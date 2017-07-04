- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Де Аделарсхорст
Позже
Предыдущие игры
Швеция (жен) (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 17.07.2017 Германия (жен) 0:0 Швеция (жен) ЧЕ
- 08.07.2017 Швеция (жен) 1:0 Мексика (жен) ТМС
- 13.06.2017 Швеция (жен) 1:0 Шотладния (жен) ТМС
- 08.06.2017 Швеция (жен) 0:1 США (жен) ТМС
- 06.04.2017 Швеция (жен) 0:1 Канада (жен) ТМС
- 08.03.2017 Швеция (жен) 4:0 Россия (жен) КА(
- 06.03.2017 Швеция (жен) 0:1 Голландия (жен) КА(
- 03.03.2017 Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) КА(
- 01.03.2017 Австралия (жен) 0:1 Швеция (жен) КА(
- 24.01.2017 Швеция (жен) 0:0 Англия (жен) ТМС
- 19.01.2017 Норвегия (жен) 2:1 Швеция (жен) ТМС
- 24.10.2016 Норвегия (жен) 0:0 Швеция (жен) ТМС
- 21.10.2016 Швеция (жен) 7:0 Иран (жен) ТМС
- 15.09.2016 Швеция (жен) 2:1 Словакия (жен) Е2ОМ
- 19.08.2016 Швеция (жен) 1:2 Германия (жен) ОИ
- 16.08.2016 Бразилия (жен) 0:0 Швеция (жен) ОИ
- 12.08.2016 США (жен) 1:1 Швеция (жен) ОИ
- 10.08.2016 Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) ОИ
- 07.08.2016 Бразилия (жен) 5:1 Швеция (жен) ОИ
- 03.08.2016 Швеция (жен) 1:0 ЮАР (жен) ОИ
Россия (жен) (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 17.07.2017 Италия (жен) 1:2 Россия (жен) ЧЕ
- 09.04.2017 США (жен) 5:1 Россия (жен) ТМС
- 07.04.2017 США (жен) 4:0 Россия (жен) ТМС
- 08.03.2017 Швеция (жен) 4:0 Россия (жен) КА(
- 06.03.2017 Россия (жен) 1:6 Дания (жен) КА(
- 03.03.2017 Россия (жен) 1:2 Канада (жен) КА(
- 01.03.2017 Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) КА(
- 16.09.2016 Россия (жен) 0:4 Германия (жен) Е2ОМ
- 06.06.2016 Хорватия (жен) 0:3 Россия (жен) Е2ОМ
- 02.06.2016 Россия (жен) 2:0 Турция (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Россия (жен) 3:3 Венгрия (жен) Е2ОМ
- 29.11.2015 Венгрия (жен) 0:1 Россия (жен) Е2ОМ
- 25.11.2015 Турция (жен) 0:0 Россия (жен) Е2ОМ
- 22.10.2015 Германия (жен) 2:0 Россия (жен) Е2ОМ
- 10.03.2014 Австрия (жен) 3:2 Россия (жен) ММ
- 07.03.2014 Португалия (жен) 1:3 Россия (жен) ММ
- 05.03.2014 Россия (жен) 1:2 КНДР (жен) ММ
- 05.07.2013 Норвегия (жен) 2:3 Россия (жен) ММ
- 11.07.2012 Франция (жен) 3:0 Россия (жен) ММ
- 04.04.2012 Россия (жен) 0:2 Италия (жен) Е2(
Последние игры между собой
Швеция (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 08.03.2017 Швеция (жен) 4:0 Россия (жен) Кубок Альгавре (жен)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Германия (жен)
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Швеция (жен)
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Италия (жен)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция (жен) - Россия (жен), который состоится 21.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция (жен) - Россия (жен), который состоится 21.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Швеция (жен) - Россия (жен)
Швеция (жен)
60.9% (53)
Ничья:
14.9% (13)
Россия (жен)
24.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Швеция (жен):
29.9% (26)
1:2 Россия (жен):
13.8% (12)
2:0 Швеция (жен):
12.6% (11)
1:1 Ничья:
11.5% (10)
1:0 Швеция (жен):
10.3% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация