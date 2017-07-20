Стадион: Рат Верлег
0:2
Второй тайм: 77'
23' Желтая карточкаAline Zeler
49' Желтая карточкаHeleen Jaques
0:1
59' ГолElke van Gorp
0:2
67' ГолJanice Cayman
Второй тайм
76'
Тактическая замена. Davina Philtjens уходит с поля и его заменяет Jana Coryn
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
76'
Tine de Caigny из команды Бельгия (Ж) в офсайде
75'
Ingrid Spord из команды Норвегия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Tessa Wullaert.
75'
Тактическая замена. Элизе Хове Торснес уходит с поля и его заменяет Эмилия Хаави
75'
Ada Stolsmo Hegerberg наказан за толчок Aline Zeler
73'
Элизе Хове Торснес из команды Норвегия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Heleen Jaques.
73'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) подал угловой слева.
73'
Caroline Graham Hansen нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Laura Deloose из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Кристина Хегланд заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
70'
Caroline Graham Hansen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Марен Мьелде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Davina Philtjens выбил мяч на угловой.
69'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
68'
Andrine Hegerberg бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Бельгия (Ж)", а он уже решил момент. Браво!
67'
Игрок из команды Бельгия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Laura Deloose из команды Бельгия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес
65'
Caroline Graham Hansen на финте ушёл от оппонента.
65'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
65'
Tessa Wullaert навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Ингрид Шьелдеруп атакует сзади соперника. Tessa Wullaert пострадал.
63'
Ingrid Spord из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Tessa Wullaert заработал фол.
62'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Andrine Hegerberg заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) добил мяч в ворота.
59'
После удара головой, который нанес Tessa Wullaert, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
59'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает отличный навес.
58'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
58'
Марен Мьелде отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
57'
Lenie Onzia из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Andrine Hegerberg заработал фол.
56'
Laura Deloose выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Норвегия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Justien Odeurs на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ингрид Хжелмсет.
53'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает навес
52'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
52'
51'
Maud Coutereels выбил мяч на угловой.
51'
Ингрид Шьелдеруп из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
50'
Anja Soenstevold из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
49'
Justien Odeurs выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Andrine Hegerberg навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Heleen Jaques получает желтую карточку.
48'
Heleen Jaques из команды Бельгия (Ж). Это Ada Stolsmo Hegerberg заработал фол.
47'
Aline Zeler блокирует соперника. Кристина Хегланд заработал своей команде штрафной.
46'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Andrine Hegerberg заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ингрид Вольд уходит с поля и его заменяет Anja Soenstevold
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж). Это Tessa Wullaert заработал фол.
45'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Laura Deloose из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
44'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) устремляется вперед с мячом.
43'
Heleen Jaques выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ингрид Вольд из команды Норвегия (Ж) делает навес
42'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) подал угловой слева.
42'
Andrine Hegerberg нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
41'
Марен Мьелде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Lenie Onzia из команды Бельгия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ингрид Шьелдеруп.
41'
Марен Мьелде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес
40'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
40'
Lenie Onzia отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает пас партнеру.
39'
Justien Odeurs из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
38'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
38'
Tine de Caigny из команды Бельгия (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Heleen Jaques.
37'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
37'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ингрид Вольд из команды Норвегия (Ж) делает навес
36'
Ada Stolsmo Hegerberg наказан за толчок Lenie Onzia
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) в офсайде
34'
Марен Мьелде нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Caroline Graham Hansen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Lenie Onzia наказан за толчок Ada Stolsmo Hegerberg
31'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
30'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Марен Мьелде.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
29'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает неудачный навес.
28'
Ada Stolsmo Hegerberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) подал угловой слева.
28'
Andrine Hegerberg выбил мяч на угловой.
28'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) разыграл угловой с левого угла.
27'
Ингрид Шьелдеруп выбил мяч на угловой.
27'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
25'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Elke van Gorp выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Норвегия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Lenie Onzia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Justien Odeurs выбил мяч на угловой.
23'
Andrine Hegerberg навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Aline Zeler получает желтую карточку за споры
23'
Aline Zeler совершает грубый фол. Andrine Hegerberg был жертвой
22'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
21'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
19'
Caroline Graham Hansen имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
19'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает отличный навес.
18'
Davina Philtjens наказан за толчок Ингрид Вольд
17'
Нора Х.Берге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) подал угловой справа.
17'
Марен Мьелде выбил мяч на угловой.
17'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) делает навес
17'
Andrine Hegerberg наказан за толчок Laura Deloose
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) бьет головой мимо ворот
15'
14'
Heleen Jaques выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Ingrid Spord из команды Норвегия (Ж). Это Maud Coutereels заработал фол.
11'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Maud Coutereels выбил мяч на угловой.
10'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Элизе Хове Торснес заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) в офсайде
4'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Elke van Gorp попал в створ, но вратарь справился с ударом.
4'
Нора Х.Берге сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает навес
3'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) разыграл угловой с левого угла.
3'
Элизе Хове Торснес выбил мяч на угловой.
3'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес
2'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
2'
Andrine Hegerberg из команды Норвегия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Tessa Wullaert.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бельгия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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