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Стадион:
Россия (жен)
 
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Германия (жен)
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Россия (жен) - Германия (жен), который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Россия (жен) - Германия (жен)
Россия (жен)
23.3% (7)
Ничья:
0% (0)
Германия (жен)
76.7% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия (жен):
30% (9)
Германия (жен):
20% (6)
Германия (жен):
13.3% (4)
Россия (жен):
10% (3)
Россия (жен):
6.7% (2)
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