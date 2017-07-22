Стадион: Де Вайверберг
1:2
Конец матча
7' Желтая карточкаLara Dickenmann
1:0
33' ГолFanndis Fridriksdottir
1:1
43' ГолLara Dickenmann
44' Желтая карточкаGunnhildur Jonsdottir
1:2
52' ГолRamona Bachmann
Второй тайм
102'
Судья свистит, и матч окончен
102'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
102'
102'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) делает неудачный навес.
101'
Rachel Rinast наказан за толчок Сиф Атладоттир
100'
Cinzia Zehnder выносит мяч и сбавляет давление на ворота
100'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
100'
Тактическая замена. Ramona Bachmann уходит с поля и его заменяет Rachel Rinast
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
99'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
99'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает пас партнеру.
99'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
99'
Сиф Атладоттир ошибается в защите.
99'
Fabienne Humm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
99'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) подал угловой справа.
98'
Harpa Thorsteinsdottir из команды Исландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
98'
Lia Waelti выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
98'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
98'
Agla Maria Albertsdottir нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Hallbera Gudny Gisladottir нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Gaelle Thalmann сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
97'
97'
Agla Maria Albertsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
96'
Холмфридур Магнусдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
96'
Ramona Bachmann сотрясает перекладину
96'
Ramona Bachmann на финте ушёл от оппонента.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
Холмфридур Магнусдоттир наказан за толчок Noelle Maritz
94'
94'
94'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Ana Maria Crnogorcevic выбил мяч на угловой.
93'
Glodis Perla Viggosdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Eseosa Aigbogun наказан за толчок Agla Maria Albertsdottir
92'
Harpa Thorsteinsdottir из команды Исландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Vanessa Bernauer.
92'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир наказан за толчок Eseosa Aigbogun
91'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[11] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
89'
Agla Maria Albertsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
88'
Тактическая замена. Sigridur Lara Gardarsdottir уходит с поля и его заменяет Harpa Thorsteinsdottir
88'
Матч возобновится спорным мячом
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает навес
85'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
84'
Холмфридур Магнусдоттир нарушает правила. Lara Dickenmann пострадал
84'
Холмфридур Магнусдоттир из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Hallbera Gudny Gisladottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Холмфридур Магнусдоттир.
83'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Тактическая замена. Gunnhildur Jonsdottir уходит с поля и его заменяет Холмфридур Магнусдоттир
82'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
81'
Ramona Bachmann нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Sigridur Lara Gardarsdottir нарушил правила.
81'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
80'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Ingibjoerg Sigurdardottir наказан за толчок Ramona Bachmann
78'
Gaelle Thalmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Cinzia Zehnder наказан за толчок Dagny Brynjarsdottir
76'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
76'
Тактическая замена. Vanessa Buerki уходит с поля и его заменяет Fabienne Humm
76'
Фанндис Фрдриксдоттир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
73'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
73'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Lara Dickenmann на финте ушёл от оппонента.
73'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает подножку. Vanessa Bernauer заработал фол.
72'
Dagny Brynjarsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Lia Waelti из команды Швейцария (Ж) делает навес
72'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с правого угла.
71'
Glodis Perla Viggosdottir выбил мяч на угловой.
71'
Eseosa Aigbogun из команды Швейцария (Ж) делает навес
71'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
71'
Cinzia Zehnder наказан за толчок Sigridur Lara Gardarsdottir
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
70'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
69'
Agla Maria Albertsdottir из команды Исландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lia Waelti.
69'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Agla Maria Albertsdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
68'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
67'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
67'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Gunnhildur Jonsdottir возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Katrin Asbjoernsdottir уходит с поля и его заменяет Agla Maria Albertsdottir
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
58'
Gunnhildur Jonsdottir получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Gunnhildur Jonsdottir на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Gaelle Thalmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Gaelle Thalmann.
57'
Hallbera Gudny Gisladottir из команды Исландия (Ж) делает навес
57'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
57'
Тактическая замена. Martina Moser уходит с поля и его заменяет Eseosa Aigbogun
56'
Vanessa Bernauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
54'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Ana Maria Crnogorcevic выбил мяч на угловой.
54'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир из команды Исландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Noelle Maritz сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ramona Bachmann из клуба "Швейцария (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
52'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) делает отличный пас
51'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж). Это Vanessa Bernauer заработал фол.
51'
Дугберг Гуннарсдоттир вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Ramona Bachmann навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир атакует сзади соперника. Vanessa Buerki пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Noelle Maritz попал в створ, но вратарь справился с ударом.
50'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает пас партнеру.
49'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Sigridur Lara Gardarsdottir нарушает правила. Ramona Bachmann пострадал
47'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
46'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) бьет головой мимо ворот
46'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
46'
Sigridur Lara Gardarsdottir возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
46'
Sigridur Lara Gardarsdottir получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Vanessa Buerki из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Gunnhildur Jonsdottir заработал фол.
45'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Vanessa Bernauer заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
44'
Gunnhildur Jonsdottir получает желтую карточку.
44'
Gunnhildur Jonsdottir совершает грубый фол. Noelle Maritz был жертвой
43'
Ramona Bachmann сделал результативную передачу.
43'
ГОЛ! - Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
43'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
42'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) бьет головой мимо ворот
42'
Ingibjoerg Sigurdardottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Dagny Brynjarsdottir заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
40'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Glodis Perla Viggosdottir.
40'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Сара Бьорк Гуннарсдоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
35'
35'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
33'
Dagny Brynjarsdottir сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фанндис Фрдриксдоттир записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
33'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) делает отличный пас
33'
Игроки ФК "Исландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
31'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
29'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
29'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
29'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Sigridur Lara Gardarsdottir совершает грубый фол. Lia Waelti был жертвой
27'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж). Это Vanessa Bernauer заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
26'
Noelle Maritz отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес прямо в штрафную.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Vanessa Buerki из команды Швейцария (Ж) в офсайде
24'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
24'
Lara Dickenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Gunnhildur Jonsdottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Martina Moser наказан за толчок Gunnhildur Jonsdottir
22'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
22'
21'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Sigridur Lara Gardarsdottir.
19'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) делает навес
19'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с левого угла.
19'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Ingibjoerg Sigurdardottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) делает навес
18'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Vanessa Buerki из команды Швейцария (Ж) в офсайде
17'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
16'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Удар от ворот произведет Исландия (Ж)
15'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
13'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Noelle Maritz заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
12'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) бьет головой мимо ворот
12'
Hallbera Gudny Gisladottir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Vanessa Buerki из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Gunnhildur Jonsdottir заработал фол.
11'
Jana Brunner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Gunnhildur Jonsdottir из команды Исландия (Ж) делает навес
10'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Исландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Dagny Brynjarsdottir совершает грубый фол. Ramona Bachmann был жертвой
8'
Cinzia Zehnder выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Lara Dickenmann получает желтую карточку.
6'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Dagny Brynjarsdottir.
6'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Сиф Атладоттир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Vanessa Buerki из команды Швейцария (Ж) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
4'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с правого угла.
4'
Фанндис Фрдриксдоттир выбил мяч на угловой.
4'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Glodis Perla Viggosdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
2'
Katrin Asbjoernsdottir из команды Исландия (Ж) делает подножку. Noelle Maritz заработал фол.
2'
Фанндис Фрдриксдоттир из команды Исландия (Ж) в офсайде
1'
Dagny Brynjarsdottir из команды Исландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Игрок из команды Исландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швейцария (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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