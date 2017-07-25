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Стадион:
Швеция (жен)
1:1
Первый тайм: 21'
Италия (жен)
0'
0:1
4' Гол
Сабатино Даниэла
13' Желтая карточка
Ди Кришио Федерика
1:1
14' Пенальти
Шелин Лотта
21'
Первый тайм
20'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
20'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) наносит очень неточный удар.
20'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж) делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
19'
Розуччи Мартина из команды Италия (Ж) в офсайде
18'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Линдаль Хедвиг выбил мяч подальше от ворот.
15'
Сембрант Линда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
14'
Г О О О О О Л - Шелин Лотта из команды Швеция (Ж) забивает пенальти
Желтая карточка
13'
Federica Di Criscio получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ! – Federica Di Criscio фолит в штрафной площади. Блакстениус Стина пострадал
12'
Линдаль Хедвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бонансея Барбара из команды Италия (Ж) делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Linda Tucceri Cimini навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Асллани Косоваре коснулся мяча рукой.
11'
Laura Giuliani вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
11'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) подал угловой справа.
11'
Линари Елена выбил мяч на угловой.
11'
Андерссон Йоанна из команды Швеция (Ж) делает навес
11'
Линари Елена выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Сембрант Линда из команды Швеция (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
10'
Сегер Каролин из команды Швеция (Ж) подал угловой справа.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
9'
Сабатино Даниэла из команды Италия (Ж) в офсайде
9'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Асллани Косоваре из команды Швеция (Ж). Это Linda Tucceri Cimini заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает подножку. Асллани Косоваре заработал фол.
7'
Блакстениус Стина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Швеция (Ж)
7'
Сабатино Даниэла из команды Италия (Ж) бьет головой мимо ворот
6'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) делает навес
6'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
6'
Блакстениус Стина из команды Швеция (Ж) бьет головой мимо ворот
6'
Эрикссон Магдалена навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
5'
Розуччи Мартина из команды Италия (Ж). Это Асллани Косоваре заработал фол.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сабатино Даниэла!
4'
Сембрант Линда ошибается в защите.
4'
Алия Гуаньи из команды Италия (Ж) делает навес
4'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Шуг Оливия из команды Швеция (Ж) в офсайде
2'
Линдаль Хедвиг вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Linda Tucceri Cimini из команды Италия (Ж) делает навес
2'
Игрок клуба "Италия (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Италия (Ж)
1'
Рубенссон Элин из команды Швеция (Ж) делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Швеция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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