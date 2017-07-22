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Норрбю
0:2
Второй тайм: 55'
Фалькенберг
0'
0:1
12' Гол
Tobias Englund
29' Желтая карточка
John Bjoerkengren
30' Желтая карточка
Чатто Доминик
31' Желтая карточка
Нильссон Виктор
0:2
47' Гол
Erik Paersson
55'
Второй тайм
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Erik Paersson.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Нильссон Виктор получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Чатто Доминик получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
John Bjoerkengren получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Tobias Englund.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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