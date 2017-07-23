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Стадион: Теле2 Арена
Состав команд
10
Мрабти
Керим
22
Нури
Брва
21
Бачиру
Фуад
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Felix Beijmo Полузащитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 29 Haruna Garba
- 20 Aliou Badji
- 12 Jonathan Augustinsson
- 19 Marcus Hansson
- 30 Tommi Vaiho
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 13 Ludvig Fritzon Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 20 Соми Габриэль Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 14 Bobo Sollander Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Нападающий
- 31 Andrew Mills
- Главный тренер: Graham Potter
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден А
- 27.05.2017 Юргорден 4:1 АФК Эскильстуна А
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК А
- 18.05.2017 Йёнчёпинг 1:1 Юргорден А
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг А
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден А
- 01.05.2017 Юргорден 3:3 Норрчёпинг А
- 27.04.2017 Хальмстад 0:1 Юргорден А
- 24.04.2017 Мальмё 3:2 Юргорден А
- 16.04.2017 Юргорден 3:0 Эльфсборг А
- 09.04.2017 Хеккен 0:0 Юргорден А
- 03.04.2017 Юргорден 0:2 Сириус А
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Юргорден 3:1 Тромсё ТМК
- 04.03.2017 Юргорден 1:0 Хельсинборг К
- 27.02.2017 Броммапойкарна 1:1 Юргорден К
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг К
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 20.08.2016 Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 28.06.2016 Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 02.05.2016 Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|11
|4
|1
|29 - 15
|37
|2.
|АИК
|15
|8
|4
|3
|15 - 9
|28
|3.
|Норрчёпинг
|16
|8
|3
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Сириус
|16
|7
|6
|3
|26 - 17
|27
|5.
|Эстерсунд
|0:0
|16
|7
|6
|3
|24 - 18
|27
|6.
|Эльфсборг
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|7.
|Юргорден
|0:0
|16
|7
|4
|5
|27 - 18
|25
|8.
|Хеккен
|16
|6
|6
|4
|17 - 12
|24
|9.
|Эребру
|15
|6
|3
|6
|19 - 24
|21
|10.
|Хаммарбю
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|11.
|Гётеборг
|14
|4
|6
|4
|19 - 17
|18
|12.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Сундсвалль
|16
|3
|6
|7
|13 - 22
|15
|14.
|Хальмстад
|16
|1
|6
|9
|12 - 23
|9
|15.
|Кальмар
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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