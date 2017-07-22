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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 5324
Сириус
2:2
Конец матча
Хеккен
0'
24' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
0:1
25' Гол
Мохаммед Насиру
27' Желтая карточка
Мохаммед Насиру
31' Красная карточка
Мохаммед Насиру
41' Желтая карточка
Christer Gustafsson
1:1
48' Гол
Арвидссон Йеспер
1:2
72' Гол
Ояла Юхани
74' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
2:2
75' Гол
Махолли Шкодран
81' Желтая карточка
Kim Skoglund
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
Сириус производит замену. Христер Густафссон уходит, и Diego Montiel заменяет его
Желтая карточка
81'
Ким Скоглунд получает желтую карточку.
79'
Хаккен производит замену. Daleho Irandust уходит, и David Engstroem заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Махолли Шкодран.
Желтая карточка
74'
Александер Фалцетас получает желтую карточку.

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ояла Юхани.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Арвидссон Йеспер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хаккен производит замену. Эгбучунам Чисом уходит, и Андерссон Йоэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Христер Густафссон получает желтую карточку.
39'
Хаккен производит замену. Фарнеруд Александер уходит, и Ясин Ахмед заменяет его
31'
УДАЛЕНИЕ! Мохаммед Насиру получил жёлтую карточку и покинул поле.
31'
Сириус производит замену. Мозес Огбу уходит, и Stefano Vecchia заменяет его
Желтая карточка
27'
Мохаммед Насиру получает желтую карточку.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мохаммед Насиру.
Желтая карточка
24'
Линдгрен Расмус получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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