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0:2
Второй тайм: 55'
0:1
12' ГолTobias Englund
29' Желтая карточкаJohn Bjoerkengren
30' Желтая карточкаЧатто Доминик
31' Желтая карточкаНильссон Виктор
0:2
47' ГолErik Paersson
|
12'
0:1
30'
31'
47'
0:2
Состав команд
13
Kardo
Aso
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
Норрбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 13 Kardo Aso Защитник
- 18 Нильссон Виктор Защитник
- 3 Max Watson Защитник
- 6 Kadir Hodzic Защитник
- 20 Prosper Kassim Полузащитник
- 12 Nino Osmanagic Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 7 Adam Staahl Полузащитник
- 9 Leonard Pllana Нападающий
- 28 Marcus Oeversjoe Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 4 Mehmed Dresevic Полузащитник
- 11 Alen Krasnici Полузащитник
- 5 Jesper Brandt Полузащитник
- 10 Gzim Istrefi Нападающий
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 14 Abdelrahman Saidi
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 7 Свенссон Давид I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 11 Валль Йоханнес Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 25 Tobias Englund Полузащитник
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 24 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Юханссон Даниэль Защитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 14 Карлссон Пер I Полузащитник
- 70 Richard Donkor Нападающий
- 15 Родевог Стефан Нападающий
- 1 Johan Brattberg
- 20 Johan Lassagaard
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.06.2017 Далкурд 4:1 Норрбю С
- 18.06.2017 Норрбю 5:1 Эргрюте С
- 10.06.2017 Норрбю 1:1 Сюрианска С
- 03.06.2017 Эстер 2:1 Норрбю С
- 27.05.2017 Норрбю 3:0 Фрей С
- 21.05.2017 Вернаму 1:2 Норрбю С
- 18.05.2017 Хельсинборг 3:2 Норрбю С
- 15.05.2017 Норрбю 3:2 Гефле С
- 07.05.2017 Варбергс Боис 2:0 Норрбю С
- 01.05.2017 Норрбю 0:3 Отвидаберг С
- 23.04.2017 Броммапойкарна 3:0 Норрбю С
- 16.04.2017 Норрбю 1:1 Треллеборг С
- 08.04.2017 Дегерфорс 2:0 Норрбю С
- 02.04.2017 Норрбю 0:0 ГАИС С
- 13.11.2016 Ассириска 2:2 Норрбю С
- 09.11.2016 Норрбю 2:0 Ассириска С
- 05.11.2016 Хускварна 5:1 Норрбю ПД
- 29.10.2016 Норрбю 2:1 Утсиктенс ПД
- 24.10.2016 Тролльхеттан 1:1 Норрбю ПД
- 15.10.2016 Норрбю 0:1 Эстер ПД
Фалькенберг (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 25.06.2017 Фалькенберг 3:1 Сюрианска С
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг С
- 10.06.2017 Фрей 2:0 Фалькенберг С
- 04.06.2017 Фалькенберг 1:1 Хельсинборг С
- 27.05.2017 Варбергс Боис 3:5 Фалькенберг С
- 21.05.2017 Фалькенберг 2:0 Далкурд С
- 17.05.2017 Эргрюте 2:1 Фалькенберг С
- 13.05.2017 Фалькенберг 2:1 Броммапойкарна С
- 08.05.2017 Гефле 2:4 Фалькенберг С
- 28.04.2017 Фалькенберг 1:2 ГАИС С
- 23.04.2017 Отвидаберг 1:1 Фалькенберг С
- 17.04.2017 Фалькенберг 1:1 Дегерфорс С
- 09.04.2017 Треллеборг 2:2 Фалькенберг С
- 02.04.2017 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 23.03.2017 Гётеборг 1:0 Фалькенберг ТМК
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг ТМК
- 05.03.2017 Эльфсборг 6:1 Фалькенберг К
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму К
- 18.02.2017 Иттерхугдаль 0:3 Фалькенберг К
- 06.11.2016 Хеккен 7:0 Фалькенберг А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|3:0
|15
|12
|1
|2
|35 - 11
|37
|2.
|Далкурд
|13
|8
|2
|3
|28 - 10
|26
|3.
|Хельсинборг
|14
|6
|6
|2
|22 - 22
|24
|4.
|Дегерфорс
|2:1
|15
|7
|3
|5
|19 - 19
|24
|5.
|Фалькенберг
|2:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|6.
|Эстер
|14
|6
|3
|5
|23 - 22
|21
|7.
|Эргрюте
|14
|6
|3
|5
|15 - 24
|21
|8.
|Треллеборг
|1:2
|15
|5
|5
|5
|25 - 16
|20
|9.
|Вернаму
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|10.
|ГАИС
|14
|5
|3
|6
|12 - 18
|18
|11.
|Отвидаберг
|0:3
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|12.
|Варбергс Боис
|0:0
|15
|4
|6
|5
|26 - 23
|18
|13.
|Сюрианска
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|14.
|Норрбю
|0:2
|15
|4
|3
|8
|19 - 27
|15
|15.
|Фрей
|14
|2
|4
|8
|15 - 26
|10
|16.
|Гефле
|0:0
|15
|2
|3
|10
|13 - 29
|9
Второй тайм
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Erik Paersson.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Нильссон Виктор получает желтую карточку.
30'
Чатто Доминик получает желтую карточку.
29'
John Bjoerkengren получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Tobias Englund.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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