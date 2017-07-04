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2017
Стадион:
Швеция (жен)
 
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Россия (жен)
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Швеция (жен) - Россия (жен), который состоится 21.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Швеция (жен) - Россия (жен)
Швеция (жен)
60.9% (53)
Ничья:
14.9% (13)
Россия (жен)
24.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Швеция (жен):
29.9% (26)
Россия (жен):
13.8% (12)
Швеция (жен):
12.6% (11)
Ничья:
11.5% (10)
Швеция (жен):
10.3% (9)
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