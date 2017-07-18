Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
Конец матча
1:0
15' ГолNina Burger
19' Желтая карточкаАббе Каролен
55' Желтая карточкаVirginia Kirchberger
60' Красная карточкаRahel Kiwic
71' Желтая карточкаNina Burger
Второй тайм
95'
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Verena Aschauer блокирует соперника. Eseosa Aigbogun заработал своей команде штрафной.
93'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4781 болельщиков
89'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает подножку. Vanessa Bernauer заработал фол.
89'
Viktoria Pinther попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
88'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
88'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) устремляется вперед с мячом.
88'
Sarah Zadrazil возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) в офсайде
88'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
88'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с левого угла.
87'
Viktoria Schnaderbeck выбил мяч на угловой.
87'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает навес
86'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
86'
Ramona Bachmann бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж). Это Noelle Maritz заработал фол.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Sarah Zadrazil получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Sarah Zadrazil на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Тактическая замена. Nicole Billa уходит с поля и его заменяет Viktoria Pinther
83'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) в офсайде
83'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
82'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Jana Brunner из команды Швейцария (Ж) делает навес
82'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
81'
Ramona Bachmann бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) делает пас партнеру.
81'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Gaelle Thalmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
78'
78'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
77'
Тактическая замена. Katharina Schiechtl уходит с поля и его заменяет Viktoria Schnaderbeck
76'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) делает навес
75'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
75'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
74'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) наносит очень неточный удар.
74'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает навес
72'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
72'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Nina Burger сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Nina Burger совершает грубый фол. Noelle Maritz был жертвой
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Carina Wenninger на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Ana Maria Crnogorcevic пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает навес
68'
Virginia Kirchberger наказан за толчок Martina Moser
67'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
67'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
67'
Jana Brunner выбил мяч на угловой.
67'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
66'
Vanessa Bernauer бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Jana Brunner из команды Швейцария (Ж) делает навес
65'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Carina Wenninger совершает грубый фол. Lia Waelti был жертвой
64'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
63'
Nina Burger наказан за толчок Lia Waelti
63'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Martina Moser заработал фол.
62'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Geraldine Reuteler уходит с поля и его заменяет Jana Brunner
62'
62'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
61'
Vanessa Bernauer выбил мяч на угловой.
61'
Sarah Puntigam не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Rahel Kiwic совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
60'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nina Burger заработал фол.
60'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
58'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nadine Prohaska заработал фол.
57'
Тактическая замена. Fabienne Humm уходит с поля и его заменяет Eseosa Aigbogun
57'
Тактическая замена. Аббе Каролен уходит с поля и его заменяет Vanessa Bernauer
56'
Ana Maria Crnogorcevic исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
Virginia Kirchberger - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
55'
Virginia Kirchberger из команды Австрия (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
54'
Laura Feiersinger нарушает правила. Lia Waelti пострадал
54'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает навес
54'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
53'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж). Это Sarah Zadrazil заработал фол.
53'
Rahel Kiwic точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
52'
52'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
52'
52'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
52'
Аббе Каролен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
51'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
51'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Katharina Schiechtl выбил его с линии ворот
49'
Nina Burger нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
49'
Noelle Maritz выбил мяч на угловой.
48'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Аббе Каролен.
47'
Rahel Kiwic наказан за толчок Manuela Zinsberger
47'
Manuela Zinsberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Nina Burger выбил мяч на угловой.
47'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает передачу одноклубнику.
47'
46'
Virginia Kirchberger из команды Австрия (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
46'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
47'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Nadine Prohaska заработал фол.
46'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Fabienne Humm нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает навес
46'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Nadine Prohaska из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
43'
Rahel Kiwic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Sarah Zadrazil наказан за толчок Lia Waelti
41'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Lisa Makas получил травму и заменен. Nadine Prohaska выходит на поле.
39'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) в офсайде
39'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
38'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
38'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес
37'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
37'
Nicole Billa бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) делает навес
36'
35'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
35'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
35'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Carina Wenninger навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
32'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Аббе Каролен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Laura Feiersinger бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
29'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
28'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Fabienne Humm из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает навес
27'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
26'
Nina Burger наказан за толчок Rahel Kiwic
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
Fabienne Humm сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
25'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
25'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
24'
Virginia Kirchberger выбил мяч на угловой.
24'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
24'
Аббе Каролен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает навес
23'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
22'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает навес
21'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает подножку. Ana Maria Crnogorcevic заработал фол.
20'
Laura Feiersinger отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Аббе Каролен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Nicole Billa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Аббе Каролен из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Nicole Billa.
18'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lia Waelti.
18'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой слева.
18'
Rahel Kiwic выбил мяч на угловой.
18'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает навес
17'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Sarah Zadrazil сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Nina Burger записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Nina Burger оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
15'
Sarah Zadrazil из команды Австрия (Ж) делает передачу за спину защитников.
14'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Ramona Bachmann нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
12'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Lisa Makas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Fabienne Humm коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
9'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Verena Aschauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) делает навес
8'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
7'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
7'
Lisa Makas наказан за толчок Ana Maria Crnogorcevic
6'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
6'
Nicole Billa отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Sarah Puntigam отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Laura Feiersinger заработал фол.
4'
4'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Ana Maria Crnogorcevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Rahel Kiwic сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
2'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Lia Waelti коснулся мяча рукой.
2'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) делает навес
1'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швейцария (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация