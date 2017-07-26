Стадион: Рат Верлег
1:1
Второй тайм: 90+'
14' Желтая карточкаWendie Renard
17' Красная карточкаEve Perisset
1:0
19' ГолAna Maria Crnogorcevic
43' Желтая карточкаAmandine Henry
66' Желтая карточкаVanessa Bernauer
68' Желтая карточкаViola Calligaris
72' Желтая карточкаLara Dickenmann
1:1
76' ГолCamille Abily
Второй тайм
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) в офсайде
90'
Ramona Bachmann навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
Амандин Анри наказан за толчок Viola Calligaris
89'
Гаетане Тиней нарушает правила. Meriame Terchoun пострадал
88'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
88'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
88'
87'
Тактическая замена. Камилла Абили уходит с поля и его заменяет Гаетане Тиней
87'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
87'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
86'
86'
Meriame Terchoun из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Marie-Laure Delie заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
85'
Marie-Laure Delie коснулся мяча рукой.
84'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж). Это Lia Waelti заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
83'
Тактическая замена. Kadidiatou Diani уходит с поля и его заменяет Jessica Houara
83'
Ana Maria Crnogorcevic имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает передачу одноклубнику.
83'
83'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
81'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
80'
Тактическая замена. Cinzia Zehnder уходит с поля и его заменяет Geraldine Reuteler
79'
Тактическая замена. Eseosa Aigbogun уходит с поля и его заменяет Meriame Terchoun
78'
Marie-Laure Delie нарушает правила. Rahel Kiwic пострадал
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Камилла Абили отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
75'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
73'
Швейцария (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
73'
Ramona Bachmann наказан за толчок Griedge Mbock Bathy Nka
72'
Lara Dickenmann зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
72'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Claire Lavogez уходит с поля и его заменяет Marie-Laure Delie
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Viola Calligaris выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
69'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
68'
Viola Calligaris получает желтую карточку.
68'
Viola Calligaris наказан за толчок Амандин Анри
67'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
67'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
67'
Griedge Mbock Bathy Nka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Vanessa Bernauer получает желтую карточку.
66'
Vanessa Bernauer совершает грубый фол. Grace Geyoro был жертвой
66'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Тактическая замена. Martina Moser уходит с поля и его заменяет Viola Calligaris
64'
Cinzia Zehnder нарушает правила. Grace Geyoro пострадал
63'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
63'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
62'
Cinzia Zehnder выбил мяч на угловой.
62'
Claire Lavogez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Lia Waelti атакует сзади соперника. Эжени Ле Соммер пострадал.
60'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
60'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Vanessa Bernauer нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Камилла Абили сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.
58'
Griedge Mbock Bathy Nka выбил мяч на угловой.
58'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
57'
Cinzia Zehnder из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Sakina Karchaoui заработал фол.
57'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Griedge Mbock Bathy Nka ошибается в защите.
56'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Claire Lavogez заработал фол.
53'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
53'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lia Waelti.
51'
Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
48'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
47'
47'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает передачу одноклубнику.
47'
47'
Cinzia Zehnder атакует сзади соперника. Эжени Ле Соммер пострадал.
46'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж). Это Eseosa Aigbogun заработал фол.
43'
Амандин Анри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Амандин Анри совершает грубый фол. Martina Moser был жертвой
41'
Lara Dickenmann попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Lara Dickenmann на финте ушёл от оппонента.
41'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Lia Waelti выбил мяч на угловой.
39'
Claire Lavogez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Vanessa Bernauer блокирует соперника. Claire Lavogez заработал своей команде штрафной.
36'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) в офсайде
36'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
34'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
34'
34'
33'
Martina Moser наказан за толчок Sakina Karchaoui
32'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
30'
Камилла Абили отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Claire Lavogez делает скидку назад вдоль ворот
30'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Ana Maria Crnogorcevic выбил мяч на угловой.
29'
29'
Камилла Абили бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
27'
26'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
После дальнего удара, который нанес Claire Lavogez мяч отбит вратарем
25'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
24'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Martina Moser выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
19'
Martina Moser сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ana Maria Crnogorcevic из клуба "Швейцария (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
19'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) делает навес
17'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Eve Perisset совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
17'
Eve Perisset блокирует соперника. Ramona Bachmann заработал своей команде штрафной.
17'
Sakina Karchaoui ошибается в защите.
17'
Cinzia Zehnder выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
16'
16'
16'
Claire Lavogez имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
15'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает отличный пас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
14'
Wendie Renard - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
13'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
11'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
10'
Griedge Mbock Bathy Nka из команды Франция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников.
9'
Wendie Renard попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
8'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с правого угла.
6'
Wendie Renard коснулся мяча рукой.
6'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) делает навес
6'
Vanessa Bernauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
5'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
3'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Франция (Ж)". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация