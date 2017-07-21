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Стадион:
Германия (жен)
1:1
Перерыв
Италия (жен)
0'
1:0
19' Гол
Хеннинг Жозефина
1:1
29' Гол
Мауро Илария
39' Желтая карточка
Хеннинг Жозефина
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
47'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мауро Илария получил травму и заменен. Джирелли Кристиана выходит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Мауро Илария получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Травма, повреждение
44'
Мауро Илария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
42'
Петер Бабетт из команды Германия (Ж) бьет головой мимо ворот
Угловой
42'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
42'
Cecilia Salvai выбил мяч на угловой.
42'
Кершовски Изабель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
39'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) в офсайде
Желтая карточка
39'
Хеннинг Жозефина получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Хеннинг Жозефина из команды Германия (Ж). Это Мауро Илария заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
37'
Майер Леони из команды Германия (Ж) наносит неточный удар с лета
37'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
37'
Cecilia Salvai из команды Италия (Ж) делает подножку. Кершовски Изабель заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
36'
Linda Dallmann отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Бонансея Барбара нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Петер Бабетт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Черноя Валентина из команды Италия (Ж) подал угловой справа.
33'
Кершовски Изабель выбил мяч на угловой.
33'
Габбьядини Мелания из команды Италия (Ж) делает навес
32'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
32'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой слева.
32'
Марошан Дженифер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
Бонансея Барбара сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мауро Илария записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает навес
29'
Игроки ФК "Италия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Майер Леони из команды Германия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
28'
Мауро Илария наказан за толчок Kristin Demann
28'
Линари Елена выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) делает навес
26'
ШТАНГА! Sara Daebritz попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
Угловой
26'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
26'
Миттаг Аня нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Марошан Дженифер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Черноя Валентина наказан за толчок Linda Dallmann
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Германия (Ж)", а он уже решил момент. Браво!
19'
Laura Giuliani неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
19'
Марошан Дженифер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Черноя Валентина из команды Италия (Ж) делает подножку. Майер Леони заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
16'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Игрок из команды Италия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
После дальнего удара, который нанес Kristin Demann мяч отбит вратарем
14'
Шульт Альмут вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает навес
13'
Миттаг Аня из команды Германия (Ж) делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Linda Dallmann из команды Германия (Ж) делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Германия (Ж)
12'
Мауро Илария из команды Италия (Ж) бьет головой мимо ворот
11'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает навес
Фол, нарушение
11'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Черноя Валентина.
10'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
10'
Кершовски Изабель из команды Германия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
9'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает подножку. Майер Леони заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Габбьядини Мелания коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
6'
Daniela Stracchi из команды Италия (Ж) делает подножку. Марошан Дженифер заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
5'
Linda Dallmann имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Linda Dallmann из команды Германия (Ж) играет в стеночку. Марошан Дженифер был стеночкой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Игрок клуба "Германия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Черноя Валентина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
3'
Петер Бабетт имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
3'
Марошан Дженифер из команды Германия (Ж) подал угловой справа.
2'
Линари Елена выбил мяч на угловой.
2'
Майер Леони из команды Германия (Ж) делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Германия (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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