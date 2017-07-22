Стадион: Галгенваард
1:1
Второй тайм: 79'
20' Желтая карточкаLaura Feiersinger
0:1
27' ГолLisa Makas
44' Желтая карточкаJessica Houara
1:1
51' ГолAmandine Henry
Второй тайм
79'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
78'
Тактическая замена. Элизе Буссаглиа уходит с поля и его заменяет Камилла Абили
78'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) бьет головой мимо ворот
78'
Sarah Puntigam выбил мяч подальше от ворот.
78'
Эжени Ле Соммер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) подал угловой справа.
77'
Nadine Prohaska бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
75'
Тактическая замена. Nina Burger уходит с поля и его заменяет Viktoria Pinther
75'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
73'
Элизе Буссаглиа совершает грубый фол. Viktoria Schnaderbeck был жертвой
72'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) делает подножку. Eve Perisset заработал фол.
72'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
72'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Тактическая замена. Гаетане Тиней уходит с поля и его заменяет Kadidiatou Diani
69'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Lisa Makas уходит с поля и его заменяет Nadine Prohaska
68'
Carina Wenninger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Sarah Puntigam коснулся мяча рукой.
67'
Sarah Puntigam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
67'
Амандин Анри имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
67'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) играет в стеночку. Эжени Ле Соммер был стеночкой.
66'
Lisa Makas из команды Австрия (Ж) делает подножку. Grace Geyoro заработал фол.
66'
Viktoria Schnaderbeck нарушает правила. Marie-Laure Delie пострадал
65'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Laura Feiersinger навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Eve Perisset блокирует соперника. Verena Aschauer заработал своей команде штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
63'
Тактическая замена. Jessica Houara уходит с поля и его заменяет Sakina Karchaoui
63'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
63'
Eve Perisset из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
62'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
61'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) наносит неточный удар с лета
61'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает навес
61'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) наносит очень неточный удар.
61'
61'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Lisa Makas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) делает подножку. Eve Perisset заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
60'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
59'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
59'
Virginia Kirchberger выбил мяч на угловой.
59'
58'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
58'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
57'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) бьет головой мимо ворот
57'
Verena Aschauer из команды Австрия (Ж) делает навес
57'
57'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
55'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
Эжени Ле Соммер нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
53'
Jessica Houara из команды Франция (Ж) делает навес
53'
Katharina Schiechtl наказан за толчок Гаетане Тиней
51'
Элизе Буссаглиа сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Амандин Анри из клуба "Франция (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
51'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
51'
Nina Burger выбил мяч на угловой.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) делает подножку. Eve Perisset заработал фол.
50'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает навес
49'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
47'
Элизе Буссаглиа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает подножку. Sarah Puntigam заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Viktoria Schnaderbeck из команды Австрия (Ж) делает подножку. Grace Geyoro заработал фол.
45'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Jessica Houara получает желтую карточку.
44'
Jessica Houara из команды Франция (Ж). Это Lisa Makas заработал фол.
44'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Sarah Puntigam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Eve Perisset из команды Франция (Ж) делает подножку. Nina Burger заработал фол.
41'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
39'
Гаетане Тиней нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Katharina Schiechtl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает навес
38'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
37'
Сара Буадди вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Laura Feiersinger из команды Австрия (Ж) делает навес
37'
Амандин Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
После дальнего удара, который нанес Элизе Буссаглиа мяч отбит вратарем
34'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
32'
31'
После дальнего удара, который нанес Амандин Анри мяч отбит вратарем
31'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Lisa Makas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает навес
30'
Nina Burger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
30'
Carina Wenninger выбил мяч на угловой.
30'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Lisa Makas!
27'
Jessica Houara сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
26'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Lisa Makas пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
Verena Aschauer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает подножку. Viktoria Schnaderbeck заработал фол.
23'
Австрия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
22'
Laura Feiersinger не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает пас партнеру.
22'
Сара Буадди ошибается в защите.
22'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
22'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Laura Feiersinger получает желтую карточку.
20'
Laura Feiersinger совершает грубый фол. Grace Geyoro был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
19'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
19'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Virginia Kirchberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
16'
Marie-Laure Delie не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
16'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Nicole Billa нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Элизе Буссаглиа из команды Франция (Ж) делает подножку. Viktoria Schnaderbeck заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
12'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
12'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает навес
11'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
10'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Manuela Zinsberger вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Гаетане Тиней из команды Франция (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Удар от ворот произведет Австрия (Ж)
7'
Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) устремляется вперед с мячом.
6'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
6'
Katharina Schiechtl из команды Австрия (Ж) делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Австрия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Nicole Billa из команды Австрия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Амандин Анри возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Амандин Анри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Амандин Анри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Nina Burger из команды Австрия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Амандин Анри.
3'
Lisa Makas совершает грубый фол. Jessica Houara был жертвой
3'
Marie-Laure Delie мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
3'
Virginia Kirchberger сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
2'
Katharina Schiechtl наказан за толчок Эжени Ле Соммер
2'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
1'
Sarah Puntigam из команды Австрия (Ж) бьет головой мимо ворот
1'
Virginia Kirchberger из команды Австрия (Ж) делает навес
1'
Амандин Анри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Австрия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Австрия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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