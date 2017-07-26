Второй тайм

91' [4] - столько добавил арбитр времени.

91' Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) в офсайде

90' Ramona Bachmann навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.

90' Амандин Анри наказан за толчок Viola Calligaris

88' Удар от ворот произведет Франция (Ж)

88' Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

88' Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.

87' Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.

87' Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

87' Lia Waelti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Meriame Terchoun из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Marie-Laure Delie заработал фол.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

85' Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес

83' Удар от ворот произведет Франция (Ж)

83' Ana Maria Crnogorcevic имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

83' Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает передачу одноклубнику.

83' Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.

83' Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.

81' Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.

80' Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.

80' Тактическая замена. Cinzia Zehnder уходит с поля и его заменяет Geraldine Reuteler

79' Тактическая замена. Eseosa Aigbogun уходит с поля и его заменяет Meriame Terchoun

76' ГО-О-О-О-ОЛ! Камилла Абили отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

73' Швейцария (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Lara Dickenmann зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.

72' Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде

71' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

70' Viola Calligaris выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес

69' Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)

68' Viola Calligaris получает желтую карточку.

68' Viola Calligaris наказан за толчок Амандин Анри

67' Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)

67' Wendie Renard из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот

66' Vanessa Bernauer совершает грубый фол. Grace Geyoro был жертвой

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

65' Тактическая замена. Martina Moser уходит с поля и его заменяет Viola Calligaris

63' Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)

63' Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.

63' Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.

62' Claire Lavogez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

59' Камилла Абили сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

59' Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.

58' Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.

57' Cinzia Zehnder из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Sakina Karchaoui заработал фол.

57' Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

53' Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде

51' Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.

51' Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает навес

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.

47' Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает передачу одноклубнику.

47' Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.