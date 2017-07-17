Второй тайм

94' Судья свистит, и матч окончен

93' Hasret Kayikci из команды Германия (Ж) в офсайде

92' Удар от ворот произведет Германия (Ж)

91' Hasret Kayikci из команды Германия (Ж) в офсайде

91' Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 9500 болельщиков

89' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

89' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

89' Хеннинг Жозефина из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот

88' Carolin Simon из команды Германия (Ж) подал угловой справа.

88' Майер Леони из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.

87' Излакер Мэнди из команды Германия (Ж) в офсайде

87' Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес

86' После дальнего удара, который нанес Lina Magull мяч отбит вратарем

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

85' Майер Леони попал в створ, но вратарь справился с ударом.

84' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

84' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

84' Петер Бабетт из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот

83' Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес

83' Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с правого угла.

83' Излакер Мэнди имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

83' Марошан Дженифер отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.

80' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

79' Майер Леони из команды Германия (Ж) в офсайде

78' Carolin Simon из команды Германия (Ж) в офсайде

77' Удар от ворот произведет Германия (Ж)

77' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

76' Удар от ворот произведет Германия (Ж)

75' Lina Magull получает желтую карточку.

75' Lina Magull из команды Германия (Ж). Это Рубенссон Элин заработал фол.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

74' Шелин Лотта мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.

74' Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.

72' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

72' Марошан Дженифер бьет из пределов штрафной и упускает момент!

71' Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Блакстениус Стина не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.

71' Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

69' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

68' Hasret Kayikci нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Излакер Мэнди из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников.

67' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

66' Излакер Мэнди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

65' Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

65' Тактическая замена. Миттаг Аня уходит с поля и его заменяет Hasret Kayikci

64' Удар от ворот произведет Германия (Ж)

64' Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот

64' Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) подал угловой слева.

63' Андерссон Йоанна из команды Швеция (Ж) делает передачу за спину защитников.

62' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Каролин Сегер совершает грубый фол. Lina Magull был жертвой

60' Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

59' Lina Magull из команды Германия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.

59' Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с левого угла.

58' Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес

57' Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дальквист Лиза из команды Швеция (Ж) делает навес

56' Тактическая замена. Fridolina Rolfoe уходит с поля и его заменяет Блакстениус Стина

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

55' Шуг Оливия получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

54' Шуг Оливия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Марошан Дженифер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.

50' Carolin Simon из команды Германия (Ж) делает навес

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

49' Удар от ворот произведет Германия (Ж)

49' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

49' Anna Blaesse из команды Германия (Ж) делает навес

48' Фишер Нилла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Lina Magull из команды Германия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Удар от ворот произведет Швеция (Ж)

46' Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.