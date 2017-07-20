Стадион: Спарта
1:0
Конец матча
1:0
20' ПенальтиSherida Spitse
50' Желтая карточкаSanne Troelsgaard
77' Желтая карточкаMaja Kildemoes
82' Желтая карточкаSimone Boye
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Сесиль Сандвей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Мидема Вивианн нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) наносит очень неточный удар.
92'
Сесиль Сандвей из команды Дания (Ж) делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Надия Надим имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
91'
Pernille Harder навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) делает подножку. Stine Larsen заработал фол.
88'
Тактическая замена. Шанис ван де Санден уходит с поля и его заменяет Lineth Beerensteyn
88'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
88'
88'
Mie Jans из команды Дания (Ж). Это Мидема Вивианн заработал фол.
86'
Simone Boye атакует сзади соперника. Kika van Es пострадал.
86'
Anouk Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес
85'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
85'
Renate Jansen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
84'
Шерида Спитсе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Stine Larsen из команды Дания (Ж). Это Danielle van de Donk заработал фол.
83'
Надия Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой слева.
83'
Шерида Спитсе исполняет штрафной удар, но его блокируют
82'
Simone Boye получает желтую карточку.
82'
Simone Boye из команды Дания (Ж). Это Мидема Вивианн заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Тактическая замена. Lieke Martens уходит с поля и его заменяет Renate Jansen
77'
Maja Kildemoes - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
77'
Maja Kildemoes наказан за толчок Danielle van de Donk
75'
Санне Троелсгард мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Шерида Спитсе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
73'
Lieke Martens выбил мяч на угловой.
73'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Sari van Veenendaal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Pernille Harder, и мяч снова в игре
71'
Надия Надим из команды Дания (Ж) делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Тактическая замена. Катрин Вейе уходит с поля и его заменяет Stine Larsen
68'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) в офсайде
68'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Sari van Veenendaal из команды Голландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
67'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Сесиль Сандвей.
64'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Нанна Кристиансен уходит с поля и его заменяет Maja Kildemoes
62'
Санне Троелсгард отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Санне Троелсгард нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
60'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) бьет головой мимо ворот
60'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) подал угловой справа.
59'
Лине С.Йенсен выбил мяч на угловой.
57'
Надия Надим из команды Дания (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Sari van Veenendaal.
57'
Нанна Кристиансен из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
57'
Stefanie van der Gragt выбил мяч на угловой.
57'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес
56'
Pernille Harder исполняет штрафной удар, но его блокируют
55'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) делает подножку. Pernille Harder заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Lieke Martens отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
54'
Тактическая замена. Mandy van den Berg уходит с поля и его заменяет Stefanie van der Gragt
53'
Нанна Кристиансен блокирует соперника. Lieke Martens заработал своей команде штрафной.
53'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
53'
Санне Троелсгард имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
51'
Desiree van Lunteren из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Надия Надим.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Санне Троелсгард получает желтую карточку.
49'
Санне Троелсгард совершает грубый фол. Lieke Martens был жертвой
47'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
47'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает неудачный навес.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
44'
Jackie Groenen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
44'
Тереса Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Mie Jans выбил мяч на угловой.
42'
Lieke Martens попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Lieke Martens на финте ушёл от оппонента.
40'
Нанна Кристиансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
39'
Шанис ван де Санден нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Шанис ван де Санден на финте ушёл от оппонента.
38'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает подножку. Сесиль Сандвей заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Шерида Спитсе атакует сзади соперника. Simone Boye пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
33'
Шерида Спитсе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Мидема Вивианн коснулся мяча рукой.
31'
31'
31'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Lieke Martens пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
28'
Мидема Вивианн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
28'
Kika van Es выбил мяч на угловой.
27'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Simone Boye.
27'
26'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
25'
Mie Jans выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает подножку. Simone Boye заработал фол.
23'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
22'
Лине С.Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Нанна Кристиансен из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
21'
Pernille Harder имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Anouk Dekker ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Г О О О О О Л - Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) забивает пенальти
19'
ПЕНАЛЬТИ! – Нанна Кристиансен сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Danielle van de Donk заработал пенальти для своей команды
18'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
18'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) бьет головой мимо ворот
17'
17'
Mandy van den Berg из команды Голландия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
16'
Mie Jans выбил мяч на угловой.
16'
15'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
15'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
15'
Danielle van de Donk бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Шерида Спитсе исполняет штрафной удар, но его блокируют
13'
Тереса Нильсен совершает грубый фол. Lieke Martens был жертвой
12'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
12'
Jackie Groenen бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Шанис ван де Санден блокирует соперника. Лине С.Йенсен заработал своей команде штрафной.
11'
Мидема Вивианн пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
10'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Sari van Veenendaal вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес
7'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
7'
6'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
После штрафного удара,который нанес Шерида Спитсе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Simone Boye из команды Дания (Ж). Это Jackie Groenen заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
2'
Jackie Groenen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Голландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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