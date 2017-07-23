Стадион: Рат Верлег Зрители: 4879
2:0
Конец матча
1:0
2' ГолFrancesca Kirby
31' Желтая карточкаIrene Paredes
69' Желтая карточкаAndrea Pereira
2:0
85' ГолJodie Taylor
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
94'
Кэрен Бардсли вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Barbara Latorre из команды Испания (Ж) делает навес
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
93'
Джилл Скотт наказан за толчок Andrea Pereira
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Isobel Christiansen наказан за толчок Jennifer Hermoso
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Тактическая замена. Amanda Sampedro уходит с поля и его заменяет Virginia Torrecilla
89'
Тактическая замена. Leila Ouahabi уходит с поля и его заменяет Barbara Latorre
89'
Тактическая замена. Jodie Taylor уходит с поля и его заменяет Josanne Potter
88'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает подножку. Alexia Putellas заработал фол.
87'
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85'
Jordan Nobbs сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Jodie Taylor записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Sandra Panos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Toni Duggan из команды Англия (Ж) делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
84'
Jennifer Hermoso наказан за толчок Джилл Скотт
83'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
82'
Marta Corredera из команды Испания (Ж) делает подножку. Isobel Christiansen заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
81'
Джилл Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
79'
Тактическая замена. Ellen White уходит с поля и его заменяет Toni Duggan
77'
Джилл Скотт из команды Англия (Ж) делает подножку. Olga Garcia заработал фол.
75'
Матч возобновится спорным мячом
75'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
74'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Vicky Losada уходит с поля и его заменяет Olga Garcia
72'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Jordan Nobbs наказан за толчок Alexia Putellas
71'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
70'
Jade Moore наказан за толчок Marta Torrejon
69'
Тактическая замена. Francesca Kirby уходит с поля и его заменяет Isobel Christiansen
69'
Andrea Pereira - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Andrea Pereira наказан за толчок Jodie Taylor
68'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
65'
Vicky Losada бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Джилл Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Alexia Putellas из команды Испания (Ж) разыграл угловой с правого угла.
65'
Millie Bright выбил мяч на угловой.
65'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает навес
65'
Marta Corredera нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
64'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
64'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает передачу одноклубнику.
64'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
64'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
63'
Кэрен Бардсли выбил мяч на угловой.
63'
Silvia Meseguer из команды Испания (Ж) делает навес
60'
Alexia Putellas нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
59'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
58'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
55'
55'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
55'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
55'
Millie Bright наказан за толчок Marta Torrejon
54'
54'
Irene Paredes из команды Испания (Ж) делает подножку. Jordan Nobbs заработал фол.
53'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) делает подножку. Irene Paredes заработал фол.
51'
Кэрен Бардсли вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
50'
50'
Amanda Sampedro навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Jade Moore из команды Англия (Ж) делает подножку. Amanda Sampedro заработал фол.
49'
Jodie Taylor из команды Англия (Ж) в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Jennifer Hermoso бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
43'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
41'
Sandra Panos выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Jordan Nobbs выбил мяч подальше от ворот.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
41'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает навес
40'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
38'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Vicky Losada наказан за толчок Jade Moore
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
34'
Andrea Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) делает навес
33'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
33'
Vicky Losada бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
33'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Irene Paredes получает желтую карточку.
31'
Irene Paredes атакует сзади соперника. Jodie Taylor пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
30'
Lucy Bronze выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) делает навес
28'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
28'
Alexia Putellas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Сильный дождь сегодня.
27'
Ellen White из команды Англия (Ж) делает подножку. Vicky Losada заработал фол.
26'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) делает навес
24'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
24'
Jennifer Hermoso из команды Испания (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
24'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает навес
22'
Lucy Bronze из команды Англия (Ж) в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
18'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) в офсайде
17'
Джилл Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Amanda Sampedro из команды Испания (Ж) подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
15'
Vicky Losada наказан за толчок Ellen White
13'
Alexia Putellas попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
13'
Marta Torrejon из команды Испания (Ж) делает навес
13'
Джилл Скотт коснулся мяча рукой.
11'
Удар от ворот произведет Испания (Ж)
11'
Stephanie Houghton отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Francesca Kirby из команды Англия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Jordan Nobbs из команды Англия (Ж) разыграл угловой с левого угла.
11'
Игрок клуба "Англия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Vicky Losada выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Alexia Putellas наказан за толчок Lucy Bronze
9'
Millie Bright выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Vicky Losada из команды Испания (Ж) разыграл угловой с правого угла.
8'
Amanda Sampedro нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Millie Bright из команды Англия (Ж) в офсайде
6'
Millie Bright забил ударом головой, но гол не был засчитан
6'
6'
Leila Ouahabi из команды Испания (Ж) делает подножку. Jordan Nobbs заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
2'
Ellen White сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Francesca Kirby записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
2'
Ellen White из команды Англия (Ж) делает передачу за спину защитников.
1'
Удар от ворот произведет Англия (Ж)
1'
Vicky Losada отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Игрок клуба "Испания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Испания (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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