- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Конинг Виллем II
1:1
Перерыв
1:0
19' ГолХеннинг Жозефина
1:1
29' ГолМауро Илария
39' Желтая карточкаХеннинг Жозефина
|
19'
1:0
29'
1:1
39'
Состав команд
11
Миттаг
Аня
Германия (жен) 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шульт Альмут Вратарь
- 4 Майер Леони Защитник
- 5 Петер Бабетт Защитник
- 2 Хеннинг Жозефина Защитник
- 17 Кершовски Изабель Защитник
- 16 Linda Dallmann Полузащитник
- 6 Kristin Demann Полузащитник
- 13 Sara Daebritz Полузащитник
- 11 Миттаг Аня Нападающий
- 10 Марошан Дженифер Нападающий
- 9 Излакер Мэнди Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Беркарт Лаура Вратарь
- 22 Кемме Табеа Защитник
- 8 Lena Goessling Защитник
- 14 Anna Blaesse Защитник
- 20 Lina Magull Полузащитник
- 19 Хут Свенья Нападающий
- 23 Hasret Kayikci
- 21 Лиза Вейсс
- 18 Lena Petermann
- 3 Kathrin-Julia Hendrich
- 15 Sara Doorsoun
- 7 Carolin Simon
- Главный тренер: Steffi Jones
Италия (жен) 4-4-2
- Основной состав
- 1 Джулиани Лаура Вратарь
- 7 Гуаньи Алия Защитник
- 5 Линари Елена Защитник
- 2 Сальваи Сесилия Защитник
- 13 Бартоли Элиза Защитник
- 21 Кариссими Марта Полузащитник
- 4 Стракки Даниэла Полузащитник
- 20 Черноя Валентина Полузащитник
- 11 Бонансея Барбара Полузащитник
- 9 Мауро Илария Нападающий
- 8 Габбьядини Мелания Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Маркителли Кьяра Вратарь
- 22 Шроффенеггер Катя Вратарь
- 17 Ди Кришио Федерика Защитник
- 14 Туччери Чимини Линда Защитник
- 3 Гама Сара Полузащитник
- 10 Розуччи Мартина Полузащитник
- 15 Фусетти Лаура Полузащитник
- 19 Галли Аурора Полузащитник
- 16 Джульиано Мануэла Полузащитник
- 6 Яннелла Санди Нападающий
- 18 Сабатино Даниэла Нападающий
- 23 Джирелли Кристиана Нападающий
- Главный тренер: Кабрини Антонио
Предыдущие игры
Германия (жен) (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 17.07.2017 Германия (жен) 0:0 Швеция (жен) ЧЕ
- 04.07.2017 Германия (жен) 3:1 Бразилия (жен) ТМС
- 09.04.2017 Германия (жен) 2:1 Канада (жен) ТМС
- 08.03.2017 Германия (жен) 1:0 Англия (жен) ТМС
- 04.03.2017 Франция (жен) 0:0 Германия (жен) ТМС
- 02.03.2017 США (жен) 1:0 Германия (жен) ТМС
- 29.11.2016 Германия (жен) 1:1 Норвегия (жен) ТМС
- 25.10.2016 Германия (жен) 4:2 Голландия (жен) ТМС
- 22.10.2016 Германия (жен) 4:2 Австрия (жен) ТМС
- 20.09.2016 Венгрия (жен) 0:1 Германия (жен) Е2ОМ
- 16.09.2016 Россия (жен) 0:4 Германия (жен) Е2ОМ
- 19.08.2016 Швеция (жен) 1:2 Германия (жен) ОИ
- 16.08.2016 Германия (жен) 2:0 Канада (жен) ОИ
- 12.08.2016 Китай (жен) 0:1 Германия (жен) ОИ
- 09.08.2016 Германия (жен) 1:2 Канада (жен) ОИ
- 07.08.2016 Германия (жен) 2:2 Австралия (жен) ОИ
- 04.08.2016 Зимбабве (жен) 1:6 Германия (жен) ОИ
- 22.07.2016 Германия (жен) 11:0 Гана (жен) ТМС
- 12.04.2016 Германия (жен) 2:0 Хорватия (жен) Е2ОМ
- 08.04.2016 Турция (жен) 0:6 Германия (жен) Е2ОМ
Италия (жен) (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 17.07.2017 Италия (жен) 1:2 Россия (жен) ЧЕ
- 07.04.2017 Англия (жен) 1:1 Италия (жен) ТМС
- 16.09.2016 Северная Ирландия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 07.06.2016 Грузия (жен) 0:7 Италия (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Италия (жен) 3:1 Северная Ирландия (жен) Е2ОМ
- 09.04.2016 Швейцария (жен) 2:1 Италия (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Чехия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 24.10.2015 Италия (жен) 0:3 Швейцария (жен) Е2ОМ
- 11.03.2015 Италия (жен) 2:3 Мексика (жен) Р
- 09.03.2015 Италия (жен) 0:1 Канада (жен) Р
- 07.03.2015 Германия (жен) 4:0 Италия (жен) ТМ(1Л
- 06.03.2015 Италия (жен) 3:2 Шотладния (жен) Р
- 05.03.2015 Англия (жен) 3:1 Италия (жен) ТМ(1Л
- 04.03.2015 Южная Корея (жен) 1:2 Италия (жен) Р
- 12.03.2014 Италия (жен) 2:5 Австралия (жен) ММ
- 10.03.2014 Италия (жен) 1:1 Финляндия (жен) ММ
- 07.03.2014 Италия (жен) 1:3 Канада (жен) ММ
- 05.03.2014 Англия (жен) 2:0 Италия (жен) ММ
- 13.03.2013 Южная Корея (жен) 0:1 Италия (жен) ММ
- 11.03.2013 Италия (жен) 1:2 Шотладния (жен) ММ
Последние игры между собой
Германия (жен): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Италия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 07.03.2015 Германия (жен) 4:0 Италия (жен) Товарищеские матчи (до 19 лет)
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция (жен)
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Россия (жен)
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Германия (жен)
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Италия (жен)
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
47'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мауро Илария получил травму и заменен. Джирелли Кристиана выходит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Мауро Илария получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
44'
Мауро Илария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
42'
Петер Бабетт из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот
42'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
42'
Cecilia Salvai выбил мяч на угловой.
42'
Кершовски Изабель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) в офсайде
39'
Хеннинг Жозефина получает желтую карточку.
39'
Хеннинг Жозефина из команды Германия (Ж). Это Мауро Илария заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
37'
Майер Леони из команды Германия (Ж) наносит неточный удар с лета
37'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес
37'
Cecilia Salvai из команды Италия (Ж) делает подножку. Кершовски Изабель заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
36'
Linda Dallmann отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Бонансея Барбара нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Черноя Валентина из команды Италия (Ж) подал угловой справа.
33'
Кершовски Изабель выбил мяч на угловой.
33'
Габбьядини Мелания из команды Италия (Ж) делает навес
32'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
32'
Марошан Дженифер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
Бонансея Барбара сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мауро Илария записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
29'
Игроки ФК "Италия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Майер Леони из команды Германия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает навес
28'
Мауро Илария наказан за толчок Kristin Demann
28'
Линари Елена выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес
26'
ШТАНГА! Sara Daebritz попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
26'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
26'
Миттаг Аня нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Марошан Дженифер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Черноя Валентина наказан за толчок Linda Dallmann
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Германия (Ж)", а он уже решил момент. Браво!
19'
Laura Giuliani неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
19'
Марошан Дженифер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Черноя Валентина из команды Италия (Ж) делает подножку. Майер Леони заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
16'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Игрок из команды Италия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
После дальнего удара, который нанес Kristin Demann мяч отбит вратарем
14'
Шульт Альмут вышел из ворот и забрал мяч.
14'
13'
Миттаг Аня из команды Германия (Ж) делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Linda Dallmann из команды Германия (Ж) делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
12'
Мауро Илария из команды Италия (Ж) бьет головой мимо ворот
11'
11'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Черноя Валентина.
10'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
10'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает подножку. Майер Леони заработал фол.
7'
Габбьядини Мелания коснулся мяча рукой.
6'
Daniela Stracchi из команды Италия (Ж) делает подножку. Марошан Дженифер заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
5'
Linda Dallmann имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Linda Dallmann из команды Германия (Ж) играет в стеночку. Марошан Дженифер был стеночкой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Черноя Валентина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
3'
Петер Бабетт имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
3'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
2'
Линари Елена выбил мяч на угловой.
2'
Майер Леони из команды Германия (Ж) делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Германия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация