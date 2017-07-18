Стадион: Конинг Виллем II
1:0
Конец матча
18' Желтая карточкаWendie Renard
34' Желтая карточкаIngibjoerg Sigurdardottir
54' Желтая карточкаAgla Maria Albertsdottir
1:0
86' ПенальтиEugenie Le Sommer
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Harpa Thorsteinsdottir наказан за толчок Marie-Laure Delie
92'
Дугберг Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Elin Metta Jensen из команды Исландия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
89'
Wendie Renard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Wendie Renard.
88'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Glodis Perla Viggosdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
86'
Г О О О О О Л - Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) забивает пенальти
85'
ПЕНАЛТИ! - Elin Metta Jensen тянет соперника за майку в штрафной площади. Амандин Анри заработал пенальти для своей команды
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
85'
85'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
85'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает навес
84'
Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) делает навес
84'
Gunnhildur Jonsdottir пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
84'
83'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.
83'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Фанндис Фрдриксдоттир уходит с поля и его заменяет Elin Metta Jensen
81'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
81'
Камилла Абили бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
80'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Камилла Абили заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
79'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
79'
79'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Dagny Brynjarsdottir наказан за толчок Камилла Абили
78'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Элоди Томис уходит с поля и его заменяет Marie-Laure Delie
77'
77'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
77'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Тактическая замена. Sigridur Lara Gardarsdottir уходит с поля и его заменяет Harpa Thorsteinsdottir
75'
Элоди Томис наказан за толчок Дугберг Гуннарсдоттир
75'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес прямо в штрафную.
75'
Sigridur Lara Gardarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Wendie Renard попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
74'
74'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
74'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
73'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
72'
Элоди Томис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
72'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
72'
Дугберг Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
72'
71'
Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Hallbera Gudny Gisladottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Glodis Perla Viggosdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
69'
Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
68'
67'
67'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
67'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
67'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
67'
Jessica Houara бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
65'
65'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
65'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Камилла Абили бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
64'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Элизе Буссаглиа уходит с поля и его заменяет Гаетане Тиней
64'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает подножку. Gunnhildur Jonsdottir заработал фол.
62'
Элизе Буссаглиа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Agla Maria Albertsdottir уходит с поля и его заменяет Katrin Asbjoernsdottir
60'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
60'
60'
Wendie Renard сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает подножку. Сара Бьорк Гуннарсдоттир заработал фол.
58'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
57'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
57'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.
56'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Элизе Буссаглиа исполняет штрафной удар, но его блокируют
54'
Agla Maria Albertsdottir получает желтую карточку за игру рукой
54'
Agla Maria Albertsdottir коснулся мяча рукой.
54'
Элизе Буссаглиа нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Gunnhildur Jonsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Элоди Томис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
54'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
53'
Элизе Буссаглиа нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес
52'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
52'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
51'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
50'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
49'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
49'
Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
49'
Дугберг Гуннарсдоттир выбил мяч на угловой.
49'
48'
Сиф Атладоттир из команды Исландия (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
48'
47'
47'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж). Это Jessica Houara заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
48'
Kadidiatou Diani наказан за толчок Сара Бьорк Гуннарсдоттир
48'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
47'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
47'
47'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
46'
46'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает навес
46'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Dagny Brynjarsdottir пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
44'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Sigridur Lara Gardarsdottir из команды Исландия (Ж) в офсайде
43'
Glodis Perla Viggosdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Clarisse Le Bihan получил травму и заменен. Kadidiatou Diani выходит на поле.
42'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Gunnhildur Jonsdottir.
42'
Сара Буадди неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
42'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает неудачный навес.
42'
41'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Элизе Буссаглиа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
40'
Glodis Perla Viggosdottir сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Clarisse Le Bihan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
37'
Dagny Brynjarsdottir имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Sigridur Lara Gardarsdottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.
37'
Лаура Джорджс выбил мяч на угловой.
36'
После дальнего удара, который нанес Амандин Анри мяч отбит вратарем
36'
Sigridur Lara Gardarsdottir наказан за толчок Wendie Renard
35'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Ingibjoerg Sigurdardottir сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Ingibjoerg Sigurdardottir совершает грубый фол. Камилла Абили был жертвой
34'
Лаура Джорджс из команды Франция (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
34'
33'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Wendie Renard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
29'
Ingibjoerg Sigurdardottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Лаура Джорджс коснулся мяча рукой.
29'
Элоди Томис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Agla Maria Albertsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Амандин Анри заработал фол.
28'
28'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Лаура Джорджс из команды Франция (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Agla Maria Albertsdottir наказан за толчок Sakina Karchaoui
24'
24'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
24'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Камилла Абили нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
19'
Sigridur Lara Gardarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Sigridur Lara Gardarsdottir совершает грубый фол. Эжени Ле Соммер был жертвой
18'
18'
Glodis Perla Viggosdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Wendie Renard сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Wendie Renard атакует сзади соперника. Dagny Brynjarsdottir пострадал.
17'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Dagny Brynjarsdottir наказан за толчок Амандин Анри
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
14'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
14'
14'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Дугберг Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Clarisse Le Bihan из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
12'
Ingibjoerg Sigurdardottir выбил мяч на угловой.
12'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
12'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
11'
11'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
11'
11'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
9'
Clarisse Le Bihan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
8'
Фанндис Фрдриксдоттир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
7'
7'
6'
Сиф Атладоттир из команды Исландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
6'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
4'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
4'
Лаура Джорджс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Амандин Анри наказан за толчок Фанндис Фрдриксдоттир
2'
Элоди Томис из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Франция (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Сара Буадди (В), Венди Ренар (К), Лора Жорж, Амандин Анри, Кларисс Ле Биан, Джессика Уара-Д'Оммо,
Эжени Ле Соммер, Камиль Абили, Элоди Томис, Элиз Бюссалья, Сакина Каршауи.
Весьма впечатляющий стартовый состав, а ведь еще некоторые лидеры остались в запасе.