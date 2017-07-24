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Стадион: Теле2 Арена
6' Желтая карточкаСеварссон Биркир
1:0
21' ГолBjoern Paulsen
|
21'
1:0
Состав команд
13
Фенгер
Мадс
77
Матс
Солхеим
90
Хамад
Илоан
17
Дибба
Па
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 4 Bjoern Paulsen Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 9 Батан Стефан Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 18 Rebin Assad
- 7 Имад Халили
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кайб Рами Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 15 Розенквист Расмус Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 19 Jesper Karlsson
- 30 Ольссон Давид
- Главный тренер: Magnus Haglund
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
- 21.05.2017 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё А
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 29.04.2017 Хаммарбю 4:0 АФК Эскильстуна А
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю А
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль А
- 17.04.2017 АИК 1:2 Хаммарбю А
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар А
- 02.04.2017 Норрчёпинг 2:1 Хаммарбю А
- 24.03.2017 Хаммарбю 4:0 Ильвес ТМК
- 16.03.2017 Эребру 3:2 Хаммарбю ТМК
- 06.03.2017 Хаммарбю 1:1 Вестерос СК ТМК
Эльфсборг (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг А
- 22.05.2017 Эльфсборг 3:0 Йёнчёпинг А
- 18.05.2017 Эльфсборг 2:1 АФК Эскильстуна А
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг А
- 08.05.2017 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг А
- 20.04.2017 Эльфсборг 3:0 Эребру А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК А
- 03.04.2017 Кальмар 1:5 Эльфсборг А
- 25.03.2017 Хальмстад 0:2 Эльфсборг ТМК
- 21.03.2017 Эльфсборг 2:1 Одд ТМК
- 12.03.2017 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна К
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Эльфсборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.10.2016 Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан
- 07.04.2016 Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 09.08.2015 Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 08.04.2015 Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 15.03.2015 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок
- 01.07.2010 Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок
- 15.08.2009 Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.04.2009 Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.09.2008 Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.04.2008 Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|11
|4
|1
|29 - 15
|37
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|3.
|Юргорден
|16
|8
|3
|5
|30 - 18
|27
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|5.
|Сириус
|16
|7
|6
|3
|26 - 17
|27
|6.
|Эстерсунд
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|7.
|Эльфсборг
|0:1
|16
|7
|4
|5
|31 - 22
|25
|8.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|9.
|Хаммарбю
|1:0
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|10.
|Эребру
|16
|6
|4
|6
|21 - 26
|22
|11.
|Гётеборг
|15
|4
|7
|4
|21 - 19
|19
|12.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Сундсвалль
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|15
|14.
|Кальмар
|16
|3
|2
|11
|13 - 28
|11
|15.
|Хальмстад
|16
|1
|6
|9
|12 - 23
|9
|16.
|АФК Эскильстуна
|16
|1
|4
|11
|13 - 32
|7
Первый тайм
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бьёрн Паульсен.
6'
Севарссон Биркир получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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