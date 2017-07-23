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  6. Группа D
Стадион:
Шотладния (жен)
0:1
Второй тайм: 65'
Португалия (жен)
0'
2' Желтая карточка
Кароле
0:1
27' Гол
Carolina Mendes
47' Желтая карточка
Diana Silva
65'
Второй тайм
65'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Эванс Лиза из команды Шотландия (Ж) делает навес
65'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж) делает подножку. Leanne Crichton заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
63'
Leanne Crichton бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает навес
62'
Claudia Neto нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Dolores Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
62'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Erin Cuthbert наказан за толчок Patricia Morais
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
60'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) подал угловой справа.
Фол, нарушение
59'
Tatiana Pinto наказан за толчок Fiona Brown
58'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) делает подножку. Rachel Corsie заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
55'
Caroline Weir бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж) делает навес
54'
Тактическая замена. Lana Clelland уходит с поля и его заменяет Erin Cuthbert
53'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
53'
Tatiana Pinto бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Lana Clelland выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Lana Clelland наказан за толчок Diana Silva
Угловой
51'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
51'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
50'
Carole отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Tatiana Pinto нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
50'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
49'
Carolina Mendes из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
48'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) в офсайде
Желтая карточка
47'
Diana Silva получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Ifeoma Dieke.
Фол, нарушение
46'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Vanessa Marques заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
44'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
43'
Claudia Neto исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
42'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает подножку. Diana Silva заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
38'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
36'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Rachel McLauchlan из команды Шотландия (Ж) делает навес
36'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
34'
Rachel Corsie бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Silvia Rebelo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
33'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Lana Clelland из команды Шотландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает навес
31'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Carole выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Caroline Weir навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Tatiana Pinto из команды Португалия (Ж). Это Kirsty Smith заработал фол.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Carolina Mendes!
27'
Vaila Barsley ошибается в защите.
27'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
27'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
25'
Lana Clelland коснулся мяча рукой.
25'
Dolores Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Fiona Brown из команды Шотландия (Ж) делает пас партнеру.
24'
Удар от ворот произведет Шотландия (Ж)
23'
Игрок клуба "Португалия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Ifeoma Dieke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Claudia Neto навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Leanne Crichton наказан за толчок Claudia Neto
22'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
20'
Rachel McLauchlan из команды Шотландия (Ж) делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Gemma Fay вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) делает навес
17'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
17'
ШТАНГА! Lana Clelland попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
17'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Caroline Weir и мяч снова в игре
16'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
12'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
12'
Lana Clelland отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Diana Silva из команды Португалия (Ж) делает подножку. Kirsty Smith заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
10'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) в офсайде
9'
Игрок клуба "Шотландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Fiona Brown нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Kirsty Smith из команды Шотландия (Ж) делает навес
Угловой
6'
Claudia Neto из команды Португалия (Ж) разыграл угловой с правого угла.
5'
Ifeoma Dieke выбил мяч на угловой.
5'
Ana Borges из команды Португалия (Ж) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Patricia Morais вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Kirsty Smith из команды Шотландия (Ж) делает навес
3'
Удар от ворот произведет Португалия (Ж)
3'
Caroline Weir из команды Шотландия (Ж) делает неудачный навес.
3'
Caroline Weir исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
2'
Carole - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
2'
Carole из команды Португалия (Ж). Это Эванс Лиза заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Rachel McLauchlan совершает грубый фол. Diana Silva был жертвой
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шотландия (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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