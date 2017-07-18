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  6. Группа C
2017
Стадион:
Австрия (жен)
1:0
Конец матча
Швейцария (жен)
0'
1:0
15' Гол
Nina Burger
19' Желтая карточка
Аббе Каролен
55' Желтая карточка
Virginia Kirchberger
60' Красная карточка
Rahel Kiwic
71' Желтая карточка
Nina Burger
90'+5
Второй тайм
95'
Martina Moser навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
94'
Verena Aschauer блокирует соперника. Eseosa Aigbogun заработал своей команде штрафной.
93'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

92'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Martina Moser навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4781 болельщиков
Фол, нарушение
89'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Vanessa Bernauer заработал фол.
89'
Viktoria Pinther попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
88'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
88'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
Травма, повреждение
88'
Sarah Zadrazil возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
88'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) в офсайде
88'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
Угловой
88'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с левого угла.
87'
Viktoria Schnaderbeck выбил мяч на угловой.
87'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает навес
86'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
86'
Ramona Bachmann бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
85'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж). Это Noelle Maritz заработал фол.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Sarah Zadrazil получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Sarah Zadrazil на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Nicole Billa уходит с поля и его заменяет Viktoria Pinther
Офсайд
83'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) в офсайде
Фол, нарушение
83'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
82'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Jana Brunner из команды Швейцария (Ж) делает навес
82'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
81'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.
81'
Ramona Bachmann бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) делает пас партнеру.
81'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Gaelle Thalmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
78'
Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
77'
Тактическая замена. Katharina Schiechtl уходит с поля и его заменяет Viktoria Schnaderbeck
76'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) делает навес
75'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
75'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
75'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
74'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) наносит очень неточный удар.
74'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает навес
72'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
72'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Nina Burger сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Nina Burger совершает грубый фол. Noelle Maritz был жертвой
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
69'
Carina Wenninger на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Ana Maria Crnogorcevic пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает навес
Фол, нарушение
68'
Virginia Kirchberger наказан за толчок Martina Moser
67'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
Угловой
67'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
67'
Jana Brunner выбил мяч на угловой.
67'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
66'
Vanessa Bernauer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Jana Brunner из команды Швейцария (Ж) делает навес
65'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Carina Wenninger совершает грубый фол. Lia Waelti был жертвой
64'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
63'
Nina Burger наказан за толчок Lia Waelti
Фол, нарушение
63'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Martina Moser заработал фол.
62'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Geraldine Reuteler уходит с поля и его заменяет Jana Brunner
62'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
61'
Vanessa Bernauer выбил мяч на угловой.
61'
Sarah Puntigam не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Rahel Kiwic совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
60'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nina Burger заработал фол.
60'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
58'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nadine Prohaska заработал фол.
57'
Тактическая замена. Fabienne Humm уходит с поля и его заменяет Eseosa Aigbogun
57'
Тактическая замена. Аббе Каролен уходит с поля и его заменяет Vanessa Bernauer
56'
Ana Maria Crnogorcevic исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
55'
Virginia Kirchberger - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
55'
Virginia Kirchberger из команды Австрия (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
55'
Ramona Bachmann на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
Фол, нарушение
54'
Laura Feiersinger нарушает правила. Lia Waelti пострадал
54'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает навес
54'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
53'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж). Это Sarah Zadrazil заработал фол.
53'
Rahel Kiwic точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
52'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.
52'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
52'
Ramona Bachmann на финте ушёл от оппонента.
52'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
52'
Аббе Каролен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
51'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Katharina Schiechtl выбил его с линии ворот
49'
Nina Burger нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
49'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
49'
Noelle Maritz выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
48'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Аббе Каролен.
Фол, нарушение
47'
Rahel Kiwic наказан за толчок Manuela Zinsberger
47'
Manuela Zinsberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.
47'
Nina Burger выбил мяч на угловой.
47'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает передачу одноклубнику.
47'
Martina Moser навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Virginia Kirchberger из команды Австрия (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
47'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nadine Prohaska заработал фол.
46'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Fabienne Humm нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает навес
46'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
43'
Rahel Kiwic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Sarah Zadrazil наказан за толчок Lia Waelti
41'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Lisa Makas получил травму и заменен. Nadine Prohaska выходит на поле.
Офсайд
39'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) в офсайде
39'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
Офсайд
38'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
38'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес
37'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
37'
Nicole Billa бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) делает навес
36'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
35'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ramona Bachmann на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Carina Wenninger навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
32'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Аббе Каролен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
31'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Laura Feiersinger бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
29'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
28'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Fabienne Humm из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает навес
Фол, нарушение
27'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Nina Burger наказан за толчок Rahel Kiwic
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
Fabienne Humm сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
25'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
25'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
24'
Virginia Kirchberger выбил мяч на угловой.
24'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аббе Каролен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес
23'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
22'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает навес
Фол, нарушение
21'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ana Maria Crnogorcevic заработал фол.
20'
Laura Feiersinger отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Желтая карточка
19'
Аббе Каролен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
19'
Nicole Billa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
19'
Аббе Каролен из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Nicole Billa.
Фол, нарушение
18'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lia Waelti.
Угловой
18'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
18'
Rahel Kiwic выбил мяч на угловой.
18'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает навес
17'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Sarah Zadrazil сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Nina Burger записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Nina Burger оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
14'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ramona Bachmann нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
12'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Fabienne Humm коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Verena Aschauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) делает навес
Офсайд
8'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
7'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
7'
Lisa Makas наказан за толчок Ana Maria Crnogorcevic
6'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
6'
Nicole Billa отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Sarah Puntigam отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
5'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
4'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Ana Maria Crnogorcevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Rahel Kiwic сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
3'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
2'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Lia Waelti коснулся мяча рукой.
2'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) делает навес
1'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швейцария (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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