правого угла.
3'
Петер Бабетт выбил мяч на угловой.
2'
Самуэльссон Джессика из команды Швеция (Ж) делает навес
1'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Нужно прибавлять как Германии, так и Швеции, иначе и второй тайм получится похожим на первый...
Шведская сборная стала первой командой, которая выиграла этот первый чемпионат в далеком 1984 году (1982/84).
Удачи как Германии, так и Швеции ! Пусть победит сильнейший здесь.
А сколько громких имен можно увидеть, всех так сразу и не перечислишь.
Удачи прежде всего Йозефине Хеннинг, Дженифер Марожан, Каролин Сегер, Лотте Шелин !
Тот матч, который стоит посмотреть, тут без каких-либо вопросов !