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Стадион: Зрители: 6327
Кальмар
2:0
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
1:0
22' Пенальти
Ромариньо Перейра
2:0
81' Гол
Pape Alioune Diouf
87' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
87' Желтая карточка
Alexander Michel
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Alexander Michel получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Сахпекидис Филип получает желтую карточку.
87'
Кальмар производит замену. Исмаэл Лима уходит, и Эйд Махмуд заменяет его
82'
Кальмар производит замену. Ринг Джонатан уходит, и Сахпекидис Филип заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pape Alioune Diouf.

70'
Васби производит замену. Ferid Ali уходит, и Simon Alexandersson заменяет его
68'
Кальмар производит замену. Romario уходит, и Pape Alioune Diouf заменяет его
63'
Васби производит замену. Пиермаур Томас уходит, и Sasa Matic заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Васби производит замену. Мид Джернейд уходит, и Фримпонг Эммануэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
22'
Г О О О О О Л - Ромариньо Перейра из команды Кальмар забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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