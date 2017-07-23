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Стадион: Зрители: 10330
Гётеборг
2:1
Второй тайм: 90+'
Эребру
0'
45' Желтая карточка
Michael Omoh
52' Желтая карточка
Саломонссон Эмиль
1:0
58' Гол
Рикс Сёрен
2:0
63' Гол
Боман Микаэль
81' Вторая желтая карточка
Саломонссон Эмиль
2:1
82' Пенальти
Игбоананике Кеннеди
83' Желтая карточка
Игбоананике Кеннеди
90'+4
Второй тайм
88'
Гетеборг производит замену. Боман Микаэль уходит, и Омарссон Элиас заменяет его
85'
Гетеборг производит замену. Рикс Сёрен уходит, и Sebastian Ohlsson заменяет его
Желтая карточка
83'
Игбоананике Кеннеди получает желтую карточку.
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Игбоананике Кеннеди из команды Эребру забивает пенальти
81'
Саломонссон Эмиль получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Гетеборг производит замену. August Erlingmark уходит, и Смедберг-Даленсе Мартин заменяет его
70'
Эребру производит замену. Микаэль Альмебек уходит, и Arvid Brorsson заменяет его
67'
Эребру производит замену. Герзич Нордин уходит, и Filip Rogic заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Боман Микаэль.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рикс Сёрен.
Желтая карточка
52'
Саломонссон Эмиль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Эребру производит замену. Бесара Нахир уходит, и Скольд Виктор заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Michael Omoh получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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