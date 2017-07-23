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Стадион: Спарта
0:1
Второй тайм: 65'
2' Желтая карточкаКароле
0:1
27' ГолCarolina Mendes
47' Желтая карточкаDiana Silva
|
2'
27'
0:1
47'
Состав команд
20
Kirsty
Smith
11
Эванс
Лиза
22
Fiona
Brown
15
Кароле
16
Diana
Silva
Шотладния (жен) 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Gemma Fay Вратарь
- 18 Rachel McLauchlan Защитник
- 4 Ifeoma Dieke Защитник
- 2 Vaila Barsley Защитник
- 20 Kirsty Smith Защитник
- 14 Rachel Corsie Полузащитник
- 11 Эванс Лиза Полузащитник
- 10 Leanne Crichton Полузащитник
- 9 Caroline Weir Полузащитник
- 22 Fiona Brown Полузащитник
- 19 Lana Clelland Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Hayley Lauder Защитник
- 6 Joanne Love Полузащитник
- 13 Jane Ross Нападающий
- 15 Sophie Howard
- 16 Christie Murray
- 17 Frankie Brown
- 23 Cloe Arthur
- 8 Erin Cuthbert
- 3 Joelle Murray
- 5 Leanne Ross
- 12 Shannon Lynn
- 21 Lee Alexander
- Главный тренер: Anna Signeul
Португалия (жен) 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 12 Patricia Morais Вратарь
- 9 Ana Borges Защитник
- 4 Silvia Rebelo Защитник
- 15 Кароле Защитник
- 14 Dolores Silva Защитник
- 11 Tatiana Pinto Полузащитник
- 19 Amanda Da Costa Полузащитник
- 17 Vanessa Marques Полузащитник
- 7 Claudia Neto Полузащитник
- 18 Carolina Mendes Нападающий
- 16 Diana Silva Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fatima Pinto
- 10 Ana Leite
- 20 Suzane Pires
- 21 Diana Gomes
- 23 Melissa
- 8 Laura Luis
- 6 Andreia Norton
- 22 Rute Costa
- 2 Monica Mendes
- 3 Raquel Infante
- 5 Matilde Fidalgo
- 1 Jamila Marreiros
- Главный тренер: Francisco Neto
Предыдущие игры
Шотладния (жен) (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 19.07.2017 Англия (жен) 6:0 Шотладния (жен) ЧЕ
- 13.06.2017 Швеция (жен) 1:0 Шотладния (жен) ТМС
- 07.06.2016 Беларусь (жен) 0:1 Шотладния (жен) Е2ОМ
- 03.06.2016 Шотладния (жен) 0:4 Исландия (жен) Е2ОМ
- 08.04.2016 Шотладния (жен) 3:1 Словения (жен) Е2ОМ
- 29.11.2015 Шотладния (жен) 10:0 Македония (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Македония (жен) 1:4 Шотладния (жен) Е2ОМ
- 23.10.2015 Шотладния (жен) 7:0 Беларусь (жен) Е2ОМ
- 22.09.2015 Словения (жен) 0:3 Шотладния (жен) Е2ОМ
- 09.04.2015 Шотладния (жен) 1:1 Австралия (жен) ТМС
- 11.03.2015 Шотладния (жен) 3:1 Голландия (жен) Р
- 09.03.2015 Шотладния (жен) 2:1 Южная Корея (жен) Р
- 06.03.2015 Италия (жен) 3:2 Шотладния (жен) Р
- 05.03.2015 Дания (жен) 2:0 Шотладния (жен) ТМ(1Л
- 04.03.2015 Шотладния (жен) 0:2 Канада (жен) Р
- 20.08.2014 Португалия (жен) 1:1 Шотладния (жен) ММ
- 12.03.2014 Шотладния (жен) 1:1 Южная Корея (жен) ММ
- 10.03.2014 Австралия (жен) 2:4 Шотладния (жен) ММ
- 07.03.2014 Шотладния (жен) 4:3 Голландия (жен) ММ
- 05.03.2014 Франция (жен) 1:1 Шотладния (жен) ММ
Португалия (жен) (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 19.07.2017 Испания (жен) 2:0 Португалия (жен) ЧЕ
- 08.03.2017 Норвегия (жен) 2:0 Португалия (жен) КА(
- 06.03.2017 Португалия (жен) 0:0 Канада (жен) КА(
- 03.03.2017 Португалия (жен) 0:6 Дания (жен) КА(
- 01.03.2017 Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) КА(
- 25.10.2016 Румыния (жен) 1:1 Португалия (жен) Е2СМ
- 21.10.2016 Португалия (жен) 0:0 Румыния (жен) Е2СМ
- 16.09.2016 Португалия (жен) 3:2 Финляндия (жен) Е2ОМ
- 07.06.2016 Финляндия (жен) 0:0 Португалия (жен) Е2ОМ
- 03.06.2016 Черногория (жен) 0:3 Португалия (жен) Е2ОМ
- 08.04.2016 Португалия (жен) 1:4 Испания (жен) Е2ОМ
- 01.12.2015 Испания (жен) 2:0 Португалия (жен) Е2ОМ
- 26.11.2015 Португалия (жен) 6:1 Черногория (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Португалия (жен) 1:2 Ирландия (жен) Е2ОМ
- 09.04.2015 Португалия (жен) 0:4 Чехия (жен) ТМС
- 07.04.2015 Португалия (жен) 0:1 Чехия (жен) ТМС
- 11.03.2015 Португалия (жен) 3:3 Китай (жен) КА(
- 09.03.2015 Португалия (жен) 2:2 Дания (жен) КА(
- 06.03.2015 Япония (жен) 3:0 Португалия (жен) КА(
- 05.03.2015 Португалия (жен) 1:0 Австрия (жен) ТМ(1Л
Последние игры между собой
Шотладния (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Португалия (жен): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 20.08.2014 Португалия (жен) 1:1 Шотладния (жен) Международные матчи
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (жен)
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Испания (жен)
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Португалия (жен)
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Шотладния (жен)
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Второй тайм
65'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает навес
65'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж) делает подножку. Leanne Crichton заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
63'
Leanne Crichton бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает навес
62'
Claudia Neto нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
62'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Erin Cuthbert наказан за толчок Patricia Morais
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
59'
Tatiana Pinto наказан за толчок Fiona Brown
58'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) делает подножку. Rachel Corsie заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
55'
Caroline Weir бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж) делает навес
54'
Тактическая замена. Lana Clelland уходит с поля и его заменяет Erin Cuthbert
53'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
53'
Tatiana Pinto бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Lana Clelland выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Lana Clelland наказан за толчок Diana Silva
51'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
51'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
50'
Carole отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Tatiana Pinto нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
49'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) в офсайде
47'
Diana Silva получает желтую карточку.
47'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ifeoma Dieke.
46'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Vanessa Marques заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
43'
Claudia Neto исполняет штрафной удар, но его блокируют
42'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
38'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
36'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Rachel McLauchlan из команды Шотландия (Ж) делает навес
36'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
34'
Rachel Corsie бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
33'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
31'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж). Это Kirsty Smith заработал фол.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Carolina Mendes!
27'
Vaila Barsley ошибается в защите.
27'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
27'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Lana Clelland коснулся мяча рукой.
25'
Dolores Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает пас партнеру.
24'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
23'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Leanne Crichton наказан за толчок Claudia Neto
22'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
20'
Rachel McLauchlan из команды Шотландия (Ж) делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) делает навес
17'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
17'
ШТАНГА! Lana Clelland попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
17'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Caroline Weir и мяч снова в игре
16'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
12'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
12'
Lana Clelland отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Kirsty Smith заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) в офсайде
9'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Fiona Brown нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Kirsty Smith из команды Шотландия (Ж) делает навес
6'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
5'
Ifeoma Dieke выбил мяч на угловой.
5'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Kirsty Smith из команды Шотландия (Ж) делает навес
3'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
3'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает неудачный навес.
3'
Caroline Weir исполняет штрафной удар, но его блокируют
2'
Carole - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
2'
Carole из команды Португалия (Ж). Это Эванс Лиза заработал фол.
1'
Rachel McLauchlan совершает грубый фол. Diana Silva был жертвой
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шотландия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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