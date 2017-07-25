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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Де Вайверберг
1:1
Первый тайм: 21'
0:1
4' ГолСабатино Даниэла
13' Желтая карточкаДи Кришио Федерика
1:1
14' ПенальтиШелин Лотта
|
4'
0:1
14'
1:1
Состав команд
22
Шуг
Оливия
Швеция (жен) 4-4-2
- Основной состав
- 1 Линдаль Хедвиг Вратарь
- 23 Рубенссон Элин Защитник
- 3 Сембрант Линда Защитник
- 6 Эрикссон Магдалена Защитник
- 2 Андерссон Йоанна Защитник
- 9 Асллани Косоваре Полузащитник
- 14 Фолькессон Ханна Полузащитник
- 17 Сегер Каролин Полузащитник
- 22 Шуг Оливия Полузащитник
- 11 Блакстениус Стина Нападающий
- 8 Шелин Лотта Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Лундберг Эмели Вратарь
- 12 Карлен Хильда Вратарь
- 5 Фишер Нилла Защитник
- 4 Берглунд Эмма Защитник
- 16 Глас Ханна Защитник
- 15 Самуэльссон Джессика Защитник
- 7 Дальквист Лиза Полузащитник
- 13 Йоханссон Жозефин Полузащитник
- 10 Спетсмарк Джулия Полузащитник
- 19 Хаммарлунд Паулина Нападающий
- 20 Ларссон Мимми Нападающий
- 18 Рольфё Фридолина Нападающий
- Главный тренер: Сундхаге Пиа
Италия (жен) 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джулиани Лаура Вратарь
- 7 Гуаньи Алия Защитник
- 5 Линари Елена Защитник
- 17 Ди Кришио Федерика Защитник
- 14 Туччери Чимини Линда Защитник
- 19 Галли Аурора Полузащитник
- 4 Стракки Даниэла Полузащитник
- 10 Розуччи Мартина Полузащитник
- 8 Габбьядини Мелания Нападающий
- 18 Сабатино Даниэла Нападающий
- 11 Бонансея Барбара Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Шроффенеггер Катя Вратарь
- 2 Сальваи Сесилия Защитник
- 15 Фусетти Лаура Полузащитник
- 21 Кариссими Марта Полузащитник
- 16 Джульиано Мануэла Полузащитник
- 6 Яннелла Санди Нападающий
- 23 Джирелли Кристиана Нападающий
- Главный тренер: Кабрини Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Мауро Илария Травмирован
- Бартоли Элиза Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Швеция (жен) (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.07.2017 Швеция (жен) 2:0 Россия (жен) ЧЕ
- 17.07.2017 Германия (жен) 0:0 Швеция (жен) ЧЕ
- 08.07.2017 Швеция (жен) 1:0 Мексика (жен) ТМС
- 13.06.2017 Швеция (жен) 1:0 Шотладния (жен) ТМС
- 08.06.2017 Швеция (жен) 0:1 США (жен) ТМС
- 06.04.2017 Швеция (жен) 0:1 Канада (жен) ТМС
- 08.03.2017 Швеция (жен) 4:0 Россия (жен) КА(
- 06.03.2017 Швеция (жен) 0:1 Голландия (жен) КА(
- 03.03.2017 Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) КА(
- 01.03.2017 Австралия (жен) 0:1 Швеция (жен) КА(
- 24.01.2017 Швеция (жен) 0:0 Англия (жен) ТМС
- 19.01.2017 Норвегия (жен) 2:1 Швеция (жен) ТМС
- 24.10.2016 Норвегия (жен) 0:0 Швеция (жен) ТМС
- 21.10.2016 Швеция (жен) 7:0 Иран (жен) ТМС
- 15.09.2016 Швеция (жен) 2:1 Словакия (жен) Е2ОМ
- 19.08.2016 Швеция (жен) 1:2 Германия (жен) ОИ
- 16.08.2016 Бразилия (жен) 0:0 Швеция (жен) ОИ
- 12.08.2016 США (жен) 1:1 Швеция (жен) ОИ
- 10.08.2016 Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) ОИ
- 07.08.2016 Бразилия (жен) 5:1 Швеция (жен) ОИ
Италия (жен) (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 21.07.2017 Германия (жен) 2:1 Италия (жен) ЧЕ
- 17.07.2017 Италия (жен) 1:2 Россия (жен) ЧЕ
- 07.04.2017 Англия (жен) 1:1 Италия (жен) ТМС
- 16.09.2016 Северная Ирландия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 07.06.2016 Грузия (жен) 0:7 Италия (жен) Е2ОМ
- 12.04.2016 Италия (жен) 3:1 Северная Ирландия (жен) Е2ОМ
- 09.04.2016 Швейцария (жен) 2:1 Италия (жен) Е2ОМ
- 27.10.2015 Чехия (жен) 0:3 Италия (жен) Е2ОМ
- 24.10.2015 Италия (жен) 0:3 Швейцария (жен) Е2ОМ
- 11.03.2015 Италия (жен) 2:3 Мексика (жен) Р
- 09.03.2015 Италия (жен) 0:1 Канада (жен) Р
- 07.03.2015 Германия (жен) 4:0 Италия (жен) ТМ(1Л
- 06.03.2015 Италия (жен) 3:2 Шотладния (жен) Р
- 05.03.2015 Англия (жен) 3:1 Италия (жен) ТМ(1Л
- 04.03.2015 Южная Корея (жен) 1:2 Италия (жен) Р
- 12.03.2014 Италия (жен) 2:5 Австралия (жен) ММ
- 10.03.2014 Италия (жен) 1:1 Финляндия (жен) ММ
- 07.03.2014 Италия (жен) 1:3 Канада (жен) ММ
- 05.03.2014 Англия (жен) 2:0 Италия (жен) ММ
- 13.03.2013 Южная Корея (жен) 0:1 Италия (жен) ММ
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (жен)
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Швеция (жен)
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Россия (жен)
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Италия (жен)
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Первый тайм
20'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
20'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) наносит очень неточный удар.
20'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Розуччи Мартина из команды Италия (Ж) в офсайде
18'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Линдаль Хедвиг выбил мяч подальше от ворот.
15'
Сембрант Линда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Г О О О О О Л - Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) забивает пенальти
13'
Federica Di Criscio получает желтую карточку за толчок соперника.
13'
ПЕНАЛЬТИ! – Federica Di Criscio фолит в штрафной площади. Блакстениус Стина пострадал
12'
Линдаль Хедвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Linda Tucceri Cimini навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Асллани Косоваре коснулся мяча рукой.
11'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) подал угловой справа.
11'
Линари Елена выбил мяч на угловой.
11'
Андерссон Йоанна из команды Швеция (Ж) делает навес
11'
Линари Елена выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) подал угловой справа.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Сабатино Даниэла из команды Италия (Ж) в офсайде
9'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж). Это Linda Tucceri Cimini заработал фол.
8'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает подножку. Асллани Косоваре заработал фол.
7'
Блакстениус Стина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
7'
Сабатино Даниэла из команды Италия (Ж) бьет головой мимо ворот
6'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) делает навес
6'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
6'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
6'
Эрикссон Магдалена навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Розуччи Мартина из команды Италия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сабатино Даниэла!
4'
Сембрант Линда ошибается в защите.
4'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) делает навес
4'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) в офсайде
2'
Линдаль Хедвиг вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает навес
2'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
1'
Рубенссон Элин из команды Швеция (Ж) делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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