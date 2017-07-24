Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 14000
1:2
Конец матча
0:1
27' ПенальтиSherida Spitse
32' Желтая карточкаAnouk Dekker
54' Желтая карточкаLaura Deloose
1:1
59' ГолTessa Wullaert
61' Желтая карточкаDanielle van de Donk
72' Желтая карточкаМидема Вивианн
1:2
74' ГолLieke Martens
88' Желтая карточкаStefanie van der Gragt
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) в офсайде
95'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает навес
94'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Aline Zeler выбил мяч подальше от ворот.
94'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Davina Philtjens.
93'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
93'
Jana Coryn из команды Бельгия (Ж) нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) подал угловой справа.
92'
Heleen Jaques заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
92'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) подал угловой слева.
92'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Lieke Martens выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) подал угловой справа.
91'
Tessa Wullaert бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
Davinia Vanmechelen выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
90'
Davina Philtjens бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
88'
Stefanie van der Gragt получает желтую карточку.
88'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) делает подножку. Jana Coryn заработал фол.
88'
Jana Coryn на финте ушёл от оппонента.
88'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
88'
Liza van der Most из команды Голландия (Ж) делает навес
87'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Heleen Jaques из команды Бельгия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
87'
Liza van der Most из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.
86'
Justien Odeurs из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Stefanie van der Gragt выбил мяч подальше от ворот.
86'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Мидема Вивианн уходит с поля и его заменяет Vanity Lewerissa
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Мидема Вивианн имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
85'
85'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
84'
Davina Philtjens блокирует соперника. Шерида Спитсе заработал своей команде штрафной.
84'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
84'
Davinia Vanmechelen из команды Бельгия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
84'
Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
83'
83'
Kika van Es навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
82'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
82'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Heleen Jaques атакует сзади соперника. Мидема Вивианн пострадал.
81'
Liza van der Most из команды Голландия (Ж). Это Yana Daniels заработал фол.
81'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
81'
Yana Daniels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Тактическая замена. Jackie Groenen уходит с поля и его заменяет Jill Roord
80'
Lieke Martens нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
Jackie Groenen на финте ушёл от оппонента.
79'
Heleen Jaques из команды Бельгия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
79'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
78'
Laura Deloose атакует сзади соперника. Lieke Martens пострадал.
77'
Liza van der Most попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
76'
Тактическая замена. Lenie Onzia уходит с поля и его заменяет Yana Daniels
75'
Sari van Veenendaal из команды Голландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
75'
Тактическая замена. Danielle van de Donk уходит с поля и его заменяет Kelly Zeeman
74'
Jackie Groenen сделал результативную передачу.
74'
ГОЛ! - Lieke Martens из команды Голландия (Ж) наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
74'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
74'
Justien Odeurs из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
73'
Lenie Onzia возвращается на поле, всё в порядке.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Lenie Onzia получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Lenie Onzia на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Мидема Вивианн получает желтую карточку.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lenie Onzia.
71'
71'
Sari van Veenendaal из команды Голландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Davinia Vanmechelen из команды Бельгия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Jana Coryn из команды Бельгия (Ж) в офсайде
70'
Davinia Vanmechelen выбил мяч подальше от ворот.
69'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
69'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Мидема Вивианн возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Sari van Veenendaal на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Мидема Вивианн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
66'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает подножку. Lenie Onzia заработал фол.
65'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Lenie Onzia выбил мяч подальше от ворот.
65'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) делает навес
64'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Laura Deloose выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Lieke Martens нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
Heleen Jaques атакует сзади соперника. Мидема Вивианн пострадал.
63'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Aline Zeler из команды Бельгия (Ж) в офсайде
62'
Tessa Wullaert навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Danielle van de Donk получает желтую карточку.
61'
Danielle van de Donk совершает грубый фол. Tessa Wullaert был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Tessa Wullaert вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
59'
Sari van Veenendaal неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
59'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Бельгия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Aline Zeler выбил мяч подальше от ворот.
58'
Мидема Вивианн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Мидема Вивианн на финте ушёл от оппонента.
58'
Бельгия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Elke van Gorp уходит с поля и его заменяет Jana Coryn
57'
Stefanie van der Gragt сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
56'
Janice Cayman имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес
56'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Шерида Спитсе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Laura Deloose получает желтую карточку.
54'
Laura Deloose атакует сзади соперника. Lieke Martens пострадал.
53'
Laura Deloose выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
52'
Stefanie van der Gragt атакует сзади соперника. Janice Cayman пострадал.
52'
Aline Zeler из команды Бельгия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
52'
51'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Шанис ван де Санден заработал фол.
51'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
50'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Davina Philtjens выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
49'
Anouk Dekker из команды Голландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Laura Deloose выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Jackie Groenen выбил мяч подальше от ворот.
46'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) в офсайде
46'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Maud Coutereels уходит с поля и его заменяет Davinia Vanmechelen
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
51'
Justien Odeurs выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
51'
Aline Zeler выбил мяч на угловой.
51'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) в офсайде
49'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) в офсайде
49'
Laura Deloose ошибается в защите.
49'
Мидема Вивианн из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
48'
Maud Coutereels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мидема Вивианн наказан за толчок Heleen Jaques
46'
Liza van der Most выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[6] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) делает навес
45'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
44'
Aline Zeler выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
43'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
42'
Tessa Wullaert навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает подножку. Laura Deloose заработал фол.
41'
Davina Philtjens атакует сзади соперника. Danielle van de Donk пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Sari van Veenendaal вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) делает навес
40'
Heleen Jaques выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Голландия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
38'
Шерида Спитсе нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Jackie Groenen из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Jackie Groenen на финте ушёл от оппонента.
38'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Justien Odeurs выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Голландия (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
34'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) в офсайде
33'
Tessa Wullaert навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Anouk Dekker получает желтую карточку.
32'
Anouk Dekker из команды Голландия (Ж) делает подножку. Janice Cayman заработал фол.
32'
31'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Laura Deloose из команды Бельгия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Lenie Onzia нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Anouk Dekker атакует сзади соперника. Janice Cayman пострадал.
31'
Maud Coutereels выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Liza van der Most атакует сзади соперника. Davina Philtjens пострадал.
30'
Kika van Es из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Davina Philtjens выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес
30'
29'
Aline Zeler из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Удар от ворот произведет Голландия (Ж)
29'
Elke van Gorp из команды Бельгия (Ж) бьет головой мимо ворот
29'
Laura Deloose из команды Бельгия (Ж) делает навес
28'
Stefanie van der Gragt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Бельгия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Lenie Onzia выбил мяч подальше от ворот.
27'
Г О О О О О Л - Шерида Спитсе из команды Голландия (Ж) забивает пенальти
27'
ПЕНАЛЬТИ! – Maud Coutereels серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Jackie Groenen заработал пенальти для своей команды
26'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает передачу за спину защитников.
26'
Kika van Es выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж). Это Liza van der Most заработал фол.
24'
Игрок клуба "Голландия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
22'
Danielle van de Donk из команды Голландия (Ж) делает навес
21'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
21'
20'
Maud Coutereels возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Anouk Dekker возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Lenie Onzia выбил мяч на угловой.
20'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) делает навес прямо в штрафную.
20'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
Lieke Martens из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Maud Coutereels получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Anouk Dekker получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Maud Coutereels на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Anouk Dekker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Anouk Dekker из команды Голландия (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Maud Coutereels.
13'
Tine de Caigny выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Lenie Onzia из команды Бельгия (Ж) делает подножку. Jackie Groenen заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
11'
Lieke Martens отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
11'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
11'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
Lenie Onzia нарушает правила. Danielle van de Donk пострадал
9'
Aline Zeler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Шанис ван де Санден на финте ушёл от оппонента.
8'
8'
Anouk Dekker из команды Голландия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Danielle van de Donk выбил мяч подальше от ворот.
7'
Heleen Jaques выбил мяч подальше от ворот.
7'
Kika van Es сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Justien Odeurs вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) делает неудачный навес.
6'
Игроки ФК "Голландия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Шанис ван де Санден из команды Голландия (Ж) устремляется вперед с мячом.
6'
Maud Coutereels из команды Бельгия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Tessa Wullaert из команды Бельгия (Ж) делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Tessa Wullaert наказан за толчок Jackie Groenen
5'
Игрок из команды Бельгия (Ж) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Davina Philtjens из команды Бельгия (Ж) играет в стеночку с партнером по команде. Tessa Wullaert это был.
4'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Lenie Onzia атакует сзади соперника. Мидема Вивианн пострадал.
3'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Sari van Veenendaal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Anouk Dekker сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
Liza van der Most ошибается в защите.
2'
Stefanie van der Gragt из команды Голландия (Ж) делает подножку. Tessa Wullaert заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Бельгия (Ж)
1'
1'
1'
Игрок клуба "Бельгия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Голландия (Ж)". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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