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Стадион:
Хаммарбю
1:0
Первый тайм: 28'
Эльфсборг
0'
6' Желтая карточка
Севарссон Биркир
1:0
21' Гол
Bjoern Paulsen
28'
Первый тайм
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьёрн Паульсен.
Желтая карточка
6'
Севарссон Биркир получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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