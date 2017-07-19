Стадион: Галгенваард
6:0
Конец матча
1:0
11' ГолJodie Taylor
2:0
26' ГолJodie Taylor
3:0
32' ГолEllen White
4:0
53' ГолJodie Taylor
55' Желтая карточкаStephanie Houghton
62' Желтая карточкаJill Scott
84' Желтая карточкаCaroline Weir
5:0
87' ГолJordan Nobbs
6:0
90' ГолToni Duggan
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Stephanie Houghton сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Toni Duggan из клуба "Англия (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
94'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
94'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
93'
Vaila Barsley выбил мяч на угловой.
93'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес
93'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
После дальнего удара, который нанес Caroline Weir мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Erin Cuthbert нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает неудачный навес.
89'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает навес
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jordan Nobbs вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
86'
Ifeoma Dieke сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
86'
Кэрен Карни из команды Англия (Ж) делает навес
86'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Jordan Nobbs бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Caroline Weir получает желтую карточку.
84'
Caroline Weir атакует сзади соперника. Джилл Скотт пострадал.
82'
Millie Bright отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
81'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Кэрен Карни заработал фол.
81'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
78'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) делает подножку. Caroline Weir заработал фол.
77'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Cloe Arthur выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Англия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Тактическая замена. Rachel Corsie уходит с поля и его заменяет Joanne Love
76'
Vaila Barsley выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Ellen White уходит с поля и его заменяет Кэрен Карни
73'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
72'
Джилл Скотт наказан за толчок Rachel Corsie
72'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
72'
Millie Bright из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
71'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой слева.
71'
Toni Duggan имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
71'
Toni Duggan оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
71'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Vaila Barsley выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
69'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
68'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
[player1] из команды [team] делает навес
67'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
66'
Lana Clelland отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Francesca Kirby уходит с поля и его заменяет Nikita Parris
63'
Тактическая замена. Jane Ross уходит с поля и его заменяет Erin Cuthbert
62'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает подножку. Jane Ross заработал фол.
62'
Джилл Скотт получает желтую карточку.
62'
Джилл Скотт совершает грубый фол. Caroline Weir был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Тактическая замена. Jodie Taylor уходит с поля и его заменяет Toni Duggan
58'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) делает подножку. Ifeoma Dieke заработал фол.
58'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Эванс Лиза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
57'
Эванс Лиза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Jane Ross на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Stephanie Houghton получает желтую карточку.
55'
Stephanie Houghton совершает грубый фол. Jane Ross был жертвой
53'
Ellen White сделал результативную передачу.
53'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Jodie Taylor из команды команды Англия (Ж).
52'
Jodie Taylor оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Ellen White делает скидку назад вдоль ворот
51'
Jane Ross из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Lucy Bronze заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Jane Ross отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) подал угловой слева.
49'
Leanne Crichton бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) подал угловой слева.
48'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
47'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает подножку. Jane Ross заработал фол.
46'
Тактическая замена. Fiona Brown уходит с поля и его заменяет Lana Clelland
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ellen White из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
45'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
43'
Jodie Taylor бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) делает подножку. Leanne Crichton заработал фол.
41'
После дальнего удара, который нанес Francesca Kirby мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Vaila Barsley выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает навес
39'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Джилл Скотт сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ellen White записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
Джилл Скотт ударом издали сотрясает перекладину
32'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
31'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) делает неудачный навес.
31'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
30'
Jane Ross бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) делает подножку. Jane Ross заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Jodie Taylor!
26'
Caroline Weir сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Lucy Bronze точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
26'
26'
Rachel Corsie из команды Шотландия (Ж). Это Francesca Kirby заработал фол.
25'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
24'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж). Это Jane Ross заработал фол.
22'
Кэрен Бардсли вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Frankie Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
20'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Jodie Taylor наказан за толчок Rachel Corsie
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) подал угловой слева.
17'
Fiona Brown нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Jane Ross из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Джилл Скотт заработал фол.
14'
14'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Rachel Corsie.
13'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
13'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
13'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой справа.
12'
Francesca Kirby бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Lucy Bronze сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jodie Taylor записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Jodie Taylor оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
11'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) устремляется вперед с мячом.
10'
Lucy Bronze выбил мяч подальше от ворот.
10'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) в офсайде
9'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
7'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
7'
Millie Bright выбил мяч на угловой.
7'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает навес
7'
Jordan Nobbs попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Jodie Taylor коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
3'
Demi Stokes из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
2'
Stephanie Houghton из команды Англия (Ж) бьет головой мимо ворот
2'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) подал угловой слева.
2'
Jordan Nobbs бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Vaila Barsley выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает навес
1'
1'
Leanne Crichton из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Jane Ross бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шотландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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