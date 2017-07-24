Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
Конец матча
0:1
5' ГолKatrine Veje
0:1
44' Не забитый пенальтиCaroline Graham Hansen
90' Желтая карточкаMaren Mjelde
Второй тайм
102'
Судья свистит, и матч окончен
101'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
100'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
100'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает передачу одноклубнику.
100'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) делает навес
99'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
99'
Сесиль Сандвей из команды Дания (Ж) делает навес
96'
Lisa-Marie Utland наказан за толчок Лине Роддик
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
96'
Nicoline Soerensen наказан за толчок Ингрид Вольд
95'
Марен Мьелде получает желтую карточку за споры
95'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж). Это Тереса Нильсен заработал фол.
95'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
94'
Guro Reiten имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
94'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает навес
92'
92'
Тереса Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Lisa-Marie Utland имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
91'
Тактическая замена. Катрин Вейе уходит с поля и его заменяет Нанна Кристиансен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
[10] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
90'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) наносит неточный удар с лета
90'
90'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
90'
Санне Троелсгард бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Сесиль Сандвей из команды Дания (Ж) делает неудачный навес.
88'
Lisa-Marie Utland из команды Норвегия (Ж). Это Санне Троелсгард заработал фол.
87'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) в офсайде
87'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников.
87'
Игроки ФК "Норвегия (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
86'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
86'
Ингрид Вольд сотрясает перекладину
86'
Nicoline Soerensen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
ШТАНГА! Caroline Graham Hansen попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
83'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) в офсайде
83'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
82'
Caroline Graham Hansen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Надия Надим уходит с поля и его заменяет Сесиль Сандвей
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
80'
Lisa-Marie Utland из команды Норвегия (Ж) наносит очень неточный удар.
80'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает отличный навес.
80'
Nicoline Soerensen из команды Дания (Ж) делает подножку. Ada Stolsmo Hegerberg заработал фол.
79'
Тактическая замена. Ingrid Spord уходит с поля и его заменяет Lisa-Marie Utland
79'
Тактическая замена. Frederikke Thoegersen уходит с поля и его заменяет Nicoline Soerensen
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
71'
Ингрид Хжелмсет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Ингрид Хжелмсет из команды Норвегия (Ж) отвел угрозу отличным подкатом
70'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
70'
Марен Мьелде имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
70'
Кристина Хегланд из команды Норвегия (Ж) делает навес
69'
68'
Ada Stolsmo Hegerberg попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Ингрид Вольд из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) делает навес
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
65'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает передачу за спину защитников.
64'
Ингрид Хжелмсет вышел из ворот и забрал мяч.
64'
64'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Надия Надим из команды Дания (Ж) опасно играет против оппонента.
63'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
Надия Надим имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
61'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж). Это Pernille Harder заработал фол.
58'
57'
Ингрид Вольд из команды Норвегия (Ж) в офсайде
56'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Ингрид Шьелдеруп уходит с поля и его заменяет Frida Maanum
56'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает подножку. Maria Thorisdottir заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) делает неудачный навес.
54'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
54'
Надия Надим из команды Дания (Ж) бьет головой мимо ворот
54'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает отличный навес.
53'
Тереса Нильсен из команды Дания (Ж) делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) подал угловой слева.
52'
Марен Мьелде нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
52'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ингрид Вольд из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
49'
Frederikke Thoegersen на финте ушёл от оппонента.
49'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
48'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
48'
Кристина Хегланд бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Стина Петерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) подал угловой слева.
47'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
47'
Ингрид Хжелмсет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лине Роддик из команды Дания (Ж) делает навес
47'
Кристина Хегланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Кристина Хегланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Игроки ФК "Дания (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Лине Роддик из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) подал угловой справа.
44'
Тереса Нильсен выбил мяч на угловой.
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Caroline Graham Hansen, и мяч снова в игре
44'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Caroline Graham Hansen бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
43'
ПЕНАЛЬТИ! – Санне Троелсгард серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Ada Stolsmo Hegerberg заработал пенальти для своей команды
42'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
42'
Guro Reiten бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Frederikke Thoegersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает подножку. Ингрид Шьелдеруп заработал фол.
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
36'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
35'
Надия Надим имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Надия Надим на финте ушёл от оппонента.
35'
Frederikke Thoegersen мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
35'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес
34'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) разыграл угловой с левого угла.
34'
Кристина Хегланд выбил мяч на угловой.
34'
Катрин Вейе на финте ушёл от оппонента.
34'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
33'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает неудачный навес.
33'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
32'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
31'
Ada Stolsmo Hegerberg из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Stine Larsen заработал фол.
30'
Ингрид Шьелдеруп из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Катрин Вейе заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
29'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж). Это Марен Мьелде заработал фол.
28'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Нора Х.Берге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает навес
28'
Стина Петерсен вышел из ворот и забрал мяч.
28'
27'
Simone Boye выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) делает навес
27'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
27'
Нора Х.Берге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает навес
26'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
26'
Ada Stolsmo Hegerberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
26'
Санне Троелсгард нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
25'
Maria Thorisdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) подал угловой справа.
25'
Надия Надим из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Maria Thorisdottir выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лине С.Йенсен из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
24'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
24'
Guro Reiten отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает пас партнеру.
23'
23'
Марен Мьелде из команды Норвегия (Ж) делает навес
23'
23'
Caroline Graham Hansen из команды Норвегия (Ж) делает навес
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
22'
Frederikke Thoegersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) подал угловой справа.
22'
Лине Роддик выбил мяч на угловой.
21'
Guro Reiten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Stine Larsen из команды Дания (Ж) делает подножку. Ada Stolsmo Hegerberg заработал фол.
20'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) делает подножку. Ингрид Шьелдеруп заработал фол.
19'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
19'
Stine Larsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Frederikke Thoegersen из команды Дания (Ж) делает передачу одноклубнику.
18'
Санне Троелсгард из команды Дания (Ж) подал угловой слева.
17'
Марен Мьелде коснулся мяча рукой.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
15'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает передачу за спину защитников.
14'
14'
Caroline Graham Hansen наказан за толчок Надия Надим
13'
Guro Reiten нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
11'
Марен Мьелде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Игрок клуба "Дания (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Pernille Harder сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Катрин Вейе записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Pernille Harder из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Дания (Ж)
2'
Удар от ворот произведет Норвегия (Ж)
2'
Pernille Harder имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Катрин Вейе из команды Дания (Ж) делает пас партнеру.
1'
Guro Reiten из команды Норвегия (Ж) делает подножку. Тереса Нильсен заработал фол.
1'
Игрок клуба "Норвегия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норвегия (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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