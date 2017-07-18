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  6. Группа C
Стадион:
Франция (жен)
1:0
Конец матча
Исландия (жен)
0'
18' Желтая карточка
Wendie Renard
34' Желтая карточка
Ingibjoerg Sigurdardottir
54' Желтая карточка
Agla Maria Albertsdottir
1:0
86' Пенальти
Eugenie Le Sommer
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Harpa Thorsteinsdottir наказан за толчок Marie-Laure Delie
92'
Дугберг Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

91'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
90'
Elin Metta Jensen из команды Исландия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
Травма, повреждение
89'
Wendie Renard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
88'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Wendie Renard.
88'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Glodis Perla Viggosdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
Описание гола
86'
Г О О О О О Л - Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) забивает пенальти
Фол, нарушение
85'
ПЕНАЛТИ! - Elin Metta Jensen тянет соперника за майку в штрафной площади. Амандин Анри заработал пенальти для своей команды
85'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
85'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает навес
84'
Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) делает навес
84'
Gunnhildur Jonsdottir пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
84'
Камилла Абили выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.
83'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Фанндис Фрдриксдоттир уходит с поля и его заменяет Elin Metta Jensen
81'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
81'
Камилла Абили бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
80'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Камилла Абили заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
79'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
79'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
79'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Dagny Brynjarsdottir наказан за толчок Камилла Абили
78'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Элоди Томис уходит с поля и его заменяет Marie-Laure Delie
77'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
Офсайд
77'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Тактическая замена. Sigridur Lara Gardarsdottir уходит с поля и его заменяет Harpa Thorsteinsdottir
75'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес прямо в штрафную.
75'
Sigridur Lara Gardarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Wendie Renard попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
Угловой
74'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
74'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
74'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
73'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
72'
Элоди Томис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
72'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
72'
Дугберг Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
71'
Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
71'
Hallbera Gudny Gisladottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
70'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Glodis Perla Viggosdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
69'
Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
68'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
67'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
67'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
67'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
67'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
67'
Jessica Houara бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
65'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
65'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Камилла Абили бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
64'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Элизе Буссаглиа уходит с поля и его заменяет Гаетане Тиней
Фол, нарушение
64'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает подножку. Gunnhildur Jonsdottir заработал фол.
62'
Элизе Буссаглиа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Agla Maria Albertsdottir уходит с поля и его заменяет Katrin Asbjoernsdottir
60'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
60'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Wendie Renard сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
59'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает подножку. Сара Бьорк Гуннарсдоттир заработал фол.
58'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
57'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
57'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
56'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.
56'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Элизе Буссаглиа исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
54'
Agla Maria Albertsdottir получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
54'
Agla Maria Albertsdottir коснулся мяча рукой.
54'
Элизе Буссаглиа нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
54'
Элоди Томис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
53'
Элизе Буссаглиа нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес
52'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
52'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
51'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Камилла Абили выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
49'
Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
49'
Дугберг Гуннарсдоттир выбил мяч на угловой.
49'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Сиф Атладоттир из команды Исландия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
48'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
Фол, нарушение
47'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж). Это Jessica Houara заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Фол, нарушение
48'
Kadidiatou Diani наказан за толчок Сара Бьорк Гуннарсдоттир
48'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
47'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
47'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
47'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
46'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает навес
46'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Dagny Brynjarsdottir пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
44'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Sigridur Lara Gardarsdottir из команды Исландия (Ж) в офсайде
43'
Glodis Perla Viggosdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Clarisse Le Bihan получил травму и заменен. Kadidiatou Diani выходит на поле.
Фол, нарушение
42'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Gunnhildur Jonsdottir.
42'
Сара Буадди неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
42'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает неудачный навес.
42'
Камилла Абили выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Элизе Буссаглиа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
Glodis Perla Viggosdottir сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
40'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Clarisse Le Bihan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
37'
Dagny Brynjarsdottir имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
37'
Sigridur Lara Gardarsdottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.
37'
Лаура Джорджс выбил мяч на угловой.
36'
После дальнего удара, который нанес Амандин Анри мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
36'
Sigridur Lara Gardarsdottir наказан за толчок Wendie Renard
35'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
34'
Ingibjoerg Sigurdardottir сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Ingibjoerg Sigurdardottir совершает грубый фол. Камилла Абили был жертвой
34'
Лаура Джорджс из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
33'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Wendie Renard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Ingibjoerg Sigurdardottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Лаура Джорджс коснулся мяча рукой.
29'
Элоди Томис нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
28'
Agla Maria Albertsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Амандин Анри заработал фол.
28'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
27'
Лаура Джорджс из команды Франция (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
25'
Agla Maria Albertsdottir наказан за толчок Sakina Karchaoui
24'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
24'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Камилла Абили нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
19'
Sigridur Lara Gardarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Sigridur Lara Gardarsdottir совершает грубый фол. Эжени Ле Соммер был жертвой
18'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Glodis Perla Viggosdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Wendie Renard сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Wendie Renard атакует сзади соперника. Dagny Brynjarsdottir пострадал.
17'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Dagny Brynjarsdottir наказан за толчок Амандин Анри
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
14'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
14'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
14'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
13'
Дугберг Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
12'
Ingibjoerg Sigurdardottir выбил мяч на угловой.
12'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
12'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
11'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
11'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
11'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
9'
Clarisse Le Bihan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
8'
Фанндис Фрдриксдоттир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
7'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес
6'
Сиф Атладоттир из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
6'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
4'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
4'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Франция (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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