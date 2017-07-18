Второй тайм

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

95' Судья свистит, и матч окончен

94' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92' Дугберг Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

91' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

90' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

90' Elin Metta Jensen из команды Исландия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.

89' Wendie Renard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Glodis Perla Viggosdottir из команды Исландия (Ж) делает навес

86' Г О О О О О Л - Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) забивает пенальти

85' ПЕНАЛТИ! - Elin Metta Jensen тянет соперника за майку в штрафной площади. Амандин Анри заработал пенальти для своей команды

85' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

85' Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

85' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает навес

84' Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес

84' Камилла Абили выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.

83' Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

83' Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

82' Тактическая замена. Фанндис Фрдриксдоттир уходит с поля и его заменяет Elin Metta Jensen

81' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

81' Камилла Абили бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

80' Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.

80' Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

79' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

79' Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот

79' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

79' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

78' Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.

77' Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес

77' Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) в офсайде

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.

75' Тактическая замена. Sigridur Lara Gardarsdottir уходит с поля и его заменяет Harpa Thorsteinsdottir

75' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес прямо в штрафную.

75' Sigridur Lara Gardarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Wendie Renard попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!

74' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

74' Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

73' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.

72' Элоди Томис попал в створ, но вратарь справился с ударом.

72' Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.

72' Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.

72' Дугберг Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.

72' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

71' Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес

71' Hallbera Gudny Gisladottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес

70' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' Glodis Perla Viggosdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

69' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

69' Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!

68' Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом

68' Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес

67' Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.

67' Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес

67' Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.

67' Wendie Renard из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.

67' Jessica Houara бьет и мяч от рикошета проходит мимо

66' Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

66' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

66' Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес

65' Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес

65' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

65' Камилла Абили бьет из пределов штрафной и упускает момент!

64' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Элизе Буссаглиа попал в створ, но вратарь справился с ударом.

61' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

61' Тактическая замена. Agla Maria Albertsdottir уходит с поля и его заменяет Katrin Asbjoernsdottir

60' Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.

60' Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.

60' Wendie Renard сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

60' Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

59' Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает подножку. Сара Бьорк Гуннарсдоттир заработал фол.

58' Камилла Абили из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.

57' Удар от ворот произведет Франция (Ж)

57' Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

57' Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.

56' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

56' Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.

55' Элизе Буссаглиа исполняет штрафной удар, но его блокируют

54' Agla Maria Albertsdottir получает желтую карточку за игру рукой

54' Agla Maria Albertsdottir коснулся мяча рукой.

54' Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

54' Элоди Томис бьет и мяч от рикошета проходит мимо

53' Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес

52' Удар от ворот произведет Исландия (Ж)

52' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

51' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

51' Элоди Томис из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.

50' Камилла Абили выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.

49' Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.

49' Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.

49' Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.

47' Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес

47' Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж). Это Jessica Houara заработал фол.