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  6. Группа C
Стадион:
Швейцария (жен)
1:1
Второй тайм: 90+'
Франция (жен)
0'
14' Желтая карточка
Wendie Renard
17' Красная карточка
Eve Perisset
1:0
19' Гол
Ana Maria Crnogorcevic
43' Желтая карточка
Amandine Henry
66' Желтая карточка
Vanessa Bernauer
68' Желтая карточка
Viola Calligaris
72' Желтая карточка
Lara Dickenmann
1:1
76' Гол
Camille Abily
90'+1
Второй тайм
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Rahel Kiwic из команды Швейцария (Ж) в офсайде
90'
Ramona Bachmann навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
90'
Амандин Анри наказан за толчок Viola Calligaris
Фол, нарушение
89'
Гаетане Тиней нарушает правила. Meriame Terchoun пострадал
88'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
88'
Noelle Maritz из команды Швейцария (Ж) попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Угловой
88'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Камилла Абили уходит с поля и его заменяет Гаетане Тиней
87'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
87'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Lia Waelti выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Meriame Terchoun из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Marie-Laure Delie заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Griedge Mbock Bathy Nka выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
Фол, нарушение
85'
Marie-Laure Delie коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
84'
Marie-Laure Delie из команды Франция (Ж). Это Lia Waelti заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Франция (Ж)
83'
Тактическая замена. Kadidiatou Diani уходит с поля и его заменяет Jessica Houara
83'
Ana Maria Crnogorcevic имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Geraldine Reuteler из команды Швейцария (Ж) делает передачу одноклубнику.
Угловой
83'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
83'
Sakina Karchaoui выбил мяч на угловой.
81'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
80'
Тактическая замена. Cinzia Zehnder уходит с поля и его заменяет Geraldine Reuteler
79'
Тактическая замена. Eseosa Aigbogun уходит с поля и его заменяет Meriame Terchoun
Фол, нарушение
78'
Marie-Laure Delie нарушает правила. Rahel Kiwic пострадал
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Камилла Абили отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
75'
Ana Maria Crnogorcevic из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
73'
Швейцария (Ж) совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
73'
Ramona Bachmann наказан за толчок Griedge Mbock Bathy Nka
Желтая карточка
72'
Lara Dickenmann зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Офсайд
72'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Claire Lavogez уходит с поля и его заменяет Marie-Laure Delie
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Viola Calligaris выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
69'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
Желтая карточка
68'
Viola Calligaris получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Viola Calligaris наказан за толчок Амандин Анри
67'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
67'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) бьет головой мимо ворот
67'
Griedge Mbock Bathy Nka навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Vanessa Bernauer получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Vanessa Bernauer совершает грубый фол. Grace Geyoro был жертвой
Офсайд
66'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
65'
Тактическая замена. Martina Moser уходит с поля и его заменяет Viola Calligaris
Фол, нарушение
64'
Cinzia Zehnder нарушает правила. Grace Geyoro пострадал
63'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
63'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
63'
Rahel Kiwic выбил мяч на угловой.
Угловой
63'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
62'
Cinzia Zehnder выбил мяч на угловой.
62'
Claire Lavogez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Lia Waelti атакует сзади соперника. Эжени Ле Соммер пострадал.
60'
Noelle Maritz выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) делает пас партнеру.
60'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Vanessa Bernauer нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Камилла Абили сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
59'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) подал угловой слева.
58'
Griedge Mbock Bathy Nka выбил мяч на угловой.
58'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
57'
Cinzia Zehnder из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Sakina Karchaoui заработал фол.
57'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Griedge Mbock Bathy Nka ошибается в защите.
56'
Игрок клуба "Швейцария (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
55'
Vanessa Bernauer из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Claire Lavogez заработал фол.
Офсайд
53'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) в офсайде
Фол, нарушение
53'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) опасно играет. Чуть не пострадал Lia Waelti.
51'
Gaelle Thalmann вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Амандин Анри из команды Франция (Ж) делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
48'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает подножку. Lia Waelti заработал фол.
47'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает передачу одноклубнику.
47'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Cinzia Zehnder атакует сзади соперника. Эжени Ле Соммер пострадал.
46'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
46'
Амандин Анри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
46'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) подал угловой справа.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
45'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
45'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж). Это Eseosa Aigbogun заработал фол.
Желтая карточка
43'
Амандин Анри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Амандин Анри совершает грубый фол. Martina Moser был жертвой
41'
Lara Dickenmann попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Lara Dickenmann на финте ушёл от оппонента.
41'
Игроки ФК "Швейцария (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Lia Waelti выбил мяч на угловой.
39'
Claire Lavogez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Vanessa Bernauer блокирует соперника. Claire Lavogez заработал своей команде штрафной.
Офсайд
36'
Эжени Ле Соммер из команды Франция (Ж) в офсайде
36'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
34'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж). Это Ramona Bachmann заработал фол.
34'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Martina Moser наказан за толчок Sakina Karchaoui
32'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
30'
Камилла Абили отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Claire Lavogez делает скидку назад вдоль ворот
30'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Lia Waelti выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Ana Maria Crnogorcevic выбил мяч на угловой.
Угловой
29'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
29'
Камилла Абили бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Lia Waelti выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
26'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
После дальнего удара, который нанес Claire Lavogez мяч отбит вратарем
25'
Игроки ФК "Франция (Ж)" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Wendie Renard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
24'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Martina Moser выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
21'
Grace Geyoro из команды Франция (Ж) попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
19'
Martina Moser сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ana Maria Crnogorcevic из клуба "Швейцария (Ж)" отправил мяч головой в ворота.
19'
Martina Moser из команды Швейцария (Ж) делает навес
17'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Eve Perisset совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
17'
Eve Perisset блокирует соперника. Ramona Bachmann заработал своей команде штрафной.
17'
Sakina Karchaoui ошибается в защите.
17'
Cinzia Zehnder выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой слева.
17'
Rahel Kiwic выбил мяч на угловой.
17'
Sakina Karchaoui из команды Франция (Ж) делает навес
16'
Rahel Kiwic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
16'
Claire Lavogez имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
15'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает отличный пас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Желтая карточка
14'
Wendie Renard - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
14'
Wendie Renard из команды Франция (Ж) делает подножку. Ramona Bachmann заработал фол.
13'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
11'
Kadidiatou Diani из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
10'
Griedge Mbock Bathy Nka из команды Франция (Ж) остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) делает передачу за спину защитников.
9'
Wendie Renard попал в створ, но вратарь справился с ударом.
9'
Камилла Абили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Ramona Bachmann из команды Швейцария (Ж) делает подножку. Эжени Ле Соммер заработал фол.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
7'
Lara Dickenmann из команды Швейцария (Ж) разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
6'
Wendie Renard коснулся мяча рукой.
6'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) делает навес
6'
Vanessa Bernauer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) подал угловой справа.
5'
Rahel Kiwic выбил мяч на угловой.
5'
Камилла Абили из команды Франция (Ж) делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Игрок клуба "Франция (Ж)" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Швейцария (Ж)
3'
Claire Lavogez из команды Франция (Ж) делает неудачный навес.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Франция (Ж)". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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